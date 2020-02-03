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03 Şubat 2020 Pazartesi 10:28:39 | Son Güncelleme: 03 Şubat 2020 Pazartesi 10:30:46

'Cyrano De Bergerac' oyunu tiyatroseverlerle buluştu

Edmond Rostand'ın aynı adlı eserinden yola çıkılarak yazılan rock kabare tarzındaki "Cyrano De Bergerac" oyunu tiyatroseverlerle buluştu.

Kemal Başar'ın yönettiği, Tiyatro Keyfi tarafından hazırlanan, aşk, gurur ve erdemi merkezine alan müzikli komedi, Duru Ataşehir'de sahnelendi.

İnteraktif müzikalde "Cyrano De Bergerac"ı canlandıran Orhan Kılıç'a, genç oyuncular Dilhan Aras ve Demircan Kaçel eşlik ediyor.

Hakkı Ergök'ün kaleme aldığı, 10 Ocak'ta ilk kez sahnelenen oyunun özgün müziklerinde ise Nurkan Renda imzası bulunuyor.

Gösterim öncesinde AA muhabirine açıklama yapan Kemal Başar, "Üslubu olan bir Türk tiyatrosu" olarak tanımladığı Tiyatro Keyfi'de, klasik oyunları kendi yorumlarıyla sahnelediklerini söyledi.

Başar, Devlet Tiyatrolarında uzun yıllar görev aldığını belirterek, Avrupa kriterlerini taşıyan, sürekliliği olan ilk Türk tiyatrosunu kurma hedefiyle yola çıktıklarını dile getirdi.

"Acıklı bir güldürü"

Sergiledikleri yabancı ve yerli her eserin orta oyunu esaslarına dayandığını vurgulayan sanatçı, "Günümüzde erdem ve gurur gibi kelimeler sanki unutuldu. Pek söylenen, övünülen kelimeler değil. Cyrano De Bergerac, erdem ve gurur üstüne gerçekten çok acıklı bir güldürü bence. Onun için kabare tarzında yaptım." dedi.

Başar, geleneksel tiyatro yapıldığında Türk tiyatrosunun Avrupa'da tanındığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Kabare biraz isyankar bir tarzdır, her sahnesinde ayrı bir şey anlatılır, müzikle beslenir, seyirci provoke edilir, interaktif olur. Klasik bir eserden bunu yapmak biraz da 70 küsur oyun yönetmiş bir adamın bir meydan okuması diye düşünülebilir. Cyrano'ya baktığınızda orta yaşlı. İnsan yaşlandıkça her şeyi bildiğini iddia etmeye başlıyor. O yaşlara yaklaştığım bir dönemde Cyrano ile kendimi de biraz özdeşleştirdim. Sanki bir manifesto gibi bir oyun yapmak istedim."

Orhan Kılıç, eserin dramatik, komik, şarkısıyla ve dansıyla akıcı bir oyun olduğuna işaret ederek, "Cyrano aslında hepimizin içinde olan bir karakter. Cyrano'nun kompleksi burnu ama başka insanların başka kompleksleri var. Oyun çok derin duygular hissettiriyor. Özellikle lirik dili..." değerlendirmesinde bulundu.

12 Şubat'ta Tiyatro Ak'la Kara'da

"Roxanne" rolünü canlandıran Dilhan Aras da "Roxanne"ın bazı hallerini kendisine benzettiğine değinerek, "Böyle bir karakteri hiç oynamamıştım. O yüzden oynayacağımı duyunca çok heyecanlandım. Gerçekten benim hayalimdi. Yıllar önce Cyrano De Bergerac izlemiştim ve alkışlarken 'Bu Roxanne'ı oynamam lazım.' diye ağlamaya başlamıştım. Allah nasip etti." diye konuştu.

"Christian" rolüyle izleyenlerin karşısına çıkan Demircan Kaçel oynarken çok keyif aldığını, izleyicinin çok farklı duygular yaşayacağını dile getirdi.

Oyunun konusu özetle şöyle:

"Şiirsel ve etkileyici konuşmasının yanında burnunun büyüklüğüyle tanınmış bir silahşör olan Cyrano de Bergerac, Roxane'a olan aşkını burnu yüzünden bir türlü dile getiremez. Cyrano'nun birliğindeki yeni askerlerden Christian da Roxane'a aşıktır ve Roxane'ı etkileyerek aşkını ifade etmek istese de bunu başaramaz. Cyrano, onun yerine Roxanne'a aşk mektupları yazar ve buluşmalarda Christian'ın söylemesi için etkileyici cümleler fısıldar. Bir gün Cyrano ve Christian'a cephe emri gelir."

Cyrano de Bergerac, 12 Şubat'ta Tiyatro Ak'la Kara Bahariye'de, 22 Şubat'ta Lefkoşa Yakın Doğu AKM'de, 28 Şubat'ta Duru Tiyatro Kadıköy'de sahnelenecek.

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