Bu hafta İstanbulluları onlarca kültür ve sanat etkinliği bekliyor

  • Bist 100
    100216
  • Dolar
    5,7694
  • Euro
    6,3953
  • Altın
    279,3080
İstanbul
12 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Yunanistan ve Rumların Doğu Akdeniz'i paylaşma senaryosu bozulacak Yunanistan ve Rumların Doğu Akdeniz'i paylaşma senaryosu bozulacak
Hakkari'de çıkan çatışmada yaralanan askerimiz şehit oldu Hakkari'de çıkan çatışmada yaralanan askerimiz şehit oldu
DEAŞ'ın yeni lideri belli oldu! Terörist Abdullah Kardaş kimdir? DEAŞ'ın yeni lideri belli oldu! Terörist Abdullah Kardaş kimdir?
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesi: 28 Ekim neden yarım gün tatil? 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesi: 28 Ekim neden yarım gün tatil?
Terör örgütünde büyük çözülme! SDG dağılıyor Terör örgütünde büyük çözülme! SDG dağılıyor
28 Ekim otobüsler ücretsiz mi? 28 Ekim ulaşım bedava mı? 28 Ekim otobüsler ücretsiz mi? 28 Ekim ulaşım bedava mı?
Bağdadi ile ilgili Suriye'den bomba iddia! Bağdadi ile ilgili Suriye'den bomba iddia!
ABD alarma geçti! 5 ayrı noktada bomba tehdidi ABD alarma geçti! 5 ayrı noktada bomba tehdidi
28 Ekim özel sektör tatil mi? 28 Ekim özel sektör yarım gün mü? 28 Ekim özel sektör tatil mi? 28 Ekim özel sektör yarım gün mü?
Dünya liderlerinden Bağdadi'nin ölümüne ilişkin açıklama Dünya liderlerinden Bağdadi'nin ölümüne ilişkin açıklama
Bağdadi operasyonuna DEAŞ tarafından alıkonulan ABD'li yardım görevlisi Kayla Muller'in adı verildi Bağdadi operasyonuna DEAŞ tarafından alıkonulan ABD'li yardım görevlisi Kayla Muller'in adı verildi
2 kadının sır ölümü ile ilgili gerçek telefonlarından çıktı! 2 kadının sır ölümü ile ilgili gerçek telefonlarından çıktı!
28 Ekim Pazartesi hastaneler tatil mi? Bugün hastaneler kaça kadar açık? 28 Ekim Pazartesi hastaneler tatil mi? Bugün hastaneler kaça kadar açık?
Irak'ta 3 gün içinde ölenlerin sayısı 74'e yükseldi Irak'ta 3 gün içinde ölenlerin sayısı 74'e yükseldi
Şili'de ilan edilen 'acil durum' kaldırılıyor Şili'de ilan edilen 'acil durum' kaldırılıyor
Bağdat'ta Tahrir göstericilerine müdahale sürüyor Bağdat'ta Tahrir göstericilerine müdahale sürüyor
Gösterilerin sürdüğü Irak'ta 4 milletvekili istifa etti Gösterilerin sürdüğü Irak'ta 4 milletvekili istifa etti
Rusya Bağdadi'nin ölü ele geçirildiğinden şüphe ediyor Rusya Bağdadi'nin ölü ele geçirildiğinden şüphe ediyor
Arjantin'de halk sandık başında Arjantin'de halk sandık başında
İngiltere'de 'evsiz' ölümleri en yüksek seviyeye ulaştı İngiltere'de 'evsiz' ölümleri en yüksek seviyeye ulaştı
28 Ekim öğleden sonra tatil mi? Bugün öğleden sonra okullar tatil mi? 28 Ekim öğleden sonra tatil mi? Bugün öğleden sonra okullar tatil mi?
Yarım asırlık kooperatifte yılda 5 milyon fidan üretiliyor Yarım asırlık kooperatifte yılda 5 milyon fidan üretiliyor
Babasının kapatmak istediği şirketten 8 ülkeye ihracat yapıyor Babasının kapatmak istediği şirketten 8 ülkeye ihracat yapıyor
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı 240 milyon yolcu kullandı Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı 240 milyon yolcu kullandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Ekim 2019 Pazartesi 07:21:26 | Son Güncelleme: 28 Ekim 2019 Pazartesi 07:22:44

Bu hafta İstanbulluları onlarca kültür ve sanat etkinliği bekliyor

Anadolu Ajansının düzenlediği Istanbul Photo Awards 2019'da ödül alan fotoğrafların yer aldığı sergiler, Beyoğlu Belediyesi ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gezilebilecek.

İstanbul bu hafta, geniş bir yelpazede, birbirinden farklı etkinliklerle yerli ve yabancı sanatçıların katılacağı konser, sergi, tiyatro ve performanslara sahne olacak.

İKSV tarafından düzenlenen ve 14 Eylül'de başlayan "16. İstanbul Bienali", Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin Tophane'deki yeni binasının yanı sıra Pera Müzesi ve Büyükada'daki farklı mekanlarda sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor. Türkiye'den 8 sanatçının katıldığı ve 25 ülkeden 56 sanatçının 220'den fazla eserinin sergilendiği bienal, 10 Kasım'a kadar sürecek.

Şehir Tiyatrolarında bu hafta 9 oyun sahnelenecek. Program kapsamında Henrik Ibsen'in yazıp, Ali Gökmen Altuğ'un yönettiği "Nora - Bir Bebek Evi" oyunu Reşat Nuri Güntekin Sahnesi'nde 30, 31 Ekim ile 1 ve 2 Kasım'da tiyatroseverlerle buluşacak.

"Karıncalar - Bir Savaş Vardı" Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde, "Hastalık Hastası" Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, "Ay, Carmela !" Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde, "Macbeth" Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde, "Son" Ümraniye Sahnesi'nde, "Can Yeleği" Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde ve "Felatun Bey ile Rakım Efendi" oyunu Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde aynı tarihlerde gösterilecek.

Sam Shepard'ın yazıp Ergün Üğlu'nun yönettiği "Vahşi Batı" adlı oyun ise 31 Ekim ile 1 ve 2 Kasım'da Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde izlenebilecek.

Devlet Tiyatroları

İstanbul Devlet Tiyatrolarında ise bu hafta "Bay Z." Üsküdar Stüdyo Sahne'de, "Giydirici" ve "İyi Şanslar" oyunları ise Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de 29 Ekim ile 2 Kasım arasında her gün sahne alacak.

Öte yandan William Shakespeare'in yazdığı "Hamlet" Cevahir Sahneleri Salon 1'de, "Bir Peri Masalı Radyum Kızları" Üsküdar Tekel Sahnesi'nde 29 Ekim - 3 Kasım arasında izlenebilecek.

"Meraklısı için Öyle Bir Hikaye" Garibaldi Salon 2'de 31 Ekim, 1 ve 2 Kasım, "Turta Girmemiş Orman" adlı çocuk oyunu ise 3 Kasım'da Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de minik seyircilerin beğenisine sunulacak.

"Damdaki Kemancı", bu sezon 27-28 Ekim ve sonrasında kasım ve aralık aylarında da Talimhane Tiyatrosu iş birliğiyle Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.

Cervantes'in Don Kişot'unun Bulgakov'ın dönemini yakalayan uyarlaması üzerinde yükselen bir metinle oynandığı "Don Kişot'um Ben" de 29 Ekim'de Zorlu PSM'de sahnelenecek.

Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilen Alice Harikalar Diyarında eserinin uyarlaması "Alice" müzikali, 30 ve 31 Ekim'de Zorlu PSM'de seyirciyle buluşmaya devam edecek.

Süreyya Operası'nda 1 ve 2 Kasım'da "Dans Trio" bale gösterisi, 3 Kasım'da ise "Sihirli Fülüt (Tamino'nun Rüyası)" çocuk oyunu sahne alacak.

"4. Kadıköy Tiyatro Şenliği" kapsamında 28 Ekim'de Bizim Tiyatro tarafından Boa Sahne'de "Masanın Altında" ve Altkat Sanat'ın kendi mekanında "Anne Frank'ın Hatıra Defteri" oyunu sahnelenecek.

Şenlikte 29 Ekim'de Oyun Sandalı'nın Boa Sahne "Füruğ", Koray Tarhan'ın İstanbulimpro'da "Doğaçlama" ve 30 Ekim'de İstanbulimpro'da "Küçük Amerika" oyunları yer alacak.

İstanbul Komedi Festivali ise 13 Ekim'de başlayan programına, 3 Kasım'da "Kırmızının Hayali", "Joseph K.", "R.C.E Giremedim - Stand Up", "Don Kişot'um Ben", "Jess Robinson" ve "Post 42 - Soğuk Savaş Live" gösterileriyle son verecek.

Konserler

Sulukule Sanat Akademisi orkestralarından "Sulukule Akustik" Yücel Arzen ile 29 Ekim'de Fatih Belediyesi ev sahipliğinde Fatih Kültür Sanat Merkezi'nde sahne alacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi etkinlikleri kapsamında, 29 Ekim'de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde, 30 Ekim'de ise Süreyya Operası'nda "Cumhuriyet Konseri" icra edilecek.

Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall Klasik Müzik Konserleri "Müzik Yakınlaştırır" temasıyla 30 Ekim Çarşamba akşamı "Ensemble San Pablo" topluluğunu konuk edecek.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu 29 Ekim'de İstanbul Oda Orkestrası'nın "Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri", 31 Ekim'de "Dissonance Ensemble" ve 1 Kasım'da "İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası" konseriyle müzikseverleri ağırlayacak.

Zeytinburnu Belediyesinin "Mevlevi Mukabelesi" özel etkinliği kapsamında, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun "Tasavvuf Eserleri Konseri", 30 Ekim'de Yenikapı Mevlevihanesi'nde İstanbulluların beğenisine sunulacak.

Fatih Kültür Sanat Merkezi'nde 30 Ekim'de, Sulukule Sanat Akademisi Halk Müziği Korosu, halk müziğinin sevilen eserlerini seslendirecek.

Eyüpsultan Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenecek Eyüp Musiki Vakfı Eyüp'ün Sesleri Topluluğu'nun "İstanbul Şarkıları Konseri" 31 Ekim'de Eyüp Kültür Sanat Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak.

Söyleşi, panel ve sergiler

Anadolu Ajansının düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards 2019'da ödül alan fotoğrafların yer aldığı sergi, 25 Kasım'a kadar Beyoğlu Belediyesi başkanlık binası sergi salonunda gezilebilecek.

Istanbul Photo Awards 2019'un bir sonraki sergisi ise İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda açılacak. Yarışmanın beşinci yılında ödül kazanan fotoğrafların yer alacağı sergi, 1-30 Kasım'da ziyarete açık olacak.

Prof. Dr. Osman Kemal Kayra, Üsküdar Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında her salı ve perşembe günleri "Dil, Kültür ve Tasavvuf Sohbetleri"yle Üsküdar Balaban Tekkesi ve Kültür Evi'nde olacak.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde, 31 Ekim'de Ayşe Taşkent'in sunumu ve Neyzen Süleyman Erguner'in katılımıyla "Tasavvuf ve Musiki" başlıklı söyleşi gerçekleştirilecek.

Türk Edebiyatı Vakfı'nda 2 Ekim'de eski milletvekili Dr. Alaattin Büyükkaya, "Fethi Gemuhluoğlu ile 7 Yıl" başlıklı bir konuşma yapacak.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde 1 ve 2 Kasım'da "İcranın Mecrası ve İstanbul'da Müziğin Kesişen Kimlikleri" konferansı düzenlenecek.

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG) 2019-2020 sanat sezonunun ikinci sergisinde Akıngüç Koleksiyonu'nda yer alan eserlerin bulunduğu seçkiye ev sahipliği yapacak. "Modernlik Eşiği-Lignum" karma sergisi, 30 Ekim'de İKÜ Ataköy yerleşkesinde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ