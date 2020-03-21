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21 Mart 2020 Cumartesi 06:56:47 | Son Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 06:57:51

Bu kütüphaneye giren çıkmak istemeyecek

Erzurum'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 10 bin metrekare alana yapılan, içerisinde 1 milyon kitap bulunan İl Halk Kütüphanesi resmi açılış için gün sayıyor.

Erzurum'da yapımı tamamlanan ve açılış için gün sayan İl Halk Kütüphanesi, sosyal donatılarıyla ziyaretçilerini cezbedecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kent merkezinde yaptırılan kütüphane 7 gün 24 saat hizmet verecek.

İçerisinde 1 milyon kitap bulunan kütüphane, 7'den 70'e herkesin güzel vakit geçirmesi için özel olarak hazırlandı.

Kütüphanede 1950 ila 2004 yılları arasında yayımlanan gazetelerin nüshaları da yer alıyor.

Her yaş grubuna hitap edecek

Toplu ve bireysel çalışma salonlarının yanı sıra atölyeler, sinema, konferans, bilgisayar salonları ile oyun alanları bulunan kütüphane 9 bin 200 metrekare kapalı alana sahip.

Vali Okay Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kütüphanenin gelecek nesillere yapılan en anlamlı yatırım olduğunu söyledi.

Kütüphanenin 26 salonu bulunduğunu ve en büyüğünün 200 kişilik olduğunu ifade eden Memiş, "Kütüphanenin şehrimize ve halkımıza kazandırılmasından duyduğumuz gururu kelimelerle anlatamam. Burası sosyal donatılarıyla çok ayrı bir mekan ve geleceğimizin teminatı gençlerimiz burada istedikleri gibi çalışmalarını sürdürecek." diye konuştu.

Memiş, kütüphanenin ilkokuldan üniversite seviyesine kadar bütün yaş gruplarına hitap edeceğini anlattı.

"Resmi açılışı erteledik"

Kütüphane binasının 4 katlı olduğunu ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin alan itibarıyla en büyük halk kütüphanesi olan burası 2 bin kişilik okuyucu kapasitesine sahip. Halka 24 saat hizmet verecek kütüphane 4 kattan oluşan içeriğiyle spor salonu ve sosyal donatılarıyla bölgede tek. Resmi açılışını ülke genelinde alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirler nedeniyle biraz erteledik. Kütüphanenin açılışını da ilgili bakanlarımızın katılımıyla yapacağız. Hakikaten gurur duyduğumuz, son derece güzel bir bina. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine hizmet verecek. Muhteşem bir yapı. Bilgisayarlarıyla, dijital materyalleriyle gerçekten güzel bir yer. Türkiye'de il halk kütüphaneleri arasında bir benzeri daha bulunmayan kütüphane Türkiye'de tek olma özelliğine sahip."

Memiş kütüphanenin tamamıyla sosyal bir yaşam alanı olduğunu dile getirdi.

Kütüphanenin alan olarak çok büyük olduğuna işaret eden Memiş, "24 saat gençlerimiz burada kalabilir ve çalışmalarını sürdürebilir. Okumak ve bilgi sahibi olmak isteyen her bireye sınırsız hizmet sunacak." dedi.

(AA)

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