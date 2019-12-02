Cem Adrian Almanya'da sahne aldı

Düsseldorf Capitol Tiyatrosu'nda sahne alan ve aynı zamanda söz yazarı da olan Cem Adrian, sevilen şarkılarını kendisini dinlemeye gelenlerle birlikte seslendirdi.

Özellikle gençlerin ilgi gösterdiği konserde şarkıcı, canlı sahne performansıyla beğeni topladı.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Cem Adrian, konser sonunda seyircilerden büyük alkış aldı.

(AA)