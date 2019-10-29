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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Fetihten Kurtuluşa' sergisi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Fetihten Kurtuluşa' sergisi

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29 Ekim 2019 Salı 16:07:29 | Son Güncelleme: 29 Ekim 2019 Salı 16:09:10

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Fetihten Kurtuluşa' sergisi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Fetihten Kurtuluşa" sergisi açıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Fetihten Kurtuluşa" sergisi açıldı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında açılan sergide İstanbul'un fethiyle başlayıp Cumhuriyet'in ilanıyla sonuçlanan geniş bir dönemi anlatan askeri ve etnografik eserler yer alıyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabul töreninin gerçekleşeceği Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Hisart Müzesi sahibi Nejat Çuhadaroğlu küratörlüğündeki 150 parça eserden oluşan sergi, kabul törenine gelen misafirlerin beğenisine sunulacak.

Mustafa Kemal Atatürk'e ait orijinal mareşal üniformasının da bulunduğu sergide, Osmanlı döneminde kullanılan silah ve kılıçlar ile Kurtuluş Savaşı'nda Mehmetçiğin giydiği askeri üniformalar ile silahları yer alıyor.

Sergide ayrıca Dört Halife döneminden kalma kılıç, Kanuni Sultan Süleyman'a ait pala ile zümrüt ve yakutlarla süslü yatağan kılıç, Yavuz Sultan Selim'e ait üzerinde Fetih Suresi yazılı kılıç, Sultan 2. Abdülhamid'e ait dolmakalem görünümündeki silah, 2. Abdülhamid'in çocukluk kılıcı, Sultan 2. Mahmut'a ait silahlar, Sultan 3. Ahmet'e ait tüfek ve denizci yatağanı ile 19. yüzyıldan kalma dünyanın en uzun yatağanı bulunuyor.

Osmanlı hanedan kolyesi, madalyalar ve nişanların yer aldığı salonda küratör Çuhadaroğlu'nun "diaroma" çalışmaları da sergileniyor.

Bu çalışmalar arasında İstiklal Harbi, Kut'ül Amare Zaferi, 1. Beyazıt ve Timur arasında gerçekleşen Ankara Savaşı konulu canlandırmalar bulunuyor. Sergilenen eserler arasında Kurtuluş Savaşı'nda kullanılmış, orijinal fotoğrafından esinlenerek yapılan "uçak tren" dioraması dikkati çekiyor.

Birinci Dünya Savaşı'nın bitmesine üç gün kala İstanbul'u bombalamaya gelen 5 İngiliz uçağına karşı Pilot Yüzbaşı Fazıl'ın büyük bir kahramanlıkla verdiği mücadelenin canlandırıldığı diorama da ilgi çeken eserler arasında yer alıyor.

Sergide Kurtuluş Savaşı döneminde kullanılan el yapımı bayrak da bulunuyor.

Kabul töreni hazırlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde bu akşam gerçekleşecek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabul töreni öncesinde, törenin yapılacağı salonda Cumhurbaşkanlığı Müşaviri, Kongre Kültür Merkezi ve Sergi Salonu Müdürü Orhan Karakurt başkanlığında hazırlık toplantısı yapıldı.

(AA)

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