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04 Temmuz 2019 11:01 | Perşembe

Bu hafta 1'i yerli 8 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli, 8 film vizyona girecek.

Örümcek Adam macerasının 2. devam halkası olan ve "Avengers: Endgame" filminden hemen sonrasını anlatan yapım, arkadaşları ile gittiği okul gezisi sırasında gizemli bir görev üstlenmek zorunda kalan Peter Parker'a odaklanıyor. 

Jon Watss'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin, senaryosunu Chris Mckenna ile Erik Sommers kaleme aldı. "Marvel Sinematik Evreni"nde geçen yapımda Örümcek Adam'ı ise Tom Holland canlandırıyor.

- ''Tolkien'' 

Yönetmenliğini Dome Karukoski'nin yaptığı ''Tolkien'' adlı film, dünya edebiyatında ''Lord of The Rings" (Yüzüklerin Efendisi) serisi ve ''The Hobbit'' gibi eserleriyle sinema filmlerine ilham kaynağı olan John Ronald Reuel Tolkien'in hayatını konu alıyor.

Biyografi türündeki filmde, yazar, şair ve filolog olan Ronald Tolkien'in çocukluk dönemi, gençlik yılları, aşık olduğu kadın ve 1. Dünya Savaşı ele alınıyor.

İngiltere yapımı filmin başrollerinde Nicholar Hoult, Lily Collins, Pam Ferris, Craig Roberts ve Derek Jacobi yer alıyor

- ''Bebeğin Laneti''

Haftanın korku filmleri arasında yer alan "Bebeğin Laneti" adlı filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Lawer Fowler üstleniyor. 

Korku türündeki film, 2. Dünya Savaşı'nın yarattığı kaostan uzaklaşarak bir köye yerleşen Adeline ve kızı Chole'nin evde buldukları bebeğin ardından yaşadıkları tuhaf olayların hikayesini anlatıyor.

Orijinal adı "Curse of the Witch's Doll" olan yapımda, Helen Crevel, Philip Ridout, Layla Watts, Neil Hobbs, Claire Carreno, Michelle Archer, Robert Ansell, William Frazer, Laura Janes ve Ethan Taylor rol alıyor.

- ''Efsunlu - Kabirden Gelen''

Haftanın tek yerli filmi ''Efsunlu Kabirden Gelen'', hasta olduğunu düşünülen Burcu'ya yardım etmeye çalışırken kendini hiç ummadığı olayların içerisinde bulan Kübra'nın hikayesine odaklanıyor. 

Korku türündeki filmin senaryosunu Özgür Bakar, Alper Kıvılcım ve Koray Yeltekin yazdı. Yönetmen koltuğunda Uğur Kaplan'ın oturduğu filmin başrollerini; Sedef Şahin, Reyhan İlhan ve Elif Kartal paylaşıyor.

- ''Sevimli Dostlar''

Hayvanlarla iletişim kurabilen 11 yaşındaki Lilli Susewind'in yeni eve taşındıktan sonra tanıştığı Jess ile yaşadığı macerayı konu edinen "Sevimli Dostlar"ın kadrosunda Malu Leicher, Aylin Tezel, Peri Baumeister ve Meret Becker yer alıyor.

Aile ve komedi türündeki filmin yönetmenliğini ise Joachim Masannek üstleniyor.

- ''İntikam''

Yönetmenliğini ve senaristliğini Hoon-jung Park'ın üstlendiği, Güney Kore yapımı filmin başrollerini; Da-mi Kim, Min-soo Jo, Woorim Jung ve Go Min-Si paylaşıyor. 

Gerilim ve aksiyon türündeki yapım, ailesine yardımcı olmak amacıyla ödüllü bir yarışmaya katılan lise öğrencisi Ja yoon'un, geçmişiyle ilgili karanlık sırları öğrenmesiyle gelişen olayları konu ediniyor.

- ''Tekne''

Winston Azzopardi'nin yönettiği, orijinal ismi "The Boat" olan yapım, hava muhalefeti sebebiyle sığındığı teknede mahsur kalan denizcinin hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

İngiltere yapımı, gerilim türündeki filmin başrolünü Joe Azzopardi canlandırıyor.

- ''Kül En Saf Beyazdır''

Çin, Japonya ve Fransa ortak yapımı ''Kül En Saf Beyazdır'' adlı film, toplumun dışında kalmış iki karakterin, 2001'den 2017'ye kadar ülkeleriyle beraber, dönüşüm geçiren 16 yıllık şiddet dolu ilişkilerini konu ediniyor. 

İlk gösterimini 2018 Cannes Film Festivali'nin ana yarışma bölümünde gerçekleştiren yapımın senaristliğini ve yönetmenliğini Jia Zhangke üstleniyor. Ayrıca bugüne kadar birçok ödüle değer görülen, aşk ve dram türündeki filmin başrollerinde ise Zhao Tao ve Liao Fan yer alıyor. 

AA

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