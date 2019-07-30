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30 Temmuz 2019 Salı 09:58:10 | Son Güncelleme: 30 Temmuz 2019 Salı 10:00:26

Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun Harbiye'de hayranlarıyla buluştu

Cengiz Kurtoğlu ile Hakan Altun, aynı sahneyi paylaşarak sevilen şarkılarını seslendirdi.

Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser veren ikiliye müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Altun ve Kurtoğlu, aynı sahneyi paylaşmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. 

İlk bölümünde sahne alarak, "Kendim Ettim Kendim Buldum", "Yıllarım", "Duvardaki Resim", "Gelin Olmuş Gidiyorsun", "Kadehi Şişeyi Kırarım Bugün" adlı şarkıların da aralarında bulunduğu bir repertuvarı seslendiren Kurtoğlu, "Biletlerin tükenmesine alıştık. O da karşılıklı gönül köprüsü, sevgi köprüsü. Allah razı olsun bütün gönül dostlarımızdan. 2019'da yine Harbiye Açıkhava'da sevgili kardeşimle birlikte aşka dair olan güzelliklerden bahsedeceğiz." dedi.

Yaptığı işin 1980'li yıllarda başlayan bir sevda olduğunu dile getiren Kurtoğlu, "Sevgili Hakan'ın da 1990'lı yıllardan sonra başlayan sevdası. Bu sevdaya gönül verdiler. Allah razı olsun. Ellerimizden tuttular. Yüreklerimizin içine girdiler. Bizleri yalnız bırakmadılar. Biz de görevimizi icra etmek için sahnemizi alıyoruz." diye konuştu.

İkinci bölümde sahneye çıkarak "Hani Bekleyecektin", "Unutamadım", "Yıkıla Yıkıla", "Gönül Yarası" ve "Güzeller İçinde" eserlerinin de aralarında olduğu sevilen şarkılarını yorumlayan Hakan Altun ise Kurtoğlu'nun kendisi için manevi ağabey olduğunu söyleyerek, birlikte konser vermenin kendisi için çok önemli olduğunu aktardı.

Altun, konserde kendilerini yalnız bırakmayan hayranlarına teşekkür ederek, şöyle devam etti:

"Biz yaklaşık 3-4 seneden beri Cengiz ağabey ile burada performans gerçekleştiriyoruz ve biz ilk çıktığımızda ne kadar heyecanlandıysak, şu anda da aynı heyecanı yaşıyoruz. İnsanlar sürekli bize ilgi gösterdi. Günler öncesinden biletler tükendi. Biz isteriz ki bütün sanatçı dostlarımızın her konseri ağzına kadar dolu olsun. Çünkü Harbiye Açıkhava gerçekten İstanbul'un en güzel müzik mabedi. Bunu her zaman söylüyorum. Burada şarkı söylemek çok ayrıcalıklı bir şey. Allah bize nasip ettiği için çok mutluyuz."

"Telefon" adlı şarkısını yorumlarken sahnenin tüm ışıklarını kapattıran sanatçı, izleyicilerin telefonlarının ışığı altında şarkısını yorumlayarak, "Seviyorsa arayacaktır." ifadesini kullandı.

İki sanatçı, konserin sonunda "Duyanlara Duymayanlara", "Hain Geceler", "İstanbul Olmaz Olsun" ve "Yorgun Yıllarım" şarkılarını birlikte yorumladı.

Poll Production organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Salı akşamı Selami Şahin, 31 Temmuz'da ise Mustafa Sandal konser verecek.

(AA)

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