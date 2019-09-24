Broadway Ataşehir’e taşınıyor

  • Bist 100
    101883
  • Dolar
    5,6854
  • Euro
    6,2570
  • Altın
    277,8910
İstanbul
17 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ahmet Haluk Dursun'un ismi Ahlat'ta yaşatılacak Ahmet Haluk Dursun'un ismi Ahlat'ta yaşatılacak
Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken BM paylaşımı Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken BM paylaşımı
Juventus kulüp tarihine geçecek transferin peşinde Juventus kulüp tarihine geçecek transferin peşinde
Fenerbahçe derbi hazırlıklarını sürdürüyor Fenerbahçe derbi hazırlıklarını sürdürüyor
Beşiktaş'ın yeni transferleri kayıpları oynuyor Beşiktaş'ın yeni transferleri kayıpları oynuyor
İşte PKK'nın iğrenç yüzü: Sen kadınsın, beni anlayacağını umuyorum İşte PKK'nın iğrenç yüzü: Sen kadınsın, beni anlayacağını umuyorum
İşte PKK'nın iğrenç yüzü: Sen kadınsın, beni anlayacağını umuyorum İşte PKK'nın iğrenç yüzü: Sen kadınsın, beni anlayacağını umuyorum
ESK bazı ürünlerini ihraç şartıyla satışa çıkaracak ESK bazı ürünlerini ihraç şartıyla satışa çıkaracak
Mustafa Cengiz tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi Mustafa Cengiz tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi
Enerji tesislerinin güvenliği için 'erken uyarı' önemli Enerji tesislerinin güvenliği için 'erken uyarı' önemli
Kuşadası Limanı'na 3 dev gemi birden yanaştı Kuşadası Limanı'na 3 dev gemi birden yanaştı
H&M giyim mağazalarında TİS imzalandı H&M giyim mağazalarında TİS imzalandı
Yunanistan'da Thomas Cook'un iflasıyla 50 binden fazla turist mahsur kaldı Yunanistan'da Thomas Cook'un iflasıyla 50 binden fazla turist mahsur kaldı
Gelir dağılımı en adil bölge Doğu Marmara Gelir dağılımı en adil bölge Doğu Marmara
Diyarbakır hazır giyim Şanlıurfa ayakkabı üssü olacak Diyarbakır hazır giyim Şanlıurfa ayakkabı üssü olacak
İsrail'de 'İran İHA'larla saldıracak' endişesi İsrail'de 'İran İHA'larla saldıracak' endişesi
KGF 'bölge temsilcilikleri' kuracak KGF 'bölge temsilcilikleri' kuracak
Kraliyet ailelerinin incir tercihi Ege'den Kraliyet ailelerinin incir tercihi Ege'den
Trakya'nın 'tek şehir hastanesi' yükseliyor Trakya'nın 'tek şehir hastanesi' yükseliyor
Hürser Tekinoktay kimdir? Hürser Tekinoktay kaç yaşında, nereli? Hürser Tekinoktay kimdir? Hürser Tekinoktay kaç yaşında, nereli?
Kulüpler Birliği'nde süreç nasıl işleyecek? Kulüpler Birliği'nde süreç nasıl işleyecek?
Mardin'de ele geçirilen teröristlere ait bilgisayarda korkunç bilgiler ele geçirildi Mardin'de ele geçirilen teröristlere ait bilgisayarda korkunç bilgiler ele geçirildi
Loris Karius performansıyla kendini affettirdi Loris Karius performansıyla kendini affettirdi
Galatasaray'da Nagatomo gerçeği ortaya çıktı Galatasaray'da Nagatomo gerçeği ortaya çıktı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Eylül 2019 Salı 13:51:42 | Son Güncelleme: 24 Eylül 2019 Salı 13:52:28

Broadway Ataşehir’e taşınıyor

“Hayata Sanat Kat” sloganıyla 2006’dan bu yana 3 dalda, 7 gün boyunca sanat eğitimi veren 37 SANAT MERKEZİ’nin yeni şubesi Ataşehir’de açıldı.

Kurucusu piyanist Didem M. Argüden’in liderliğinde 2006’dan bu yana faaliyetini sürdüren sanat okulu projesi 37 SANAT MERKEZİ, her yaştan insana sanatı aşılamak üzere büyümeye devam ediyor. Öğrencilerine müzik, bale ve resim olmak üzere 3 farklı dalda, 7 gün sanat eğitimi veren okul, alanında uzman, öğretmeyi seven, sanata değer veren eğitmenleriyle birlikte artık Ataşehir şubesinde de hizmet sunacak. 

13 yıllık tecrübeyi Acarkent’in ardından şimdi de Ataşehir’e taşıyan Didem M. Argüden, bu yeni şubeyi piyanist Didem Oğuz ile birlikte hayata geçirdi. Her iki şubede de müzik eğitiminde, Milli Eğitim Bakanlığı, London College of Music ve Royal Academy of Music sertifika programları, balede ise Milli Eğitim Bakanlığı ve Vaganova sertifika programları uygulanacak. 

37 SANAT MERKEZİ’nin Ataşehir şubesiyle ilgili konuşan iki piyanist Didem M. Argüden ve Didem Oğuz, “Sanat, çok disiplin ve özveri gerektiriyor. Amacımız, bireylere, özellikle de çocuklara, çaldıkları enstrümanı, öğrendikleri dansları, çizdikleri resimleri, ders olarak değil, evrensel bir dil olarak algılatmak.  Hedefimiz, ezberden uzak, araştıran, doğaçlama yapan, üreten ve belli bir süre sonra öğretmenden bağımsız deşifre edebilen öğrenciler yetiştirmek.  Bu vizyonla sürdürülen 37 SANAT MERKEZİ hikayesini şimdi de Ataşehir’de devam ettiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dediler. 

Avrupa ve Amerika’nın en popüler sertifika programları 

Farklı yaş gruplarından, sanatla iç içe olmak isteyen herkese kapılarını açan 37 SANAT MERKEZİ, özenle seçilmiş konservatuvar mezunu öğretmenler eşliğinde, farklı dallarda haftanın 7 günü eğitim sunuyor. 

Tüm ders programı ve eğitmenlere 37 Sanat Merkezi'nin internet adresinden ulaşmak mümkün.  37 SANAT MERKEZİ, dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında dereceye giren London College of Music ve dünyaca tanınan Royal Academy of Music’in sertifika programlarınının yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlüğü sertifikaları da vererek öğrencilerin sosyal aktivite puanlarının artırılmasını da sağlıyor. 

Geçtiğimiz günlerde piyanoya yeni başlayan minikler için hazırladığı “Piyano Öğreniyorum” kitabı da raflarda yerini bulan Didem Oğuz ile 37 SANAT MERKEZİ’nin kurucusu Didem M. Argüden’in birlikte olduğu sanat merkezinde, müzik, bale ve resim branşlarının yanı sıra, “Müzikal Tiyatro” eğitimi de verilecek. Öğrenci adayları, vokal, dans ve oyunculuk performansları ile seçmelere katılacaktır. Yaş gruplarına göre belirlenen çocuklar ve gençler, Broadway Müzikal oyunlarını sahnelemek üzere eğitim görecekler.

Öyle gözüküyor ki, öğretmeye aşık iki sanatçı enerjilerini genç nesil ile paylaşarak ışık saçmaya devam edecekler.

“Hayata Sanat Kat” sloganıyla 2006’dan bu yana 3 dalda, 7 gün boyunca sanat eğitimi veren 37 SANAT MERKEZİ’nin yeni şubesi Ataşehir’de açıldı. 
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ