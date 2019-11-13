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13 Kasım 2019 Çarşamba 14:09:30 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 14:22:08

'Diriliş Ertuğrul' hayranı Singapurlu Profesör: 'Dizi, adalet arayanlara hitap ediyor'

Malezya Küresel İslami Finans Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Ehsan Baaquie, "Hint dizilerini Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdülhamid ile kıyaslayınca aradaki farkı görebiliyorum." dedi.

Singapurlu akademisyen Prof. Dr. Bilal Ehsan Baaquie, "Diriliş Ertuğrul gibi diziler, yeryüzünde adalet arayan tüm insanlara hitap ediyor." dedi.

AA muhabirine konuşan Malezya Küresel İslami Finans Üniversitesi Öğretim Üyesi Bilal, AA muhabirine, Türk dizilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Payitaht Abdülhamid'in İngilizce altyazılı bazı bölümlerine internette rastladığını belirten Bilal, "Diriliş Ertuğrul'a da bir dizi-film platformunda rastladım. Dizinin fragmanını ve ilk bölümünden iki üç dakikalık kısmını izleyince 'bu diziyi izlemeliyim' dedim ve dizinin hayranı oldum." diye konuştu.

Bilal, bu iki dizinin, diğer yapımlar arasında müstesna bir yere sahip olduğu düşüncesini paylaşarak, "Dizileri izlemeye başlayınca anlattığı konuların tarihi önem taşıdığını gördüm. Özellikle Diriliş Ertuğrul'u izleyene kadar Selçuklu Devleti'nin nasıl çöktüğü ve Osmanlı Devleti'nin nasıl kurulduğunu kavrayamamıştım." ifadelerini kullandı.

"Hint dizileriyle kıyaslayınca aradaki farkı görebiliyorum"

Her iki yapımı da sanatsal olarak başarılı bulduğunu belirten Bilal, "Güçlü hikayeleri var ve izleyeni sıkmıyor. Bundan önce vakit geçirmek için birkaç Hint dizisi izliyordum. Bir süre sonra hep aynı şeyleri görmekten bıktım ve tamamen bıraktım. O dizileri Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdülhamid ile kıyaslayınca aradaki farkı görebiliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bilal, Payitaht Abdülhamid Netflix'te olmadığı için bütün bölümlerini izleme imkanı bulamadığının altını çizerek, dizinin İngilizce altyazılı haliyle piyasaya sürülmesini beklediğini vurguladı.

Diriliş Ertuğrul'da İbni Arabi karakterini çok beğendiğini dile getiren Bilal, "İbni Arabi'nin çok sayıda kitabını okudum ve dizide gördüğüm için çok heyecanlandım. Böyle bir karakterin sahnelenmesi, diziye, piyasada neredeyse hiçbir yapımda olmayan manevi bir boyut kazandırmış." ifadesini kullandı.

Bilal, "Tarihi gerçekliğe uygun olmaları, bu iki Türk dizisini basit bir biyografik hikaye olmanın ötesine taşıyor." dedi.

"Diriliş Ertuğrul gibi diziler, adalet arayan tüm insanlara hitap ediyor"

Her iki dizide Müslümanların mevcut durumuna yönelik önemli mesajlar verildiğine dikkat çeken Bilal, "Özellikle Ertuğrul'un hikayesini izlerken Müslümanların o dönemde bölünmüş halde olmalarına rağmen bir beyliğin doğru yolda ilerleyerek dirilebilmesinin mümkün olduğunu gördüm." diye konuştu.

Bilal, Diriliş Ertuğrul'da Kayı Boyu kadınlarının güçlü ve savaşçı kimliğine de şaşırdığını belirterek, "İlk başta bunun kurgusal olduğunu ve abartıldığını zannettim ama daha sonra gerçek olduğunu tespit ettim. Türk beyliklerinde kadınların güçlü olması, silah kullanması ve beyliklerini düşmana karşı savunması, diziyi benimle izleyen eşim ve kızıma da büyük moral verdi." ifadesini kullandı.

(AA)

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