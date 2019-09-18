  • Bist 100
    101203
  • Dolar
    5,6868
  • Euro
    6,2834
  • Altın
    274,2510
İstanbul
14 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ford, Eskişehir'deki tam otonom test sürüşünü 2020 sonunda yapacak Ford, Eskişehir'deki tam otonom test sürüşünü 2020 sonunda yapacak
Göztepe'de yeniler kızağa çekildi Göztepe'de yeniler kızağa çekildi
Türkiye, Aramco tarzı bir saldırıya ne kadar hazır? Türkiye, Aramco tarzı bir saldırıya ne kadar hazır?
Son Dakika: Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın ilk uçuşu Ekim ayında olacak Son Dakika: Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın ilk uçuşu Ekim ayında olacak
Fenerbahçe, TFF'ye itiraz başvurusunu yaptı Fenerbahçe, TFF'ye itiraz başvurusunu yaptı
Kardeşine kızı vermedikleri için dehşet saçtı: 3 ölü, 3 yaralı Kardeşine kızı vermedikleri için dehşet saçtı: 3 ölü, 3 yaralı
UEFA Şampiyonlar Ligi kupasına 82 milyon 450 bin Euro UEFA Şampiyonlar Ligi kupasına 82 milyon 450 bin Euro
BB Erzurumspor’un yeni teknik direktörü Erkan Sözeri oldu BB Erzurumspor’un yeni teknik direktörü Erkan Sözeri oldu
Boluspor, teknik direktör Osman Özköylü ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Boluspor, teknik direktör Osman Özköylü ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
UEFA Avrupa Ligi'nde en fazla kupa kaldıran Reyes UEFA Avrupa Ligi'nde en fazla kupa kaldıran Reyes
Ronaldo: Kariyerim sonunda 6, 7 veya 8 ödülle Messi'nin üstünde yer almalıyım Ronaldo: Kariyerim sonunda 6, 7 veya 8 ödülle Messi'nin üstünde yer almalıyım
Çukurova'da 'Altın Koza' heyecanı Çukurova'da 'Altın Koza' heyecanı
Oktar’ın 3 numarası Tarkan Yavaş, FETÖ'cü Zekeriya Öz ile görüştüğünü kabul etti Oktar’ın 3 numarası Tarkan Yavaş, FETÖ'cü Zekeriya Öz ile görüştüğünü kabul etti
Melik Sunullah Mescidi ve Türbesi restore edilecek Melik Sunullah Mescidi ve Türbesi restore edilecek
Aatıf Chahechouhe'nun şampiyonluk favorisi Fenerbahçe Aatıf Chahechouhe'nun şampiyonluk favorisi Fenerbahçe
İlişkileri gizemini koruyor! Çağatay'ı duyunca kaçtı! İlişkileri gizemini koruyor! Çağatay'ı duyunca kaçtı!
Rıza Kayaalp'e coşkulu karşılama Rıza Kayaalp'e coşkulu karşılama
Gazişehir Gaziantep'in maçlarındaki gol ve kart istatistikleri dikkati çekiyor Gazişehir Gaziantep'in maçlarındaki gol ve kart istatistikleri dikkati çekiyor
Beşiktaş'ta Slovan Bratislava maçı kadrosu belli oldu Beşiktaş'ta Slovan Bratislava maçı kadrosu belli oldu
TFF 1. Lig'de 4 haftada 5 teknik adam gitti TFF 1. Lig'de 4 haftada 5 teknik adam gitti
Aleyna Tilki'den konser kararı! Aleyna Tilki'den konser kararı!
Sette aşk tazelediler... Ahmet Kural, Çağla'ya bakıyor! Sette aşk tazelediler... Ahmet Kural, Çağla'ya bakıyor!
Buse Varol olumsuz yorumlara isyan etti! Buse Varol olumsuz yorumlara isyan etti!
Ruhani'den Suudi Krallığı'na: Size ders vermek için vurdular Ruhani'den Suudi Krallığı'na: Size ders vermek için vurdular

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

18 Eylül 2019 Çarşamba 13:18:03 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2019 Çarşamba 13:18:46

Çukurova'da 'Altın Koza' heyecanı

Adana'da 3 yılın ardından yeniden "Altın Koza" adını alan, 26'ncısı düzenlenecek film festivalinde, 140 eser, 250'nin üzerinde gösterimle izleyiciyle buluşacak.

Çukurova'da 3 yılın ardından yeniden "Altın Koza" adına kavuşan 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin heyecanı yaşanıyor.

Kentte 2016'dan itibaren "Adana Film Festivali" olarak düzenlenen, bu yıl ise eski adıyla 23-29 Eylül'de yapılmasına karar verilen festivalin hazırlıkları tamamlandı.

Uzun ve kısa metrajlı filmler ile belgesellerden oluşan 140 eserin 250'nin üzerinde gösterimle izleyiciyle buluşacağı festivalde, yarışmalar "Ulusal Uzun Metraj Film", "Uluslararası Kısa Film", "Ulusal Öğrenci Kısa Film" ve "Adana Kısa Film" olmak üzere 4 kategoride yapılacak.

Aralarında Türkiye'nin Oscar adayı olan, Semih Kaplanoğlu imzası taşıyan "Bağlılık Aslı"nın da bulunduğu 12 film, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kategorisinde yarışacak.

Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda 12 ülkeden toplam 20 film, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması'nda 17 film, Adana Kısa Film Yarışması kategorisinde ise 10 film jüri tarafından oylanacak.

Ödüller dağıtılacak
Festivalde Altın Koza Ödülleri, 28 Eylül Cumartesi gecesi düzenlenecek törende sahiplerini bulacak.

Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri, oyuncu ve müzisyen Zuhal Olcay ile yönetmen, yazar, senarist, besteci Zülfü Livaneli'ye verilecek.

Orhan Kemal Emek Ödülleri, görüntü yönetmeni Erdoğan Engin ile makyaj sanatçısı Derya Ergün'e takdim edilecek.

Festivalde Yaşam Boyu Başarı Ödülü ise Çin sinemasının usta yönetmeni Xie Fei'nin olacak.

"Altın Koza, birikimin adı"

Festival Direktörü Kadir Beycioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin ilk olarak 1969 yılında, "Altın Koza" adıyla düzenlendiğini belirtti.

Festivalin bu adının bir birikimin sembolü olduğuna dikkati çeken Beycioğlu, "Bu festivalin önceki adını alması, bir bakıma bu sembolün tekrar kucaklanması anlamına gelir. Kaldı ki 'koza' aynı zamanda yöresel de bir semboldür." ifadelerini kullandı.

Beycioğlu, festivalin, Antalya Altın Portakal Film Festivali ile Türk sinemasının canlandığı, sanat sineması kimliğine bürünmeye başladığı tarihlerde ortaya çıktığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"1969'da başlayan, çeşitli aralıklarla bu yıl 26'ncı kez gerçekleşen festivalimiz, Türk sinemasının tarihine tanıklık etmiştir. Bir bakıma yolculuğu takip etmiştir. Festivalimiz Türk sinemasının geliştiği her aşamayı gören, gözlemleyen bir festival olarak dikkati çeker. Festivalimiz, düzenlendiği her yıl o senenin filmlerini getirip burada izleyiciyle buluşturan, o yılın yeni eserlerini sinema dünyasına sunan işleviyle önemlidir."

Altın Koza Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Timuçin de festival kapsamındaki Adana Kısa Film Yarışması'nın özel bir önemi olduğunu söyledi.

Timuçin, "Türkiye'de öğrenci kısa film ve kısa film dallarında yarışmaları ilk başlatan festivallerden birini yapıyoruz. Bu nedenle bu kategoriyi her dönem düzenliyoruz. Bu etkinlikler sayesinde Adana'da ciddi anlamda genç sinemacı kuşağı oluşuyor." dedi.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ