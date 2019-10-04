Dünyaca ünlü piyanistler Güher ve Süher Pekinel kardeşler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verdikleri konserde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini ayakta alkışlamasından dolayı çok duygulandıklarını söyledi.

Pekinel kardeşler, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki yeni sezon açılış konserinde solist olarak yer aldılar.

Güher-Süher Pekinel piyano ikilisi, konser ve sonrasında yaşadıkları anları, AA muhabirine anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'nın konseri dinleyerek, ayakta alkışlamalarından büyük memnuniyet duyduklarını söyleyen Süher Pekinel, "Cumhurbaşkanımızın ayakta alkışlamasından çok duygulandık, mutlu olduk. İnşallah kendisini başka konserlerde de görmeyi arzu ediyoruz." dedi.

Erdoğan ile CSO'nun ve müzisyenlerin sorunlarını konuştular



Konserden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile kuliste bir araya geldiklerini belirten Güher Pekinel, Erdoğan'a sürdürdükleri eğitim projelerinden ve orkestranın ve sanatçıların yaşadığı sorunlara ilişkin bilgi verdiklerini, Cumhurbaşkanının konuyla yakından ilgilendiğini söyledi.

Güher Pekinel, CSO'nun, Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi himayesine aldığı bu önemli orkestranın sorunlarının çözülmesi ve çalışanların hak ettikleri özlük haklarını almaları gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 200 senelik bir geçmişe dayandığını, bugün tüm Türkiye'yi gezerek verdiği konserlerle ülkeyi tanıttığını belirten Güher Pekinel, şunları kaydetti:

"Sorunlar son senelerde gittikçe ağırlaştı. Bunlara bir çözüm bulmak için kendimizi sorumlu hissettik. Orada bunu dile getirdik. CSO'dan müzisyenler ve Rengim Gökmen de oradaydı. İçten olarak ortaya çıkınca çözüm de üretmek daha kolay oldu. Yerinde halletmek, diyalogla halletmek önemli. Bu konular sanatçılar tarafından dile getirildiği zaman gerçek ortaya çıkıyor. Bu açıdan da sevindirici bir gelişme olduğunu düşünüyoruz. Güzel haberleri de duyuyoruz."

Pekinel, Erdoğan'dan, CSO'nun yıllardır tamamlanması beklenen konser salonun açılışının gelecek dönem yapılacağına ilişkin söz de aldıklarını ifade etti.

Süher Pekinel ise CSO'nun ve müzisyenlerin sorunlarının başında, orkestrada yeni bir kadronun kurulamamasının geldiğini, bunun vahim bir hal aldığını, emekliye ayrılan sanatçılar gittiğinde yerlerinin boş kaldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Emekli olanların yerine mezun öğrenciler var ama onlar aynı seviyede değil. Orkestranın balansı tamamıyla kayboluyor. Kalite sorunu baştan sona halledilemeyecek durumda oluyor. 17 yıldır bulunamayan bu cevabın halledilmesi son derece önemliydi. Ayrıca emekli olan müzisyenlerin çok zor şartlarda hayatlarına devam etmeleri de başka bir problem. Sanatçıların özlük hakları önemli. Şu anda büyük bir sanatçımız alzaymır olması dolayısıyla daha fazla bakıma ihtiyacı var ve bakımevinde. Çok tanınmış bir solist ve devlet sanatçısı. Böyle CSO müzisyenlerinin, hükümet ve orkestra tarafından korunması gerekiyor. Bütün çalışan ve emekli müzisyenlerin maaşlarının artırılması bence çok doğru bir karar olacaktır."

"Eğer müzik iyiyse kişiye erişecek"



Piyano ikilisi, Külliye'de ve CSO'da konser vermenin kendileri için çok değerli olduğunun altını çizdi. Dünyanın her yerinde sayısız konserler verdiklerini belirten Süher Pekinel, klasik batı müziği ve senfoni konserleri dinleyicilerinin, konsere her şeyden önce duygu bilinci ile gelmeleri gerektiğini söyledi.

Süher Pekinel, Avrupa'da olduğu gibi dinleyicinin konser öncesinde eserlere ilişkin bilgilendirilmesine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Eğer müzik iyiyse kişiye erişecek. Tek arzu ettiğimiz bu. Zaten kendiliğinden gelecek bu erişim dalgası. Buraya gelenlerin hepsi bir mesaj bekliyor müzikten. Biz onu verebilirsek o mesajla, mutlulukla geri dönüyor. Zamanla buna daha fazla ilgisi olanlar zaten okuyor. Konseri gelmeden evvel araştırıyor. Bestecinin geçmişi, eserin içeriği, bizde de Avrupa'daki gibi başlasa, 5 dakika konserden evvel bunların anlatımını yapsak, bilgilendirirsek seyirciyi, bilgi kendilerine o kadar iyi geliyor ki, bambaşka bir kulak açılıyor dinlemek için."

CSO yeni binası için 2020 müjdesi



Yeni konser salonunun dinleyici ve orkestra için çok iyi olacağına dikkati çeken Güher Pekinel, 2020'de konser salonun açılacağının müjdesini öğrendikleri söyledi.

Pekinel, "Cumhurbaşkanımızın konser sonrasında yeni konser salonun açılmasına gayet pozitif yaklaştıklarını görünce cidden çok memnun olduk." dedi.

İstanbul'daki yeni opera binasının da yakın zamanda biteceği bilgisini aldıklarını ve memnun olduklarını dile getiren Güher Pekinel, "Bu da İstanbul dinleyicisi için son derece önemli. Buna çok hasret kaldık. Akustiği iyi salonu bekliyoruz. Dinleyicinin eserleri içselleştirebilmesi için akustiğin iyi olması gerekiyor." diye konuştu.

(AA)