  • Bist 100
    98665.4
  • Dolar
    5,7113
  • Euro
    6,4055
  • Altın
    256,8480
İstanbul
21 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Terör kurbanı Ayaz ile şehit astsubayın fotoğrafı yürek yaktı Terör kurbanı Ayaz ile şehit astsubayın fotoğrafı yürek yaktı
Turizmcilerden iç pazarı hareketlendirecek talep Turizmcilerden iç pazarı hareketlendirecek talep
Esnaf Kurban Bayramı'ndan umutlu Esnaf Kurban Bayramı'ndan umutlu
Eskişehir'de FETÖ'den arana şüpheli yakalandı Eskişehir'de FETÖ'den arana şüpheli yakalandı
Desenleri anlamlar taşıyan Şarkışla kilimine coğrafi işaret Desenleri anlamlar taşıyan Şarkışla kilimine coğrafi işaret
300 bin lira dolandıran sahte MİT'çi Samsun'da yakalandı 300 bin lira dolandıran sahte MİT'çi Samsun'da yakalandı
YKS cevap kağıtları ÖSYM'nin sitesinde erişime açıldı YKS cevap kağıtları ÖSYM'nin sitesinde erişime açıldı
Ortaöğretim Başarı Puanı nedir? OBP puanı hesaplama nasıl yapılır? Ortaöğretim Başarı Puanı nedir? OBP puanı hesaplama nasıl yapılır?
Meteoroloji uyardı: Bu 4 ilde yaşayanlar dikkat Meteoroloji uyardı: Bu 4 ilde yaşayanlar dikkat
İstanbul için korkutan deprem senaryosu: Sırasıyla 7,5, 7,4 ve 7,2 büyüklüğünde depremler bekleniyor İstanbul için korkutan deprem senaryosu: Sırasıyla 7,5, 7,4 ve 7,2 büyüklüğünde depremler bekleniyor
Antalya’nın Maldivleri’nde tehlike çanları Antalya’nın Maldivleri’nde tehlike çanları
Dilencinin üzerinden servet çıktı Dilencinin üzerinden servet çıktı
Kamboçya'da 83 konteyner plastik atık ele geçirildi Kamboçya'da 83 konteyner plastik atık ele geçirildi
Tütünle mücadele kapsamında sigarayı bırakma polikliniklerinden 2,5 milyon kişi hizmet aldı Tütünle mücadele kapsamında sigarayı bırakma polikliniklerinden 2,5 milyon kişi hizmet aldı
Korsan saldırıların hedefindeki stratejik bölge: Gine Körfezi Korsan saldırıların hedefindeki stratejik bölge: Gine Körfezi
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi: İran balistik füze programını müzakere etmeyecek İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi: İran balistik füze programını müzakere etmeyecek
Galatasaray, Deniz Türüç ve Mensah için Kayserispor'a teklifte bulundu Galatasaray, Deniz Türüç ve Mensah için Kayserispor'a teklifte bulundu
Eski Microsoft çalışanı "dijital hırsızlıkla" suçlandı Eski Microsoft çalışanı "dijital hırsızlıkla" suçlandı
BAE rotasını Yemen'den Libya'ya mı çevirdi? Uzmanlar açıkladı BAE rotasını Yemen'den Libya'ya mı çevirdi? Uzmanlar açıkladı
ALES başvuru ücreti hangi bankalara ödenecek? ALES başvurusu nasıl, nereden yapılacak? ALES başvuru ücreti hangi bankalara ödenecek? ALES başvurusu nasıl, nereden yapılacak?
Sayısal bölümler kaç puanla alıyor? Sayısal taban puanları 2019 belli oldu mu? Sayısal bölümler kaç puanla alıyor? Sayısal taban puanları 2019 belli oldu mu?
İzmir'de kayaların düştüğü mahalledeki 6 binada yıkım çalışması başladı İzmir'de kayaların düştüğü mahalledeki 6 binada yıkım çalışması başladı
İstanbul Türkçesini en iyi kullanan yazar: Refik Halid Karay İstanbul Türkçesini en iyi kullanan yazar: Refik Halid Karay
Narkotik ekipleri Bursa'da torbacılara operasyon düzenledi Narkotik ekipleri Bursa'da torbacılara operasyon düzenledi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:52:15 | Son Güncelleme: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:54:29

Desenleri anlamlar taşıyan Şarkışla kilimine coğrafi işaret

Kırmızı, mavi, yeşil, siyah renklerin ağırlıkta kullanıldığı her biri farklı anlam içeren motifleriyle dikkati çeken "Şarkışla kilimi", coğrafi işaret tesciliyle gelecek kuşaklara taşınacak.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde geleneksel tezgahlarda ince yün iplik ile dokunan "Şarkışla kilimi", farklı anlamlar içeren motifleriyle korunarak gelecek kuşaklara aktarılacak.

Bölgenin geleneksel el sanatları arasında yer alan ve ülke genelinde ün yapan Şarkışla kilimi, altıgen, akrep, çengel, eli belinde, göz motifi, koç boynuzu, koç başı, kurt ağzı, kurt izi, nazarlık ve su yolu gibi motifleriyle biliniyor.

Her bir motifin anlamlar taşıdığı Şarkışla kiliminde, akrep motifi, dış tehlikelerden koruduğuna inanılarak dokunuyor. Kilimdeki, eli belinde motifi ise dişiliği simgeliyor. Eli belinde motifi analık ve doğurganlığın yanı sıra, uğur, bereket, kısmet, mutluluk ve neşeyi de sembolize ediyor.
Göz motifi nazardan korunma inancıyla kilime işleniyor. Koç boynuzu ve koç başı motifleri, doğurganlık, verimlilik, kahramanlık ve güç ifade ediyor, dokuyanın mutluluğu ve bu mutluluktan dolayı şükrettiği anlamına geliyor. Kilimdeki kurt ağzı ve kurt izi motifleri iyimserliği çağrıştırıyor, karanlıkta görebilme yeteneğine sahip olduğu için ışığı ve güneşi de simgeliyor.

Kilimde kullanılan pıtrak motiflerinin ise kötü gözü uzaklaştırdığına inanılıyor. Nazardan korunmak için nazarlık motiflerinin de sıklıkla kullanıldığı Şarkışla kilimindeki su yolu motifi yeniden doğuşun, bedensel ve ruhsal yenilenmenin, yaşamın sürekliliğinin, bereket, soyluluk, bilgelik, saflık ve erdemin sembolü olarak kullanılıyor.

Şarkışla Kaymakamlığı, halı tezgahlarında motifleri günlerce ince yün iplik ile dokunan kilimin tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret başvurusunda bulundu. Şarkışla kilimi, kurumun resmi bülteninde yayınlanmasıyla coğrafi işaret aldı.

Metrekaresi 500-750 lira

Şarkışla Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ertan Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yöreye özgü en önemli kültürel değerlerden biri olan kilimin yeni nesillere aktarılması ve canlandırılması için gayret gösterdiklerini anlattı.

Kilim dokuyan kişi sayısının artırılması için kurslar düzenlediklerini belirten Aydemir, tescil işleminin tamamlanarak coğrafi işaret alınmasının bu önemli kültürel mirasın yaşatılması için önemli olduğunu dile getirdi.

Şarkışla kilimini yöre insanı için bir kazanç kapısı haline getirmeyi amaçladıklarını da aktaran Aydemir, şunları kaydetti:

"Kültürel değerlerimizin unutulmaması ve genç nesillere aktarılmasını önemsiyoruz. Şarkışla kilimi gerçekten sahip çıkılması gereken bir markadır. Bunu coğrafi işaret bülteninde yayınlatarak tescil ettirdik. Şarkışla kiliminin ticarileştirilmesi için de çabalarınız devam ediyor. Kursiyerlerimizin dokuduğu kilimlerin metrekaresinin 500 lira ile 750 lira arasında pazarlamasına yardımcı oluyoruz, aracılık ediyoruz. İsteyen kişilere, isteyen ticari işletmelere bunları dokutabileceğiz. Hatta ilçemiz dışında ticari faaliyet gösteren esnafımızın da özellikle turistik yörelerde Şarkışla kilimini rahatlıkla pazarlayacağını düşünüyoruz. Bu konuda bizlerle irtibat kurarlarsa istedikleri ölçüde ve nitelikte kilim tedarikini sağlayabiliriz." 

(AA)

Rusya: Türkiye'yle savaş uçağı için görüşebiliriz
Krala taht bıraktıran Rus güzellik kraliçesi ilk kez konuştu
Lavrov’dan ABD yorumu: Tango 2 kişiliktir
Öldürülen o terörist örgütün kara kutusuydu!
Türkiye'ye mecbur kalacaklar! Hesaba katmayı unuttular...
Ezeli rakipler arasında savaş kızışıyor! G.Saray'dan flaş hamle
Son dakika... S-400'lerin sevkiyatı devam ediyor! 14. uçak da Ankara'ya indi
NATO'nun gizli raporu ifşa oldu! İlginç Türkiye detayı...
20 yıldır kara delikleri görüntülemek için çalışıyor
Şok olay! Genç kız halk otobüsünde ölüme böyle gitti
Veto kalktı! Galatasaray'a Emre Mor müjdesi
Bu nasıl karar!
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı geldi
PKK'ya darbe üstüne darbe! 7 terörist etkisiz hale getirildi
İnanılmaz olay! Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Yevhen tamam, sıra Schalke’de
Pembe domates efsaneden ibaret
Diyarbakır'da korkunç olay! Yılan bu hale getirdi...
Kıvanç Tatlıtuğ’un bonservis bedeli 575 bin lira!
Kontrollü kaçışı açıklayamıyor
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ