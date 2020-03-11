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11 Mart 2020 Çarşamba 13:20:52 | Son Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 13:21:46

Deniz altında bir ömür, 7 bin fotoğraf

Ege Denizi'nde 60 yıldır dalış yapan Ali Candaş, deniz altı serüvenlerini, çektiği 7 bin kare fotoğrafla ölümsüzleştirdi.

Ege Denizi'nde 60 yıldır yaz kış dalış yapan 78 yaşındaki emekli makine mühendisi Ali Candaş, deniz altında analog makineyle çektiği 7 bin kare fotoğrafı, meraklılarıyla paylaşıyor.

"Denizin Türküsü" adını verdiği sergilerle deniz kültürünü aşılamaya çalışan ve deniz üzerine yazılar yazan Ali Candaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denize olan bağlılığını ve tecrübelerini anlattı.

Denize tutkusunun küçük yaşlarda başladığını ve su altına ilk dalışını ise 18 yaşında yaptığını dile getiren Candaş, sonrasında ara vermeden dalış yaptığını ifade etti.

Denizin kendisine sıhhat ve mutluluk verdiğini, ömrü yettiğince dalmayı sürdüreceğini belirten Candaş, "Yaşım 78 oldu. 60 yıldır aralıksız dalıyorum. Kışın daha dinç hissediyorum kendimi. Hem insanı dinçleştiriyor hem de kendine olan güvenini artırıyor. Dünyaya olan bakışını da daha güzel yapıyor. Aynen bir ilaç gibi." ifadelerini kullandı.

Kışın dalış yapmadan önce mutlaka pekmez içtiğini kaydeden Candaş, "Vücudu çabucak ısıtıyor. Dönünce de bir miktar içiyorum vücudu ısıtıp koruyor ondan sonra da sobamı yakıp keyfime bakıyorum." dedi.

"Su altında inanılmaz bir dünya saklı" 

Denizin altındaki güzelliklerin kirlenme nedeniyle hızla yok olduğuna dikkati çeken Candaş, şöyle konuştu:

"Suyun altında inanılmaz bir dünya saklı. Muhteşem bir güzellik var ama insanlar hiç durmadan bu güzellikleri yok ediyorlar. Bu fotoğraflar ile de denizin kirletilmesiyle nelere kıyıldığını göstermek istiyorum. Ayrıca bu güzellikleri tüm insanlarla tanıştırmak istiyorum. Deniz insana sıhhat veriyor ve bu güzellikler karşısında Allah'ı daha iyi anmamı sağlıyor. Herkese, çocuk, genç, kadın, erkek fark etmeksizin tavsiye ediyorum. Deniz insana aradığı bütün güzellikleri sunuyor, orası Rabb'imizin yarattığı, apayrı bir güzellikler ülkesi."

Denizin tehlikeli olduğu görüşüne katılmadığını vurgulayan Candaş, "Deniz emniyetli bir yerdir. Başlangıçtan beri süregelen bu sevgim, bağlılığım devam ediyor. Bu benim için bir aşk diyebilirim, sakinliğimi, dinginliğimi orada buluyorum. Benim için vazgeçemeyeceğim bir tutku, ölünceye kadar orada olmayı umuyorum." diye konuştu.

(AA)

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