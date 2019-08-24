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24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:23:39 | Son Güncelleme: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 10:31:39

Devlet Tiyatroları yeni sezona hazır

Yeni sezonda sahne sayısını artıran Devlet Tiyatroları, birçok yeni eseri seyircinin beğenisine sunacak.

Devlet Tiyatroları (DT) yeni sezonda sahne sayısını arttırırken aralarında "Lüküs Hayat", Hazerfan Ahmet Çelebi'yi anlatan "Uçmak", İskender Pala'nın "Leyla ile Mecnun", Güngör Dilmen'in "Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını", Shakespeare'in "Yanlışlıklar Komedyası", Bertolt Brecht'in "Küçük Burjuva Düğünü"nün de yer aldığı birçok yeni eseri seyircinin beğenisine sunacak.

DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, Genel Müdürlükte düzenlediği basın toplantısında, 2018-2019 sezonunu değerlendirdi, 2019-2020 sezonuna ilişkin bilgi verdi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun'un vefatından duyduğu üzüntüyü dile getiren Kurt, Türkiye'nin kültür alanında değerli bir bilgeyi kaybettiğini söyledi. Kurt, "Haluk Dursun Hoca, çok değerli çalışmalar yapıyordu, rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Kurt, geçen sezon 90'ı yeni olmak üzere yaklaşık 150 oyunun tiyatroseverlerle buluştuğunu, bunların dörtte birinin daha önce DT'de oyunu sergilenmemiş yazarlara ait olduğunu aktardı.

"Seyirci sayısını yüzde 50 artırmayı hedefliyoruz"

Tüm bölgelerde başarılı bir sezon geçirdiklerini, toplam 1 milyon 770 bin seyirciye ulaştıklarını bildiren Kurt, bu sezon seyirci sayısını yüzde 50 artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Ankara'da "klasik oyunlar" ve "yerli yazarlar" haftaları düzenlediklerini, her birinde 15 binden fazla izleyiciyle buluştuklarını anlatan Kurt, cezaevindeki mahkumlara yönelik ve uyuşturucuyla mücadelede farkındalık yaratmayı amaçlayan farklı sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirdiklerini kaydetti.

Tüm illere turne düzenlediklerini, organize ettikleri 6 uluslararası festivalin, yüzde 90'ın üzerinde seyirciye ulaştığını anımsatan Kurt, DT'de ilk kez üniversitelerin yazarlık bölümü öğrencileriyle atölye çalışmaları gerçekleştirdiklerini, buna bu sezon da devam edeceklerini bildirdi.

Nöbetçi tiyatro İstanbul'da da olacak

Ankara'da 30 Haziran'a kadar sürdürdükleri "nöbetçi tiyatro" uygulamasında yüzde 100 doluluk oranına ulaştıklarını dile getiren Kurt, uygulamayı gelecek sezon İstanbul'da da hayata geçireceklerini, Tekel Sahnesi'nin 15 Mayıs-30 Haziran tarihlerinde nöbetçi tiyatro olarak hizmet vereceğini söyledi.

"DT Türkiye'nin en büyük kültür sanat kurumu, o yüzden tüm Türkiye'yi kucaklayan bir repertuvar yapmaya özen gösteriyoruz." diyen Kurt, hem dünya klasikleri hem yerli yazarlar hem yeni yazarların olduğu bir repertuvar hazırladıklarını, provaların tüm sahnelerde devam ettiğini bildirdi.

Sahne sayıları artıyor

Kurt, Edirne'de DT sahnesi kurulacağını, İstanbul'a 5, Ankara'ya 2, İzmir'e 3, Diyarbakır'a 2 sahne kazandıracaklarını, Van Devlet Tiyatrosuna bir oda sahnesi açacaklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki sezonda Beyoğlu'ndaki Garibaldi, Devlet Tiyatro'muzun sahnelerinden biri olacak. Mecidiyeköy Artı Sahnesi'nde Devlet Tiyatrosu her akşam perde açacak. Zeytinburnu Belediyesine ait salon da ayda 3 hafta perdelerini açacak. 2 sahnemiz daha var. İstanbul'a 5 yeni sahne daha kazandırmış olacağız.

Ankara'da CerModern Sahnesi'ni de Devlet Tiyatrosu kullanmaya başlayacak. Şu anda tadilatta olan Mamak eski konservatuvar Muhsin Ertuğrul Sahnesi de yeni sahnelerimizden olacak."

İddialı oyunlar prömiyer yapacak

Kurt, "Lüküs Hayat", Hazerfan Ahmet Çelebi'yi anlatan "Uçmak", İskender Pala'nın "Leyla ile Mecnun", Güngör Dilmen'in "Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını", Shakespeare'in "Yanlışlıklar Komedyası", Bertolt Brecht'in "Küçük Burjuva Düğünü" gibi eserlerinin ekim ayında prömiyer yapacağını söyledi.

Geçen sene oynayan yaklaşık 100 oyunun seyircisini tüketmediği için bu sezonda da izleyiciyle buluşmaya devam edeceğini dile getiren Kurt, Müzede Hayat Var Projesi kapsamında, DT oyuncularının Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki müzelerde oyunlar sergilemeye devam edeceğini belirtti.

Bu projelere ek olarak başarılı festivallere de imza attıklarını, yurt dışından 44 oyunun festivallerde yer bulduğunu ifade eden Kurt, Küçük Hanımlar Küçük Beyler Tiyatro Festivali'nde geçen sene ulaştıkları 75 bin çocuk rakamını 100 bin olarak revize etmeyi planladıklarını bildirdi.

Kurt, önceliği Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya vermek üzere bir Kamyon Projesi gerçekleştireceklerini ve 56 noktaya ulacaklarını söyledi.

"Devlet Tiyatrosu artık hiç perde kapatmıyor"

"Devlet Tiyatrosu artık hiç perde kapatmıyor" ifadesini kullanan Kurt, DT'nin hem yaptığı işler, hem sosyal sorumluluk projeleri, hem çocuk oyunları bakımından öncü olmaya devam edeceğini vurguladı. Kurt, "2019-2020 sezonunun çok verimli ve güzel gececeğini düşünüyorum." diye konuştu.

Mustafa Kurt, DT'nin 70'inci kuruluş yıl dönümüne özel hazırlıklarını olduğunu belirterek, kurumun tarihini anlatan görsellerin de yer alacağı bir gösteriyi de Ankara, İstanbul ve İzmir'de sergileyeceklerini kaydetti.

Kurt, sözleşmeli sanatçılara ilişkin soru üzerine "Mezun sanatçılarımız ve teknik personelimizle ilgili tüm çalışmalarımızı tamamladık. Yönetmelik çıktı, şu anda onlarla ilgili bir imza süreci bekleniyor. Biz de bütün sözleşmelerini hazırladık. İmza tamamlandıktan sonra o arkadaşlarımızla yıllık sözleşme yapabileceğiz." ifadelerini kullandı.

DT'nin web sayfasına ilişkin bir soru üzerine Kurt, daha rahat ulaşılabilir ve kolay kullanılabilir bir kurumsal sayfa düzenlenmesine gittiklerini bildirdi.

Kurt, bir başka soru üzerine genç yönetmenlere de fırsat verdiklerini, önlerini açacak yeni projeler geliştirdiklerini dile getirdi.

Bilet fiyatlarında bir değişiklik olup olmayacağı sorusu üzerine Mustafa Kurt, bu sezon yüzde 20 oranında artışa gittiklerini ifade etti.

Sezonun yeni yerli ve yabancı oyunları

2019-2020 Tiyatro Sezonu'nda prömiyer yapacak ilk tur oyunlar arasında şunlar yer alıyor:

"Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını – Güngör Dilmen, Vatan Yahut Namık Kemal – Ergün Sav, Buzlar Çözülmeden – Cevat Fehmi Başkut, Keşanlı Ali Destanı – Haldun Taner, Kuzguncuklu Fazilet – Yılmaz Karakoyunlu, Gulyabani – Hüseyin Rahmi Gürpınar, Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye – Sait Faik Abasıyanık , Kozalar- Adalet Ağaoğlu, Arf Sabiti – Feraye Şahin, Moira’nın Gece Döngüsü – Erkan Canlı, Lüküs Hayat – Ekrem Reşit Rey, Kasetçi – Yılmaz Gruda, Amak-ı Hayal – Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi, Leyla ile Mecnun – İskender Pala, Yarım Gün Ülkesi – Ayça Nur Kip Akyol, Uçmak – Ömer F. Oyal, Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi – Cengiz Toraman"

Yeni sezonda DT sahnelerinde ilk kez izleyiciyle buluşacak yabancı oyunlar ise şöyle:

"Shirley Valentine – Will Russell, Kanlı Düğün – Federico Garcia Lorca, Küçük Burjuva Düğünü – Bertolt Brecht, Annemin Son Çılgınlıkları – Julie Jensen, Yanlışlıklar Komedyası – Shakespeare, Kaçış 3: Kıyamete Çağrı – Jennifer Haley, Anlaşılmaz Konuşmalar – Andrew Bovell, Kayıp El – Martin McDonagh" 

(AA)

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