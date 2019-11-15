Diziler Latin Amerika ülkelerinde Türk isimlerini yaygınlaştırıyor

Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Meslek Birliği (TESİYAP) Genel Sekreteri Burhan Gün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle son 10 yılda Orta Asya'dan Balkanlara, Orta Doğu'dan Batı Avrupa'ya ve Latin Amerika'ya kadar dünyanın birçok bölgesinde Türk dizilerinin daha çok izlenir hale gelmesinin, Türkiye'nin dış ticaretine ve turizmine olduğu kadar kültürel gücüne de önemli katkılar sağladığını belirtti.

Türk dizilerinin 150'den fazla ülkeye ulaştığını, yabancı kanallarda en kıymetli saatlerde gösterildiğini ve çok iyi izlenme oranlarına sahip olduklarını ifade eden Gün, "Bu durumun etkisiyle 2010'dan sonra Türk dizilerinin yayınladığı ülkelerden Türkiye'ye yüzde 300'e yakın turizm artışı oldu. 2010-2015 yılları arasında dizi ihracatından sonra dizilerin gönderildiği ülkelerden Türkiye'ye turistler gelmeye başladı. 2015-2020 yılları arasında bu katlanarak devam ediyor. Dizilerin çekildiği yerleri, şehirleri görmek istiyorlar. Oyuncularla birlikte olmak istiyorlar, böyle organizasyonlar yaratılıyor." dedi.

Gün, ayrıca Türk dizilerinin yayınlandığı ülkelerde Türkiye'ye kültürel olarak muazzam sempati duyulduğunu dile getirerek, yabancıların Türkçe öğrenmek için kurslara yazıldığını söyledi.

"Türkiye'nin ABD'den sonra Latin dünyasına en çok dizi ihraç eden ikinci ülke" olduğuna dikkati çeken Gün, "Türk dizilerin yayınlandığı ülkelerde Türkiye'ye kültürel olarak muazzam sempati duyuluyor. Yabancılar çocuklarına Türk ismi koyuyor. Özellikle Latinler, Türk konsolosluklarına gidip 'Onur ismi verilebilir mi kız çocuklarına' diye soruyor. Bunun çok örnekleri var." diye konuştu.

"Bu yumuşak güç daha iyi kullanılabilir"



"Dizilerle Türkiye'nin imajının dünyada giderek değiştiğini" belirten Gün, "Türkiye özgürlükler ülkesi, modern ve zenginlikler ülkesi olarak algılanıyor. Bizim ülkemizin şartlarına bu durum ne kadar yansır, bu ayrı bir tartışma konusu. Amerika kendisini süslü ve zengin olarak gösteriyor. Bizimki bilinçli de değil. Kendi izleyicimiz de zenginliğin ve refah içindeki hayatların anlatıldığı dizileri görmek istiyor. Yoksul hayatların anlatıldığı dizilerin ihracatı daha az." değerlendirmesini yaptı.

Gün, Türkiye'nin dizi ihracatında "yumuşak gücü"nü tam olarak kullanamadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin dizi sektöründeki ihracatta muazzam bir gücü var ve yumuşak gücünü daha iyi kullanabilir. Üst bir strateji yok. Kamusal teşvikler yeni yeni oluşmaya başladı. Bir tanesi Ekonomi Bakanlığı İhracat Teşviği. Doğrudan devletin bir teşviği yoktu. En son Sinema Kanunu ile dizilere teşvik verilecek. Bu da çok iyi oldu ama toplam bir strateji, planlama mevcut değil. Yumuşak güç kullanılacaksa geniş bir planlama gerekiyor."

(AA)