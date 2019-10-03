03 Ekim 2019 Perşembe 10:54:47 | Son Güncelleme: 03 Ekim 2019 Perşembe 10:56:20
Çin Suzhou Balesi başkentlilerle buluştu
Ankara'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70. yıldönümünü kutlamak amacıyla düzenlenen gala gecesinde Çin Suzhou Balesi sanatçıları sahne aldı.
Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70. yıldönümünü kutlamak amacıyla Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti Dostluk Derneği tarafından Bale Gala Gecesi düzenlendi.
Çin Suzhou Balesi sanatçıları galada gösteri yaptı.
(AA)
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