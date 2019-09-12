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12 Eylül 2019 Perşembe 15:21:58 | Son Güncelleme: 12 Eylül 2019 Perşembe 16:13:32

Bu hafta 9 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 9 film vizyona girecek.

Benedict Cumberbatch, Michael Shannon, Nicholas Hoult, Tom Holland, Katherine Waterston ve Damien Molony'nin başrollerinde oynadığı "Elektrik Savaşları" izleyici ile buluşacak.

Benedict Cumberbatch'in Thomas Edison'a, Michael Shannon'ın George Westinghouse'a ve Nicholas Hoult'un Nikola Tesla'ya hayat verdiği film, endüstriyel çağın en büyük 3 mucidinin elektrik sistemi üzerine girdikleri kıyasıya rekabeti beyaz perdeye taşıyacak.

1880'lerin Amerika'sında geçen film; elektriğin yaygın dağıtımı için doğru akımı (DC) uygulamak isteyen Thomas Edison ile Avrupa'da denediği alternatif akımı (AC) Amerika'ya da getirmek isteyen George Westinghouse arasındaki "akım savaşları"nı ve bir tartışma konusu olarak popülerliğini koruyan Edison-Tesla mücadelesini konu ediniyor.

- "Casus"

Diane Kruger'in başrolünde yer aldığı "Casus", kimliği açığa çıkmış ajan Rachel'ın, kendisini içerisinde bulduğu son bir görevi anlatıyor.

Diane Kruger'e Martin Freeman, Cas Anvar, Rotem Keinan ve Lana Ettinger'in başrolde eşlik ettiği filmin yönetmenliğini Yuval Adler yaptı.

- "Cehennem Gecesi"

Mike Gan'in yazıp yönettiği "Cehennem Gecesi", çevresi tarafından çok ilgi görmeyen bir kadının, çalıştığı benzin istasyonunda gerçekleşen bir soygun girişimi sonrası aldığı inisiyatifle gelişen olayları konu ediniyor.

Gerilim türündeki filmin başrollerinde Tilda Cobham-Hervey, Suki Waterhouse, Josh Hutcherson, Harry Shum ve Shiloh Fernandez oynuyor.

- "Ölümcül Temas"

Juliane Block'un yönettiği "Ölümcül Temas", kendisini kaçıranlardan kurtulmasına yardım eden insanlardan birinin 15 yıl önce kendisine saldırıda bulunan kişi olduğunu fark eden genç bir kızın hikayesini anlatıyor.

Wolf-Peter Arand'ın senaryosunu kaleme aldığı filmin başrollerinde Mhairi Calvey, Anatole Taubman, Maja-Celine Probst, Victor Alfieri ve Tyron Ricketts oynuyor.

- "Eş Anlamlılar"

Nadav Lapid'in senaryosunu yazıp yönettiği "Eş Anlamlılar", bir türlü kendini ait hissetmediği İsrail'den yaşamayı çok istediği Paris'e gitmenin yolunu bulan Yoav'un hikayesini ele alıyor.

Tom Mercier, Quentin Dolmaire, Louise Chevillotte, Olivier Loustau ve Uria Hayik'in rol aldığı film özetle şöyle:

"Filmin başkarakteri Yoav, hiç hazzetmediği ülkesi İsrail'den, sonuna kadar benimsemeye karar verdiği Paris'e taşınır. Kökenlerini silmek, Fransız olmak, Pere Lachaise mezarlığına gömülmek ister ama çifte kimliği onu hiç bırakmaz."

İsrailli yönetmenin dram türündeki filmi, yarıştığı Berlin Film Festivali'nde "Altın Ayı" ödülünü kazanmıştı.

- "Kız Kardeşler"

Dünya prömiyeri 69. Berlin Film Festivali'nde gerçekleşen "Kız Kardeşler", annelerinin vefatından sonra besleme olarak verilen farklı yaşlardaki üç kız kardeşin, köylerine geri dönmeleri sonrası gelişen olayları konu ediniyor.

Cemre Ebuzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir, Müfit Kayacan ve Kayhan Açikgöz'ün başrollerinde oynadığı filmin yönetmen koltuğunda Emin Alper oturuyor.

- "Cin Azabı"

Onur Aldoğan'ın yönetmenliğini yaptığı "Cin Azabı", kocasının işinden ötürü hamileliğinin son safhasında eşinin annesiyle birlikte tenha bir köyde yalnız başına kalan bir kadının cinlerle imtihanını anlatıyor.

Korku türündeki filmde Aydan Akboğa, Yalın Cengiz, Nalan Olcayalp, Sinan Taşkan ve Rıfat Kanpara gibi isimler rol aldı.

- "Arkadaşım Benjamin"

Tim Trachte'nin yönetmenliğini üstlendiği animasyon film "Arkadaşım Benjamin", sevecen ve iyi kalpli fil Benjamin ile en yakın arkadaşı Otto'nun macerasını beyaz perdeye taşıyor.

- "Sevimli Evcil Hayvanlar"

Alex Sebastian'ın yönettiği haftanın bir diğer animasyonu "Sevimli Evcil Hayvanlar"; evdeki insanların gitmesiyle kendi hayatlarını yaşayan bir grup evcil hayvanın hikayesini odağına alıyor.

AA

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