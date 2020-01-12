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12 Ocak 2020 Pazar 16:01:56 | Son Güncelleme: 12 Ocak 2020 Pazar 16:02:52

Devlet Tiyatrolarından dünya klasiği 10 esere 'özel hafta'

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün farklı bölgelerinde sahnelenen dünyaca ünlü yazarların 10 klasik oyunu, 14-18 Ocak tarihleri arasında "Klasikler Haftası"nda 55 temsille Ankara seyircisiyle buluşacak.

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünün farklı bölgelerinde sahnelenen dünyaca ünlü yazarların 10 klasik oyunu, 18 Ocak'a kadar Ankara seyircisiyle buluşacak.

DT'nin yurt genelinde sahnelediği Cimri, Kanlı Düğün, Kontrabas, gibi 2019-2020 sezonda yoğun ilgi gören klasik eserleri, "Klasikler Haftası" kapsamında Ankara'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, bu hafta gerçekleştirilecek Klasikler Haftasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Klasikleri ilk kez 2013-2014 oyun sezonunda bir araya getirdiklerini, bu yıl da yedincisini düzenlediklerini belirten Kurt, sanatseverlerin Klasikler Haftasını 14 Ocak'tan 18 Ocak'a kadar takip edebileceklerini söyledi.

"Türkiye'nin pek çok bölgesindeki klasik oyunları Ankara'ya topladık"

Daha önce Shakespeare Haftası, Çehov Haftası, Aralık ayında Yerli Yazarlar Haftası yaptıklarını anımsatan Kurt, 2020 yılına, yeni sezona Klasikler Haftası ile başladıklarını, Türkiye'nin pek çok bölgesindeki klasik oyunları Ankara'ya topladıklarını belirtti.

Mustafa Kurt, Ankara'da sahne sayısının çok olmasının önemli bir avantaj olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öyle olunca da İstanbul, İzmir, Antalya ya da Van'daki klasik eserleri Ankara'ya getirme şansımız var. Bu anlamda Ankara seyircimiz çok şanslı. Sezon içinde yerli, yabancı ve dünyaca ünlü klasikleri görme şansları oluyor. Geçen Aralık ayında yaptığımız Yerli Yazarlar Haftasını yaklaşık 16 bin seyircimiz takip etti. Bu hafta da yine iyi bir seyirci sayısı olacağını ümit ediyorum. Yine Shakespeare'den Moliere'e, Lorca'dan Strindberg'e dünya klasiklerini Ankara seyircisi ile buluşturacağız. Bu bizim için son derece önemli."

"Klasik Oyunlar Haftamız sonraki yıllarda da devam edecek"

Yerli ve genç yazarların oyunlarını sahnelerken, dünya tiyatrosunun önemli oyunlarını da seyirciyle buluşturduklarını dile getiren Kurt, şunları kaydetti:

"Klasikler Haftasının çok verimli ve güzel geçeceğini düşünüyorum. Oyunlarımız neredeyse kapalı gişe oynuyor. Dramlar, komediler klasik oyunlarımız içerisinde var. Eserler, seyirci açısından memnuniyet verici olacaktır. Seyircilerimiz bilet bulamamaktan şikayetçi ama Klasik Oyunlar Haftamız sonraki yıllarda da devam edecek. Devlet Tiyatrosunun oyunlarını aylara bölünmüş bir şekilde büyük performanslarını izliyor seyircimiz. Repertuvarımız zenginleşirken, seyircimize farklı bir sunum yapmış oluyoruz."

10 klasik oyun, 55 temsil

Bir hafta boyunca, Federico Garcia Lorca yazdığı, Turan Oflazoğlu'nun çevirdiği ve Bozkurt Kuruç'un yönettiği İzmir Devlet Tiyatrosunca sahnelenen "Kanlı Düğün" Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde seyirci karşısına çıkacak, Van Devlet Tiyatrosunca sahnelenen Özgür Avcu'nun yönettiği William Shakespeare'in "Yanlışlıklar Komedyası" ise Şinasi Sahnesi'nde perde açacak.

Tiyatroseverlere keyifli bir hafta yaşatacak etkinlik süresince; Ankara Devlet Tiyatrosunca sahnelenen Büyük Tiyatro'da Moliere'in "Cimri", Oda Tiyatrosu'nda Patrick Süskind'in "Kontrabas" ve Ziraat Sahnesi'nde Stefan Zweig'in "Satranç"; Stüdyo Sahne'de İstanbul Devlet Tiyatrosunca sahnelenen Anton Çehov'un "Aziz Dostum Çehov", Küçük Tiyatro'da Antalya Devlet Tiyatrosu oyunu William Shakespeare'in "Windsorun Şen Kadınları", Akün Sahnesi'nde İstanbul Devlet Tiyatrosunun, William Shakespeare'in "Hırçın Kız", Altındağ Tiyatro'da Diyarbakır Devlet Tiyatrosunca sahnelenen Albert Camus'un "Yanlışlık" ve İrfan Şahinbaş Sahnesi'nde August Strindberg'in "Baba" isimli eserleri sahnelenecek.

(AA)

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