CSO 'Yeni Yıl Konseri'nde müzik ve dans şöleni sunacak

  • Bist 100
    111136
  • Dolar
    5,9370
  • Euro
    6,5861
  • Altın
    282,4230
İstanbul
7 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
AB, Brexit'in ardından geleceğe odaklanmak istiyor AB, Brexit'in ardından geleceğe odaklanmak istiyor
Malezya Başbakanı Mahathir'den Hindistan'ın tartışmalı vatandaşlık yasasına sert tepki Malezya Başbakanı Mahathir'den Hindistan'ın tartışmalı vatandaşlık yasasına sert tepki
Rusya, YPG/PKK işgalindeki Tel Temr'e de yerleşti Rusya, YPG/PKK işgalindeki Tel Temr'e de yerleşti
Mircea Lucescu'ya sürpriz teklif Mircea Lucescu'ya sürpriz teklif
Son dakika... 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuru tarihi belli oldu Son dakika... 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuru tarihi belli oldu
Tel Abyadlı çocuklar sinemayla tanıştı Tel Abyadlı çocuklar sinemayla tanıştı
Malezya Dışişleri Bakanı'ndan Kuala Lumpur Zirvesi'ne yönelik eleştirilere sert tepki Malezya Dışişleri Bakanı'ndan Kuala Lumpur Zirvesi'ne yönelik eleştirilere sert tepki
Ruhani, Japonya'da Abe ile bir araya geldi Ruhani, Japonya'da Abe ile bir araya geldi
İsrail’de siyaset krizinin temel dinamikleri İsrail’de siyaset krizinin temel dinamikleri
Oğlunu boğarak öldürüp, intihar girişiminde bulunmuş Oğlunu boğarak öldürüp, intihar girişiminde bulunmuş
Erzurumspor'dan Beşiktaş eşleşmesine 'üşüyen bebek' paylaşımı Erzurumspor'dan Beşiktaş eşleşmesine 'üşüyen bebek' paylaşımı
MEB, Ankara'daki bir ilkokulda yaşanan skandal görüntülerle ilgili soruşturma başlattı MEB, Ankara'daki bir ilkokulda yaşanan skandal görüntülerle ilgili soruşturma başlattı
MEB, Ankara'daki bir ilkokulda yaşanan skandal görüntülerle ilgili soruşturma başlattı MEB, Ankara'daki bir ilkokulda yaşanan skandal görüntülerle ilgili soruşturma başlattı
Bolu Valisi'ndan açıklama: 83 attan 8'i karantinaya alındı Bolu Valisi'ndan açıklama: 83 attan 8'i karantinaya alındı
Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisinin boğazını kesip üzerinden arabayla geçmişti! Kan donduran sözler! Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisinin boğazını kesip üzerinden arabayla geçmişti! Kan donduran sözler!
Özcan Deniz'in ehliyetsiz yeğenine para cezası Özcan Deniz'in ehliyetsiz yeğenine para cezası
Balat'taki taciz şüphelisi adliyeye sevk edildi Balat'taki taciz şüphelisi adliyeye sevk edildi
Üç konfederasyondan 'asgari ücret' açıklaması Üç konfederasyondan 'asgari ücret' açıklaması
Ahmet Gülhan: Beni ilk keşfeden Cahide Sonku oldu Ahmet Gülhan: Beni ilk keşfeden Cahide Sonku oldu
CSO 'Yeni Yıl Konseri'nde müzik ve dans şöleni sunacak CSO 'Yeni Yıl Konseri'nde müzik ve dans şöleni sunacak
Danla Bilic Japonlara benzemek için ameliyat oldu! Danla Bilic Japonlara benzemek için ameliyat oldu!
Almanya'dan ABD'ye sert çıkış: Geri adım atmayacağız Almanya'dan ABD'ye sert çıkış: Geri adım atmayacağız
Roberto Carlos: Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı yeneceğinden eminim Roberto Carlos: Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı yeneceğinden eminim
Google'a Türkiye'den sonra bir ceza da Fransa'dan Google'a Türkiye'den sonra bir ceza da Fransa'dan

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Aralık 2019 Cuma 16:11:17 | Son Güncelleme: 20 Aralık 2019 Cuma 16:51:44

CSO 'Yeni Yıl Konseri'nde müzik ve dans şöleni sunacak

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yılı ve 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın hazırladığı özel repertuvar ve koreografi ile kutlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Yeni Yıl Konseri'nde dünyaca ünlü İtalyan tenor grubu ve başarılı balet Tan Sağtürk'ü izleyici ile buluşturacağı görkemli bir konsere ev sahipliği yapacak.

CSO Müzik Direktörü Şef Rengim Gökmen yönetiminde Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştireceği konser ile Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yılını ve 2020 yılını özel bir repertuvar ve koreografi ile kutlayacak.

27 Aralık akşamı düzenlenecek konserde, dünyaca ünlü "Dört İtalyan Tenor" (The Four Italian Tenors) Türkiye'de ilk kez Yeni Yıl Konseri'nde Ankara'daki müzikseverlerle bir araya gelecek.

Şef Rengim Gökmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CSO'nun Yeni Yıl Konserleri'nin gelenekselleştiğini, bu yıl da her yaştan, her meslek grubundan ve tüm müzikseverlere hitap eden bir konser sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Gökmen, "Yeni Yıl Konserimiz, Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 100'üncü yılı dolayısıyla daha da görkemli olacak. Dünyanın en ünlü ses gruplarından 'The Four Italian Tenors' konser verecek. Napolitenler, aryalar ve seçkin eserleri seslendirecekler." dedi.

Konser için Yusuf Yalçın'ın yeni bir eser hazırlandığını anlatan Gökmen, eserin Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Mehmet Balkan'ın koreografisiyle konuk dansçı Tan Sağtürk tarafından sahneleneceğini kaydetti.

15 bin Ankaralı konseri izleyebilecek

CSO Müdürü Altan Kalmukoğlu da "Ata'mızın Ankara'ya gelişinin önemini vurgulayacak, düzenlemeleri, dansları, eserleri sanatseverlerle buluşturacağız. Sanatseverler özel bir konser dinleme fırsatı bulacak." diye konuştu.

Kalmukoğlu, konseri TRT'nin canlı olarak yayımlayacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

"15 binlere ulaşan seyirci profilini geçen yıllarda olduğu gibi yakalamayı hedefliyoruz. Şan, tenor repertuvarlarının en seçkin eserleri, aryalardan oluşan bir repertuvar sunacağız. Çalışmalarını Koro Şefi Burak Onur Erdem yönetiminde sürdüren Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu, Yıldız Çankaya'nın sanat yönetmenliğindeki Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Halk Dansları Topluluğu da bu anlamlı ve özel günün programında yerlerini alacak. Türk eserlerimizi de seslendireceğimiz görkemli bir gösteri sunacağız. Tüm Ankaralı sanatseverleri konserimize bekliyoruz."

Konser, İstanbul'da 3 Ocak'ta Zorlu PSM'de de sahnelenecek.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ