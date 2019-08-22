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22 Ağustos 2019 Perşembe 11:14:44 | Son Güncelleme: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:19:20

Bu hafta 9 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinemalarda bu hafta biri yerli olmak üzere 9 film sinemaseverlerle buluşacak. Usta yönetmen Tarantino'nun dokuzuncu filmiyle de sinemaseverler 1969 Los Angeles'ine yolculuğa çıkıyor.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta biri yerli olmak üzere 9 film, sinemaseverlerle buluşacak.

"Bir Zamanlar Hollywood'da"

Usta yönetmen Quentin Tarantino'nun yönettiği dokuzuncu filmi "Bir Zamanlar Hollywood'da", sinemaseverleri 1969 yılının Los Angeles'ine yolculuğa çıkarıyor.

Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie ile Luke Perry'nin oynadığı dram komedi türündeki "Bir Zamanlar Hollywood'da", popüler bir dizide oynamış bir televizyon aktörünün film sektörüne girmeye çalışmasını konu alıyor.

"Renkli Penguenler: Uzay Kaşifleri"

"Renkli Penguenler: Uzay Kaşifleri" filminde, çökmekte olan buzul tabakasında mahsur kalan penguenleri kurtarmakla görevlendirilen iki araştırmacının hikayesi konu ediliyor.

Evan Tramel'in yönettiği haftanın iki animasyon türünden biri olan filmin seslendirmelerini Kj Schrock ile Sarah Taylor yapıyor.

"Sar Başa"

Berk Alan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu komedi türündeki "Sar Başa" filminin oyuncu kadrosunda Alper Rende, Kemal Can Parlak, Alparslan Özmol, Ali Biçim, Bilge Su Işık gibi isimler yer alıyor.

Senaristliğini Hasan Karakuş ve Atasay Koç'un paylaştığı haftanın tek yerli filmi "Sar Başa", üniversite sınavına hazırlanan Ussal'ın sınava bir gün kala yaşanan talihsiz bir olay neticesinde hafızasını yitirmesini ele alıyor.

"Kod Adı: Angel"

Aksiyon türündeki film, ABD Başkanına yapılan bir hava saldırısında gizli servis üyesi ve başkanın koruması Mike Banning'in hayatını ve kariyer seçimlerini sorgulama hikayesini ele alıyor.

Ric Roman Waugh'un yönettiği Kod Adı: Angel'in oyuncu kadrosunda Gerard Butler, Morgan Freeman, Piper Perabo ile Lance Reddick gibi isimler rol alıyor.

"Korku Hikayeleri"

Bu hafta vizyona girecek ABD yapımı 2 korku filminden biri olan "Korku Hikayeleri"nin yönetmen koltuğunda Andre Ovredal oturuyor.

Zoe Margaret Colletti, Michael Garza, Gabriel Rush ile Dean Norris'in oynadığı filmin konusu özetle şöyle:

"Bir grup genç, peşlerinden gelen zorba bir sınıf arkadaşlarından kaçarken korkunç efsanelerle ün salmış perili bir eve sığınmak zorunda kalır. Efsanelere göre evde yaşayan zengin ailenin kızı Sarah, normal olmadığı için bir odaya kapatılmış, komşu çocuklarını öldürdüğü anlaşılınca da tımarhaneye gönderilmiştir. Eve sığınan gençlerin bu efsanenin gerçek olduğunu öğrenmeleri çok da uzun sürmez."

"Acele Baba Aranıyor"

Xavier de Choudens'in yönettiği "Acele Baba Aranıyor" filmi, Fransa'da yaşayan mülteci çocukların yaşadıkları zorlukları mizahi bir yolla anlatıyor.

Komedi türündeki filmin oyuncu kadrosunda Franck Gastambide, Melisa Sözen, Guillaume Tranchant ile Camille Lollouche bulunuyor.

"Online Vahşet"

Bir uygulama ile milyonlarca insanın önünde işkenceye maruz kalan bir grup gencin hikayesini konu edinen korku türündeki diğer film "Online Vahşet"in yönetmen koltuğunda Marc Martinez oturuyor.

İspanya yapımı filmde Daniel Horvath, Julia Molins, Joe Manjon ile Alex Maruny gibi isimler rol alıyor. 

"Ölüm Oyunu: Son Kurban"

Korku ve gerilim türündeki ABD yapımı "Ölüm Oyunu: Son Kurban" filmi, hafıza kaybına uğrayan bir adamın yaşadıklarını konu ediniyor.

Orijinal adı "The Luring" olan filmin yönetmenliğini Christopher Wells üstlenirken oyuncu kadrosunda Jake Katzman, Henry Gagliardi, Alex Emanuel gibi isimler yer alıyor.

"Jurassic Hayvanları" 

"Jurassic Hayvanları" filminde yönetmen koltuğuna Jason Wright oturuyor. Filmde karakter seslendirmelerini ise Joachim Cruise, Ingrid West, Pony Frenzel, Luka Pilar ve Sam Pitt yapıyor.

Animasyon türündeki filmin konusu özetle şöyle:

"Star Paws ekibi tekrar bir araya gelir. Ekibin yeniden bir araya gelmesinin sebebi ise dünyanın çok büyük bir tehlike altına girmesidir. Marlon Butterpaws adında ki şeytani bir kedi evreni yok etmek için harekete geçer. Star Paws ekibi ise Marlon Butterpaws’ı evrene zarar vermeden bulup, onunla savaşmak zorundadır."

(AA)

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