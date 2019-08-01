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01 Ağustos 2019 Perşembe 11:32:02 | Son Güncelleme: 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:35:14

Çavuştepe Kalesi Urartu tarihine ışık tutuyor

Van'ın Gürpınar ilçesindeki Çavuştepe Kalesi ve kuzey kısmındaki 2 bin 750 yıllık nekropol alanında sürdürülen kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan buluntular, Urartular dönemine ait önemli bilgilerin elde edilmesini sağlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığında 22 kişilik ekiple, Urartu Kralı II. Sarduri tarafından milattan önce 750 yılında yaptırılan Gürpınar ilçesindeki Çavuştepe Kalesi ve kuzey kısmındaki nekropol alanında kazı çalışmaları yürütülüyor.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez beraberindeki heyetle, bilimsel alanda "ilk" olarak değerlendirilen ve Urartuların ölü gömme adetleri ve yaşam tarzına ilişkin yeni bilgilere işaret eden, 2 bin 750 yıllık Urartu tarihine ışık tutan bulguların ortaya çıkarıldığı kazı alanında incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında Çavuşoğlu'ndan bilgi alan Vali Bilmez, yaptığı açıklamada, kalede çok ciddi bir tarihi dokunun bulunduğunu ve bunu gün yüzüne çıkarmak için arkeologların çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Urartularda yönetici sınıfın gömüldüğü alanda çalışmaları yoğunlaştırdıklarını belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Burada dört çeşit ölü gömme şekli tespit ettik. Birincisi, ölülerin küllerinin urne denilen küpün içerisine konulması, ikincisi sanduka dediğimiz bir gömü şekli, üçüncüsü örme oda mezar şekli ve dördüncüsü de direkt toprağa gömme şekli. Bunların dördünün ilk kez bir alan içerisinde yer alması önemli. Bu da çok tanrılı bir dine inanan topluluğun hoşgörü içerisinde burada gömüldüğünü bize gösteriyor. Bulduğumuz yeni alan çok ilginç. Şu ana kadar hiçbir nekropol alanında karşılaşmadığımız durumla karşı karşıyayız. Mezarlardan çıkan takılar buranın bir yönetici sınıfa ait olduğunu gösteriyor."

(AA)

Bilmez, kaleyi turizme kazandırmak ve gelecek nesillere aktarmak istediklerini vurgulayarak, "Bakanlıktan kazı çalışmalarının süresinin uzatılması için talepte bulunduk. Bakanlık da olumlu bakıyor. İnşallah bu kazılar daha hızlı bir şekilde devam edecek. Ortaya çıkan bu güzelliklerin kentimizin ekonomisine kazandırılması için turizmle bütünleşmesi gerekiyor. Bunun için sahada yapılması gereken işler var. Yöre halkının da bu tarihi dokuya sahip çıkması gerekiyor." diye konuştu.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de Van'ın tarihi, kültürel ve doğa güzellikleriyle ziyaretçilerin hayran kaldığı bir şehir olduğunu söyledi.

Çavuştepe Kalesi'nde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında sürekli yeni bulguların ortaya çıktığını ifade eden Şevli, "Buranın turizm bölgesi olarak değerlendirilmesini istiyoruz. Üniversite olarak burada kazı çalışmalarına devam edeceğiz." dedi.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış da tarihi ve kültürel mekanların ilçenin tanıtımına önemli katkı sağladığını belirterek, "Kazılan her alanda yeni bir tarih ortaya çıkıyor. İlçemiz tarihi ve turizm açısından çok önemli bir yer. Bizler de bu tarihi değerleri gelecek nesillere aktarmak için kazı çalışmalarına tüm desteği sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Dört çeşit ölü gömme şekli tespit ettik"

Çalışmalar hakkında Bilmez ile beraberindekilere bilgi veren kazı başkanı Prof. Dr. Çavuşoğlu, ortaya çıkarılan yeni verilerin Urartu arkeoloji tarihi açısından çok önemli olduğunu söyledi.

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