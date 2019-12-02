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02 Aralık 2019 Pazartesi 11:02:20 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 11:03:03

Cem Adrian Almanya'da sahne aldı

Şarkıcı Cem Adrian, Almanya'nın Düsseldorf kentinde konser verdi.

Düsseldorf Capitol Tiyatrosu'nda sahne alan ve aynı zamanda söz yazarı da olan Cem Adrian, sevilen şarkılarını kendisini dinlemeye gelenlerle birlikte seslendirdi.

Özellikle gençlerin ilgi gösterdiği konserde şarkıcı, canlı sahne performansıyla beğeni topladı.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Cem Adrian, konser sonunda seyircilerden büyük alkış aldı.

(AA)

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