ÇOKİ Yayıncılık korku ve gerilimi çocuklara güldürerek okutuyor

  • Bist 100
    100497
  • Dolar
    5,7482
  • Euro
    6,3934
  • Altın
    277,6730
İstanbul
15 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
MSB: Tel Abyad'da gerçekleştiren saldırıdaki terörist sağ yakalandı MSB: Tel Abyad'da gerçekleştiren saldırıdaki terörist sağ yakalandı
Burcu Esmersoy’dan Berrak Tüzünataç açıklaması: Eğer aralarında ilişki varsa... Burcu Esmersoy’dan Berrak Tüzünataç açıklaması: Eğer aralarında ilişki varsa...
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi yarın gerçekleştirilecek Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi yarın gerçekleştirilecek
Yeni dünya duzenin ilk kilometre taşı: Barıs Pınarı Yeni dünya duzenin ilk kilometre taşı: Barıs Pınarı
Bitcoin Safiye'nin eğlenme görüntüleri ortaya çıktı Bitcoin Safiye'nin eğlenme görüntüleri ortaya çıktı
Latin Amerika siyaseti nereye gidiyor? Latin Amerika siyaseti nereye gidiyor?
Her yerde aranan Bitcoin Safiye'nin meyhanede eğlenme görüntüleri ortaya çıktı: Ada sahillerinde bekliyorum Her yerde aranan Bitcoin Safiye'nin meyhanede eğlenme görüntüleri ortaya çıktı: Ada sahillerinde bekliyorum
Şenol Güneş Milli yıldızları tribünde takip edecek Şenol Güneş Milli yıldızları tribünde takip edecek
Bahçeli: FETÖ davalarıyla ilgili kamuoyuna açıklanan kararlar milli vicdanı oldukça rahatsız etmektedir Bahçeli: FETÖ davalarıyla ilgili kamuoyuna açıklanan kararlar milli vicdanı oldukça rahatsız etmektedir
Safranbolu’da otelde kalan 13 turist, karbonmonoksit gazından zehirlendi Safranbolu’da otelde kalan 13 turist, karbonmonoksit gazından zehirlendi
2 ton çöpün içinde 1 saat aradı, sonunda buldu 2 ton çöpün içinde 1 saat aradı, sonunda buldu
İşgalci İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi daha yıktı İşgalci İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi daha yıktı
Rusya ile 2 .ortak kara devriyesi tamamlandı Rusya ile 2 .ortak kara devriyesi tamamlandı
Kadın astsubay adaylarının zorlu eğitimi Kadın astsubay adaylarının zorlu eğitimi
İşgalci İsrail zalimlikte sınır tanımıyor: Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi daha yıktı İşgalci İsrail zalimlikte sınır tanımıyor: Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi daha yıktı
HDP önündeki eylemin 64. gününde partililer kapıya kilidi vurup kaçtı HDP önündeki eylemin 64. gününde partililer kapıya kilidi vurup kaçtı
24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri! En güzel Öğretmenler Günü şiirleri haberimizde 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri! En güzel Öğretmenler Günü şiirleri haberimizde
ÇOKİ Yayıncılık korku ve gerilimi çocuklara güldürerek okutuyor ÇOKİ Yayıncılık korku ve gerilimi çocuklara güldürerek okutuyor
Türkiye'de sisteme kayıtlı konut sayısı 38,4 milyona ulaştı Türkiye'de sisteme kayıtlı konut sayısı 38,4 milyona ulaştı
Tel Abyad'da bombalı saldırı Tel Abyad'da bombalı saldırı
7 aylık hamile kadına kabusu yaşattılar... İstekleri şoke etti! 7 aylık hamile kadına kabusu yaşattılar... İstekleri şoke etti!
Sakarya'da DEAŞ operasyonu! Sakarya'da DEAŞ operasyonu!
2020 MTV tutarları ne kadar? 2020 araç vergi hesaplamaları haberimizde 2020 MTV tutarları ne kadar? 2020 araç vergi hesaplamaları haberimizde
Ispanağın kilosu 4 liradan 2 liraya düştü ama alan yok Ispanağın kilosu 4 liradan 2 liraya düştü ama alan yok

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

05 Kasım 2019 Salı 14:01:21 | Son Güncelleme: 05 Kasım 2019 Salı 14:02:31

ÇOKİ Yayıncılık korku ve gerilimi çocuklara güldürerek okutuyor

Yayın dünyasında kendisine saygın, ağırlıklı ve etkin bir yer edinmek üzere yola çıkan ve adını Çocuk ve Kitap sözcüklerinin ilk hecesinden alan ÇOKİ Yayıncılık 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda (TÜYAP) kitapseverlerle buluşuyor. Bifen Şirketler Topluluğunun yeni markası olarak hayat bulan, çağdaş, yenilikçi, özgün, ayrımlı, öncü ve görsel okuma yetisi yüksek çocuk ve genç okurlar yetiştirmek üzere yola çıkan ÇOKİ Yayıncılık, okurlarını 3.Salon - 3102C standında bekliyor.

Genel Yayın Yönetmenliğini 100’ü aşan kitabı olan, yurt içinde ve yurt dışında pek çok ödülü bulunan Yalvaç Ural’ın yaptığı ÇOKİ Yayıncılık, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilere seslenmeyi hedefliyor.  Edebiyatın yazınsal türleri içinde yer alan masal, öykü, şiir, fabl, roman türlerinin yanı sıra eğitim, sofroloji, bilim, çevre, ekoloji, doğa, mitoloji, tarih, felsefe ve psikoloji konulu çalışmalara yer veren ÇOKİ Yayıncılık, kitaplarını okurlarına tanıtıyor.

Dünyada korku, yeğinlik, gerilim ve aksiyon ağırlıklı içerik taşıyan yetişkin ve çocuk kitaplarının sayısı gün geçtikçe artıyor. Yalnızca kitaplarda değil, çizgi roman, film, bilgisayar oyunları gibi görsel alanlarda da okurla buluşan bu farklı konulu eserlerin en büyük tüketicileri ise çocuklar. Söz konusu eserler bir tutku, tiryakilik gibi okuru sarar ve onu, nitelikli eserlerden ve özellikle edebiyattan uzaklaştırır. Bu durumun bilincinde olan Batılı yayıncılar; bu konuları yasaklarla engellemek yerine bu tür yayınları, gülmece ağırlıklı kitaplara dönüştürerek yenmeye ve okura gerçek dışı romanlar sunmaya çalışıyor. Bu farkındalıkla da ÇOKİ, bu tür çalışmaları yasaklarla engellemek yerine, okurlarını polisiye ve korku, türünde; zombileri, komik dedektifleri konu alan gülmece ağırlıklı kitaplarla tanıştırmayı amaçlıyor. 

ÇOKİ Yayıncılık, çocukların yaşantılarına farkındalık  ve değer katacak yeni karakterlere de hayat veriyor. Küçük Kız Polin kitapları; Montessori anlayışıyla okul öncesi çocuklara kendi başlarına yapabilecekleri pek çok oyun, eylem ve etkinliği eğlenceli bir biçimde öğretiyor. Başka bir kahraman Nino Dino, eve gelen sürpriz yumurtanın gizemini çözmeye çalışırken okuyuculara merak dolu bir dünya sunuyor. Küçük okuyucularımız yayın evinin diğer bir kahramanı Küçük Ogri’nin kitapla tanışma hikâyesine şahit olurken TROPSUPER - Jurassic Tavuk sayesinde yeni bir süper kahramanla tanışıyor.
 
ÇOKİ YAYINCILIK GENEL YAYIN YÖNETMENİ YALVAÇ URAL HAKKINDA
Kitaplarının sayısı 100’ü aşan Ural’ın yurt içinde ve yurt dışında pek çok ödülü bulunuyor. Kitapları Almanca, İngilizce, Sırpça, Hırvatça, Lehçe, Arnavutça, Makedonca, Çingenece (Üsküp), Macarca, Rusça, Farsça, Arapça, Korece ve Hollanda (Dutch) diline çevrildi. Bir hikâyesi, Japonya’da lise ders kitabına alındı. Oxford University Press’in 1992 yılından beri orta öğretimde okutulan bir antoloji ve iki kitabında öyküleriyle yer aldı. 2001 yılında “Uluslararası Şiir Festivali”nin milenyuma rastlayan 32. kutlamasında “Armonikanın Şairi”, “Dünya Çocuk Şiirinin Şampiyonu” diye adlandırıldı. Festivalin internetteki sitesinde ünlü çevirmen, yazar ve eleştirmen Dick Koopman, “Yetişkin şiirinin lirik şairi, çocuk edebiyatının şampiyonu, Armonikanın Şairi, kitapları pek çok dile çevrilen yazar” diye söz etti Yalvaç Ural’dan. Dünya çocuk edebiyatına yaptığı katkılardan dolayı Polonya Uluslararası Gülümseme Nişanı ve Şövalyelik Ödülü’nü aldı (1986). Yalvaç Ural, çocuklara yönelik çalışmalarını Genel Yayın Yönetmenliğini üstlendiği yeni bir yayınevi olan ÇOKİ’de sürdürüyor.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ