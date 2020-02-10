Demet Evgar'lı 'Hedda Gabler' oyununun galası yapıldı

Zorlu PSM'de gerçekleşen galaya, Oya Başar, Barış Falay, Kenan Ece, Canan Ergüder, Derya Karadaş ve Öner Erkan'ın da aralarında bulunduğu tiyatro ve dizi dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.

Oyunun ardından gazetecilere açıklamada bulunan Evgar, izleyenlerden çok güzel geri dönüşler aldığını söyleyerek, "Bir kadının varoluşsal meselesini anlatıyor aslında. 1800'lerde yazılmış. Ibsen, çağdaş tiyatronun ilk temsilcilerinden. O zamanlar kadının hayatta var oluş meselesi ve seçimi, erkek tarafından belirleniyordu." dedi.

Seyircinin gösterdiği ilgiye de değinen Evgar, bu anlamda çok büyük bir mutluluk yaşadığını aktardı.

İlk gösterimi ekim ayında gerçekleşen ve Tiyatro Pangar tarafından sahneye konulan eserde, Evgar'ın yanı sıra Tuğrul Tülek, Yeşim Koçak, Tolga Çiftçi, Osman Karakoç, Nazan Diper ve Merve Satılan rol aldı.

Çevirisini Beliz Güçbilmez'in yaptığı oyunun yönetmenliğini ise Mehmet Birkiye üstlendi.

Bir kadın anti-kahramanın gözünden insanın modern dünyadaki yaşam amacını ve bu amacın varlığını sorgulatan oyun, 25 Şubat'ta Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, 1 Mart'ta Caddebostan Kültür Merkezi (CKM), 10 Mart'ta Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi, 29 Mart'ta ise Zorlu PSM'de yeniden sahnelenecek.

(AA)