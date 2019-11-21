  • Bist 100
    107062
  • Dolar
    5,7065
  • Euro
    6,3237
  • Altın
    270,2920
İstanbul
13 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Beyoğlu'nda iğrenç iddia! Vatandaş duyunca öldüresiye dövdü Beyoğlu'nda iğrenç iddia! Vatandaş duyunca öldüresiye dövdü
IKBY Dışilişkiler Başkanı Dizeyi: YPG güvenlik şirketi gibi kullanıldı IKBY Dışilişkiler Başkanı Dizeyi: YPG güvenlik şirketi gibi kullanıldı
Metrobüsteki bozuk asansöre vatandaş isyan etti Metrobüsteki bozuk asansöre vatandaş isyan etti
Hakkari'ye 41,5 milyon liralık spor yatırımı Hakkari'ye 41,5 milyon liralık spor yatırımı
Yeni vergi düzenlemesine ilişkin teklifin birinci bölümü kabul edildi Yeni vergi düzenlemesine ilişkin teklifin birinci bölümü kabul edildi
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu izleyiciyle buluşuyor Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu izleyiciyle buluşuyor
'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filminin galası yapıldı 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filminin galası yapıldı
Demokratlar canlı yayında kapıştı: Putin benim başkan olmamı istemiyor Demokratlar canlı yayında kapıştı: Putin benim başkan olmamı istemiyor
Hasan Aycın'ın 'Çizginin Ötesinde' sergisi açıldı Hasan Aycın'ın 'Çizginin Ötesinde' sergisi açıldı
Tüketici güven endeksi verileri açıklandı Tüketici güven endeksi verileri açıklandı
DSİ kura sonuçları açıklandı! DSİ işçi alımı kura sonuçları 2019 sayfası.. DSİ kura sonuçları açıklandı! DSİ işçi alımı kura sonuçları 2019 sayfası..
İkiyüzlülüğe isyan: Yüzündeki hazzı gördüm! İkiyüzlülüğe isyan: Yüzündeki hazzı gördüm!
Türkiye'den Yunanistan'a sert çıkış Türkiye'den Yunanistan'a sert çıkış
Sahte profesör Oktar bağlantılı çıktı! Sahte profesör Oktar bağlantılı çıktı!
21 Kasım Dünya Merhaba Günü nedir? 21 Kasım Dünya Merhaba Günü mesajları, resimleri 21 Kasım Dünya Merhaba Günü nedir? 21 Kasım Dünya Merhaba Günü mesajları, resimleri
Asgari ücrete enflasyon ayarı Asgari ücrete enflasyon ayarı
Gri kategoride olmak üzere 4 PKK’lı terörist Güvenlik Güçleri’ne teslim oldu Gri kategoride olmak üzere 4 PKK’lı terörist Güvenlik Güçleri’ne teslim oldu
Beşiktaş'ta Karius'un bonservisinin alınması için düğmeye basıldı! Beşiktaş'ta Karius'un bonservisinin alınması için düğmeye basıldı!
Britanyalı bilim insanı: Ölmüyorum, dönüşüyorum Britanyalı bilim insanı: Ölmüyorum, dönüşüyorum
ABD’de ismi açıklanmayan bir iş insanı Sovyet denizaltısı satın aldı ABD’de ismi açıklanmayan bir iş insanı Sovyet denizaltısı satın aldı
Jeremain Lens resti çekti: Gitmiyorum Jeremain Lens resti çekti: Gitmiyorum
'Beni tanırlar' diyerek arılara meydan okudu... Peteklerin arasına daldı 'Beni tanırlar' diyerek arılara meydan okudu... Peteklerin arasına daldı
Galatasaray yönetiminden Mariano'ya: Bonservisini de al git! Galatasaray yönetiminden Mariano'ya: Bonservisini de al git!
Çirkin olay Adana'daki konsoloslukta yaşanmıştı! ABD'den açıklama Çirkin olay Adana'daki konsoloslukta yaşanmıştı! ABD'den açıklama

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Kasım 2019 Perşembe 10:17:50 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 10:19:03

'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filminin galası yapıldı

Türk spor tarihine damga vuran Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" adlı filmin galası UNIQ Hall'de gerçekleştirildi.

Sanat ve spor dünyasından birçok ismin katıldığı galada basın mensuplarına açıklamada bulunan filmin yapımcısı Mustafa Uslu, emeği geçen tüm film ekibine teşekkür ederek, "Yüreklerini, gönüllerini ortaya koyarak, rollerinin küçüklüğünü, büyüklüğüne bakmadan herkes bu yapıtın içerisinde oldu ve ebediyen yok olmayacak bir film oldu. Türk halkına hayırlı olsun." dedi.

• Yapımcı Mustafa Uslu: Naim, hayatımın en anlamlı ve en büyük filmi

Filmin yönetmen koltuğuna oturan Özer Feyzioğlu da çekimlerin 4 buçuk ay gibi rekor bir süreçte geçtiğini belirterek, şunları anlattı:

"Bilfiil her gün setteydik. Türkiye'de çekildi. Bulgaristan'ı hallaç pamuğu gibi attık. Sofya, Mestanlı da çekimler yaptık. Özellikle Bulgaristan'daki dönemsel mekanlar gerçek mekanlardır. Naim Süleymanoğlu'nun gerçek mahallesinde çektik. Sofya'da yaptığımız çekimlerde Todor Jivkov'un gerçek odasını kullandık. Siyasi kararların alındığı meclis odası da aynı meclis odasıdır. Gerçek mekanlarda, gerçek insanlarla böyle bir film çekmek çok heyecan vericiydi."

"Süleymanoğlu'nun kendini feda etme öyküsünü anlatıyoruz"

Filmin başrol oyuncusu Hayat Van Eck da Naim Süleymanoğlu'nu canlandırmaktan dolayı çok gururlu olduğunu dile getirerek, "Bu gurur büyük bir sorumluluktu ve bu sorumluluğun üstesinden gelmek yorucuydu. Elimizden geleni yaptık. Umarım rahmetliye layık bir eser ortaya çıkarabilmişizdir." diye konuştu.

Usta haltercinin babası Süleyman Süleymanoğlu'nu oynayan Yetkin Dikinciler de "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" adlı yapımın müthiş bir motivasyon filmi olduğu yorumunu yaparak, böyle bir yapımda rol almaktan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

"Çok büyük bir emek ve fedakarlığın hikayesidir"

Süleymanoğlu'nun annesi Hatice Süleymanoğlu'nu canlandıran Selen Öztürk de filmi izleyenlerin ruhsal ve duygusal bir yolculuğa çıkacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çok büyük bir emek ve fedakarlığın hikayesidir bu. Birazcık da içinde bulunup, Süleymanoğlu'nu anlatabildiysek ve bu özel insanları canlandırabilme sorumluluğunu iyi bir şekilde yerine getirebildiysek ne mutlu bize. Bütün ekip arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Umarım vicdanlara seslenen, herkesin insanlık üzerine düşüneceği, sorular soracağı ve kendi içinde cevaplar bulacağı bir film yapmış olmuşuzdur. Bu dünyada gerçekten hem insanlık adına hem spor adına muhteşem tarih yazan bir adam geldi, geçti. Onu burada yad ediyor olmak gerçekten çok kıymetli bir duygu."

Naim Süleymanoğlu'nun halter sporuna yeteneğini fark eden ve onu dünya spor arenasına taşıyan ilk antrenörü Enver Türkileri'yi oynayan Gürkan Uygun da çekimler sırasında zorlu bir süreç geçirdiklerini aktararak, "Standart filmlerde yaşadığımız bir süreç yaşamadık. Her oynadığınızın kabul gördüğü bir set olmadı. O açıdan bir oyuncu olarak hepimiz adına bu durum çok keyifliydi." ifadelerini kullandı.

"Bizim idolümüzdü"

Galaya konuk olan ve 3 kez olimpiyat, 5 kez dünya, 10 kez de Avrupa şampiyonluğu elde eden ünlü halterci Halil Mutlu da çok duygulu ve heyecanlı olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Naim Ağabey bizim için her zaman kıymetli ve değerliydi. Bugün bu noktaya geldiysek, onu örnek alarak geldik. Naim Ağabey'in hayatının böyle bir projeyle film olması bizler için gurur verici. Her zaman söylüyorum o bizim idolümüzdü. Spora başladığımda benim ağabeyimdi. Belli bir süre arkadaş olduk. Arkadaşlıktan ziyade kardeşliğe kadar gittik. Çok özel biriydi. Mekanı cennet olsun."

Oyuncu ekibinin yanı sıra galaya aralarında Naim Süleymanoğlu'nu anlatan ve unutulmaz sporcunun adını taşıyan özel bir şarkı hazırlayan Eypio, Keremcem, Ali Poyrazoğlu, Volkan Demirel ve Mehmet Ulay'ın bulunduğu birçok isim konuk oldu.

Galada ayrıca Naim Süleymanoğlu'nun kazandığı başarıları kronolojik olarak anlatan panoların yanı sıra usta haltercinin madalyaları ve giydiği spor kıyafetleri de sergilendi.

Film hakkında

Barış Pirhasan'ın senaryosunu kaleme aldığı, yapımcılığını ise Dijital Sanatlar'ın üstlendiği film, 22 Kasım'da vizyona girecek.

Müziklerine Fahir Atakoğlu'nun imza attığı filmde, oyuncu kadrosunda ayrıca Levent Ülgen, Renan Bilek, Barış Kıralioğlu, Bülent Alkış, Kemal Başar, Maria Rumenava Sotirova, Mehmet Esen, Evren Erler, Mustafa Kırantepe, Uğur Güneş ve İsmail Hacıoğlu rol alıyor.

"Dünyanın En İyi Sporcusu" seçilen Naim Süleymanoğlu, kariyerinde 47 dünya rekoruna, 6 Avrupa şampiyonluğu ile 7 dünya şampiyonluğuna imza atmasının yanı sıra 3 olimpiyat altın madalyasının da sahibi oldu. Kendi ağırlığının 3 katından fazlasını kaldırabilen tek sporcu olarak da tarihe geçen Süleymanoğlu, dünya rekoruna ilk olarak 15 yaşındayken imza attı.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ