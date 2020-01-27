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27 Ocak 2020 Pazartesi 16:22:40 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 16:23:32

'Canlandırma Film ve Oyun Tasarımı Atölyesi' sona erdi

İstanbul Tasarım Merkezinde atölye çalışması olarak gerçekleştirilen "Canlandırma Film ve Oyun Tasarımı Atölyesi", düzenlenen sertifika programıyla sona erdi.

"Canlandırma Film ve Oyun Tasarımı Atölyesi", düzenlenen sertifika programıyla sona erdi.

İstanbul Tasarım Merkezinde gerçekleştirilen programda konuşan Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader, projede bir yıl boyunca 30 kişinin eğitim aldığını aktararak, sonuç olarak ortaya çok değerli işlerin çıktığını söyledi.

Kader, vakıf olarak 40 yıldır Türkiye genelinde hizmet verdiklerini belirterek, "Ulusal ve uluslararası birçok proje imza attık. Bu projeyi de geçen gün Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'ni ziyaret ettiğimde anlattım ve çok şaşırdılar. Çünkü bu alanla alakalı belki şu an birçok üniversitede böyle bir çalışma yok. Herkes bu çalışmaların olması gerektiğini düşünüyor. Ama nasıl olması gerektiğiyle ilgili bir fikir yok." dedi.

Projeye ev sahipliği yapan İstanbul Tasarım Merkezinin de önemli çalışmalara imza attığına dikkati çeken Kader, şunları kaydetti:

"İstanbul Tasarım Merkezi tarihi bir mekan ve biz de bu mekanda gençlerimizi yeni yolculuklara hazırlamak için eğitmenlerimizle çaba sarf ediyoruz. Bir iz bırakmak düşüncesindeyiz. İnsanlığa katkı verecek, anlam katacak her şeyde olduğumuzu düşünüyoruz. İyilik çok kolay yayılır. Biz iyi olmaya, iyilikleri oluşturmaya ve yaymaya her ne pahasına olursa olsun kararlıyız."

Proje kapsamında karakter, animasyon atölyeleri eğitmenlerinden, aynı zamanda projenin fikir sahibi Altan Güvenni de eğitimler sırasında öğrencilerin çalışmalara oldukça emek verdiğinin altını çizerek, "Sanırım İstanbul Tasarım Merkezinde bugüne kadar yapılan en büyük eğitim oldu bu proje. Kurs günleri hafta sonu olmasına rağmen, hemen hemen tüm katılımcılar kendi emekleri ve gayretleri için hafta içi de buraya geldiler. Kendilerine bu projeye inandıkları için çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Eğitmen Latif Niroubakht ise projede olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ve derslerin eğlenceli geçtiğini dile getirerek, eğitimlerin daha profesyonel olarak bir okul platformunda devam etmesi temennisinde bulundu.

Programda ayrıca atölyede öğrencilerin hazırladığı 4 animasyon film ve 4 oyunun izlenilmesinin ardından, katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Proje hakkında

Dijital oyun ve karakter animasyon alanlarında eğitim alacak öğrencilerin bu sektörde kendilerine en uygun alana yönelmelerini sağlamak, ilgili sektörlerde verimli ve etkin bir işgücü oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen "Canlandırma Film ve Oyun Tasarımı Atölyesi" kapsamında 30 öğrenci, bir yılda toplam 720 saat eğitim aldı.

Atölye sürecinde karakter animasyon öğrencileri, temel tasarım, modelleme, boyama, animasyon, 3D animasyon, sahne-ışık, oyun grafiği, ses-müzik-video yapım, senaryo ve oyunculuk derslerini gördü.

Oyun tasarımı öğrencileri ise unity 3D, oyun motoru, 2D, 2.5D, 3D uygulama oyunları, efekt sistemleri ve reklam içerikleri gibi birçok konuda bilgi sahibi oldu. Katılımcılar aynı zamanda proje bünyesinde uzman konuklarla gerçekleşen seminerlerin yanı sıra Siyah Martı Animasyon Stüdyosunu ve Animasyon Cumhuriyet Ajansını gezme fırsatını buldu.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilen projenin eğitmenleri arasında Güvenni ve Niroubakht'ın yanı sıra Reza Hemmatirad, Koray Sevindi ile Yunus Yılmaz yer aldı.

(AA)

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