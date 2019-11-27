Derviş Zaim, 'Flaşbellek' filminin çekimlerine başladı

"Tabutta Rövaşata", "Filler ve Çimen" ile "Gölgeler ve Suretler" gibi yapımlara imza atan Devriş Zaim yeni projesini başlattı.

Senaryosunu da yazdığı "Flaşbellek" filminin çekimlerine başlayan Zaim, ilk çekimi Gaziantep'te gerçekleştirdi.

Filmin oyuncu kadrosunda Saleh Bakri, Ali Süleyman, Sara El Debuch ve Husam Chadat bulunurken görüntü yönetmenliğini Andreas Sinanos üstleniyor.

Oyuncu kadrosu kadar hikayesiyle de dikkati çeken film, konusunu Suriye’de yaşanan olaylardan alıyor.

Gaziantep'in yanı sıra Konya'da da çekimleri sürecek "Flaşbellek", Suriye'de yaşanan sürece insani açıdan yaklaşıyor.

(AA)