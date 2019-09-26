'Bozkırın tezenesi'nin 'emaneti' gençlerde

Halk ozanı Neşet Ertaş'ın yaşattığı "Abdal" kültürünü temsilen, Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesinde eğitim gören ve ozanın akrabası olan bir gence, bağlama emanet edildi.

"Bozkırın tezenesi" olarak bilinen Ertaş, ölümünün 7. yılında Kırşehir'de farklı etkinliklerle anılıyor. Ozanın mezarı başındaki programın ardından "Sazımın Emaneti" etkinliği düzenlendi.

Neşet Ertaş'ın ustası ve babası Muharrem Ertaş'ın Bağbaşı Mahallesi'ndeki evinin önünde gerçekleştirilen programda, üzerinde etkinlik logosu bulunan, halk ozanının "temsili" bağlaması, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve "Bozkırın tezenesi"nin oğlu Hüseyin Ertaş tarafından, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesinde eğitim gören Haydar Yasin Ertaş'a emanet edildi.

Halk ozanının akrabası olan Abdal genci Haydar Yasin Ertaş, programda yaptığı konuşmada, bu sazı kendisi ve arkadaşları adına almaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Neşet Ertaş'ın içinde yetiştikleri Abdal kültürünün en önemli temsilcilerinden birisi olduğunu vurgulayan Ertaş, "Onun sazının emanetini almak çok onur ve gurur verici. Bu emanete layık olmak ve geleceğe taşıyabilmek için çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Emanetin hakkını sonuna kadar vermeye çalışacağız." dedi.

Hüseyin Ertaş da babasının gençlere çok önem verdiğini hatırlatarak, "Gelecek onlarda. Bu, arkadaşımızın şahsında bütün gençlere verilmiş sembolik bir hediyedir. Bu kültürü benimseyen bütün gençlere verilmiş bir hediyedir. Her ne iş yaparlarsa yapsınlar, işlerini aşk ile yapsınlar." diye konuştu.

Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, sanatçılar Cengiz Özkan ve Ercan Kesal, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri, Abdal geleneğinden gelen sanatçılar ve Neşet Ertaş'ın yakınları katıldı.

(AA)