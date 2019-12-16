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16 Aralık 2019 Pazartesi 17:05:07 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 17:09:07

'Çocuklar Duymasın' dizisi için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru

Oyuncu Tamer Karadağlı "Çocuklar Duymasın dizisinin tekrarları ile her bir bölümü 900 ila 3 bin 500 civarı yayınlandı. Guinness'e başvuru yapıldı. Yeterince gösterimi yapıldı, bu nedenle yeni bölümlerinin çekimleri yapılmayacak" dedi.

Nevşehir Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında bu akşam sahnelenecek "İkinin biri" adlı tiyatroda görev alacak oyuncular, Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.

Oyunda sahne alacak oyunculardan Tamer Karadağlı, ziyarette yaptığı açıklamada, kendisinin de rol aldığı "Çocuklar Duymasın" adlı televizyon dizisine yoğun ilginin devam ettiğini söyledi.

Televizyon kanallarında sıkça yayınlanan dizi için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapıldığını belirten Karadağlı, "Çocuklar Duymasın dizisinin tekrarları ile her bir bölümü 900 ila 3 bin 500 civarı yayınlandı. Guinness'e başvuru yapıldı. Dizi başarılı olduğu, beğenildiği ve sevildiği için tekrarları izleniyor. Yeterince gösterimi yapıldı, bu nedenle yeni bölümlerin çekimleri yapılmayacak." dedi.

Kentin sosyo-kültürel durumuyla ilgili bilgi veren Arı da ülke çapında tanınan oyuncuları ağırlamaktan mutlu olduğunu dile getirerek, ilerleyen süreçte Nevşehir'de tanınmış farklı oyuncuların da sahne alacağını kaydetti.

Şehirde fiziksel, beraberinde de zihniyet değişimini gerçekleştireceklerini söylediklerini anımsatan Arı, "Şehrimizi kültür, sanat ve sporun merkezi haline getireceğimizi söylemiştik. İnsanlarımızı sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetler arasında tercihte zorlanacak bir hale getireceğimizi ifade etmiştik. Bunla ilgili olarak da geldiğimiz günden beri her hafta farklı bir etkinlik düzenliyoruz. Çok sayıda sanatsal, kültürel faaliyet gerçekleştiriyoruz. Bu da onlardan bir tanesi ve en önemlisi." diye konuştu.

"Nevşehir'de tiyatro okulu açılacak"

Belediye olarak tiyatro okulu açacaklarını ve bu okulda ünlü sanatçıların, oyunculuğa ilgi duyanlara eğitim vereceğini ifade eden Arı, oyuncu Volkan Severcan öncülüğündeki eğitimin 27 Ocak-2 Şubat arasında verileceğini aktardı.

Severcan ise Nevşehir'de açılacak tiyatro okulundan 16 yaş üstü tüm sanatseverlerin faydalanabileceğini belirterek, "10-12 eğitmenle 60 saatlik bir okul hazırlıyoruz. Sonunda bir katılım diploması verilecek. Diksiyon, sahne, reji, makyaj gibi birçok ders yer alacak. Konservatuarlarda, üniversitelerde ders veren çok değerli hocalarımız buraya katılarak dersler verecek." şeklinde konuştu.

Ziyarete, oyuncular Zeyno Günenç, Volkan Severcan, Esra Sönmezer, Sefa Zengin, Haluk Özenç, Bora Severcan, Hacı Ali Açıkgöz, Deniz Bice, Suphi Can Kanatlı ve Zuhal Yalçın da katıldı.

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