02 Aralık 2019 Pazartesi 11:02:20 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 11:03:03
Cem Adrian Almanya'da sahne aldı
Şarkıcı Cem Adrian, Almanya'nın Düsseldorf kentinde konser verdi.
Düsseldorf Capitol Tiyatrosu'nda sahne alan ve aynı zamanda söz yazarı da olan Cem Adrian, sevilen şarkılarını kendisini dinlemeye gelenlerle birlikte seslendirdi.
Özellikle gençlerin ilgi gösterdiği konserde şarkıcı, canlı sahne performansıyla beğeni topladı.
Yaklaşık iki saat sahnede kalan Cem Adrian, konser sonunda seyircilerden büyük alkış aldı.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- 'Sihirli Flüt'ün notaları Ankara ve Tarsus'ta yankılanacak
- Piyanist Pekinel kardeşlerin albümü Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri'ne aday
- 'Vatan ve hürriyet şairi' Namık Kemal'in vefatının 131. yılında anılıyor
- Tunceli Müzesi kentin binlerce yıllık tarihine ışık olacak
- Amorium Antik Kenti turizme açılmayı bekliyor