Devlet Tiyatroları perdelerini açıyor: Devlet Tiyatroları yerli yabancı oyunları neler? Devlet Tiyatroları bilet nasıl alınır?

Yeni sezonda sahne sayısını arttıran Devlet Tiyatroları (DT) aralarında "Lüküs Hayat", Hezarfen Ahmet Çelebi'yi anlatan "Uçmak", İskender Pala'nın "Leyla ile Mecnun", Güngör Dilmen'in "Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını", Shakespeare'in "Yanlışlıklar Komedyası", Bertolt Brecht'in "Küçük Burjuva Düğünü"nün de yer aldığı birçok yeni eseri seyircinin beğenisine sunacak. Devlet Tiyatroları yeni sezonu heyecanla bekleyen sanatseverler "Devlet Tiyatroları açıldı mı? Devlet Tiyatroları bilet nasıl alınır?" sorularının yanıtını öğrenmek istiyor. Ayrıca, Devlet Tiyatroları yeni sezonda oynanacak oyunlar da araştırılıyor. Devlet Tiyatroları yeni sezon ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor..

DEVLET TİYATROLARI AÇILDI MI?

Devlet Tiyatroları bugün 1 Ekim 2019 itibari ile perdelerini açıyor. İstanbul'da ilk perde saat 18:00'de Üsküdar'da İstasyon oyunu ile açılacak. Ankara'da saat 18:30'da ilk perde Vatan Yahut Namık Kemal oyunu için açılacak. İzmirliler saat 20:00'de başlayacakq Arf Sabiti oyunu ile yeni sezona merhaba diyecek. Türkiye geneli Devlet Tiyatroları genel program ise şu şekilde:

DEVLET TİYATROLARI BİLET NASIL ALINIR?

Devlet Tiyatroları bilet almak için genel programda istenilen oyun seçiliyor. Akabinde "bilet al" sekmesine bir kere tıklandığında, biletin satın alınacağı sayfaya yönlendiriliyor. Ayrıca oyunun oynanacağı sahnenin gişesinden de bilet alınabiliyor. Ancak biletlerin tükenme ihtimaline karşın iletişime geçilmesi faydalı oluyor.

DEVLET TİYATROLARI YENİ SEZONA HAZIR

DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, Genel Müdürlükte düzenlediği basın toplantısında, 2018-2019 sezonunu değerlendirdi, 2019-2020 sezonuna ilişkin bilgi verdi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun'un vefatından duyduğu üzüntüyü dile getiren Kurt, Türkiye'nin kültür alanında değerli bir bilgeyi kaybettiğini söyledi. Kurt, "Haluk Dursun Hoca, çok değerli çalışmalar yapıyordu, rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Kurt, geçen sezon 90'ı yeni olmak üzere yaklaşık 150 oyunun tiyatroseverlerle buluştuğunu, bunların dörtte birinin daha önce DT'de oyunu sergilenmemiş yazarlara ait olduğunu aktardı.

Nöbetçi tiyatro İstanbul'da da olacak

Ankara'da 30 Haziran'a kadar sürdürdükleri "nöbetçi tiyatro" uygulamasında yüzde 100 doluluk oranına ulaştıklarını dile getiren Kurt, uygulamayı gelecek sezon İstanbul'da da hayata geçireceklerini, Tekel Sahnesi'nin 15 Mayıs-30 Haziran tarihlerinde nöbetçi tiyatro olarak hizmet vereceğini söyledi.

"DT Türkiye'nin en büyük kültür sanat kurumu, o yüzden tüm Türkiye'yi kucaklayan bir repertuvar yapmaya özen gösteriyoruz." diyen Kurt, hem dünya klasikleri hem yerli yazarlar hem yeni yazarların olduğu bir repertuvar hazırladıklarını, provaların tüm sahnelerde devam ettiğini bildirdi.

DEVLET TİYATROLARI YERLİ YABANCI OYUNLARI NELER?

2019-2020 Tiyatro Sezonu'nda prömiyer yapacak ilk tur oyunlar arasında şunlar yer alıyor:

"Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını – Güngör Dilmen, Vatan Yahut Namık Kemal – Ergün Sav, Buzlar Çözülmeden – Cevat Fehmi Başkut, Keşanlı Ali Destanı – Haldun Taner, Kuzguncuklu Fazilet – Yılmaz Karakoyunlu, Gulyabani – Hüseyin Rahmi Gürpınar, Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye – Sait Faik Abasıyanık , Kozalar- Adalet Ağaoğlu, Arf Sabiti – Feraye Şahin, Moira’nın Gece Döngüsü – Erkan Canlı, Lüküs Hayat – Ekrem Reşit Rey, Kasetçi – Yılmaz Gruda, Amak-ı Hayal – Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi, Leyla ile Mecnun – İskender Pala, Yarım Gün Ülkesi – Ayça Nur Kip Akyol, Uçmak – Ömer F. Oyal, Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi – Cengiz Toraman"



Yeni sezonda DT sahnelerinde izleyiciyle buluşacak yabancı oyunlar ise şöyle:

"Shirley Valentine – Will Russell, Kanlı Düğün – Federico Garcia Lorca, Küçük Burjuva Düğünü – Bertolt Brecht, Annemin Son Çılgınlıkları – Julie Jensen, Yanlışlıklar Komedyası – Shakespeare, Kaçış 3: Kıyamete Çağrı – Jennifer Haley, Anlaşılmaz Konuşmalar – Andrew Bovell, Kayıp El – Martin McDonagh"