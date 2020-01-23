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23 Ocak 2020 Perşembe 12:47:13 | Son Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 12:49:59

Bu hafta çocuklar animasyona doyacak

Aaron Woodley'nin yönetmenliğini üstlendiği animasyon film "Kutup Köpekleri" ile Mithat Gökçe'nin yönettiği yerli animasyon "Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri" bu hafta vizyona giriyor.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 7 film vizyona girecek.

Will Smith ve Martin Lawrence'ın başrollerini paylaştığı "Bad Boys: Her Zaman Çılgın" izleyici ile buluşacak.

Smith ve Lawrence ikilisine Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Joe Pantoliano ve Charles Melton'un eşlik ettiği filmi, Adil El Arbi ile Bilall Fallah birlikte yönetti.

Aksiyon ve komedi karışımı yapım; artık sadece müfettişlik yaparak daha sakin bir hayat geçiren Marcus Burnett ile kendini orta yaş krizinde bulan Mike Lowery'nin son bir görev için yeniden bir araya gelmesini konu ediniyor.

"Elveda"

Lulu Wang'in yazıp yönettiği "Elveda"; Çinli geniş bir ailenin, fazla bir ömrü kalmayan ailenin büyükannesine veda etmek için yeniden bir araya gelmesini konu ediniyor.

Crazy Rich Asians ve Ocean's 8 gibi filmlerle oyunculuk kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan rapçi Awkwafina'nın başrolünde yer aldığı filmde Shuzhen Zhao, X Mayo, Hong Lu, Tzi Ma ve Diana Lin gibi isimler de rol aldı.

Çinli sinemacı Lulu Wang'in kendi ailesinin başından geçen bir hikayeden esinlenerek beyaz perdeye taşıdığı filmin ilk gösterimi 2019 Sundance Film Festivali'nde yapılmıştı.

"Feride"

Zeynep Çamcı'nın senaryosunu yazıp başrolünde yer aldığı "Feride", çalıştığı tekstil atölyesinden çıkarak hayalini kurduğu tasarımların peşine düşen genç bir kızın hikayesini odağına alıyor.

Başroldeki Çamcı'nın Ali Yorgancıoğlu ile birlikte yönettiği filmde Ersin Korkut, Barış Yıldız, Anıl Tetik, Ali Barkın, Ceren Taşcı, Fırat Sobutay, Osman Akça ve Aycan Koptur gibi isimler rol aldı.

"Mühr-ü Cin"

Buğra Kekik'in yönettiği; Ecem Yorulmaz, Cansu Kahvecioğlu, Burçak Kabadayı, Onat Bulut ve Muhammet Kınık'ın oynadığı "Mühr-ü Cin", tiyatro oyuncusu bir kızın, kendisi ve arkadaşlarına musallat olan doğaüstü varlığa karşı mücadelesini konu alıyor.

"İnsan Yiyenler"

Sam Fowler ve Kris Carr'ın yönetmenliğini yaptığı "İnsan Yiyenler" haftanın yabancı korku filmi.

"Kutup Köpekleri"

Aaron Woodley'nin yönetmenliğini üstlendiği animasyon film "Kutup Köpekleri", Kuzey Kutbu'nun en hızlı köpek kuryesi olmayı arzulayan Swifty ile arkadaşlarının macerasını ele alıyor.

Bob Barlen, Cal Brunker ve Aaron Woodley'nin senaryosunu birlikte kaleme aldığı filmin karakterlerinin Türkçe seslendirmelerini Yekta Kopan, Oya Prosçiler, Sinan Divrik, Erkan Taşdöğen, Bedia Ener, Aydoğan Temel ve Ümit Belen yaptı.

"Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri"

Mithat Gökçe'nin yönettiği yerli animasyon "Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri", Biba ile arkadaşları Çupa, Tuti, Babu, Taka Hamsi ve Alesta'nın İstanbul Boğazı'nın derinliklerinde hazırlamaya çalıştıkları büyük gösteriyi anlatıyor.

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