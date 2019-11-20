'Botan Efsanesi' öğretmenler için sahneye çıkacak

  • Bist 100
    107990
  • Dolar
    5,6887
  • Euro
    6,2954
  • Altın
    270,5750
İstanbul
12 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ersun Yanal, milli takımlardan dönen oyuncularını uyardı: Artık sadece Fenerbahçe'yi düşünün Ersun Yanal, milli takımlardan dönen oyuncularını uyardı: Artık sadece Fenerbahçe'yi düşünün
Ankara Tiyatro Festivali'nde 29 oyun sahnelenecek Ankara Tiyatro Festivali'nde 29 oyun sahnelenecek
Türk ve Rus askeri unsurlarının 9. ortak kara devriyesi tamamlandı Türk ve Rus askeri unsurlarının 9. ortak kara devriyesi tamamlandı
Osman Gazi'nin eşi Bala Hatun kimdir? Kuruluş Osman Bala Hatun kimdir? Osman Gazi'nin eşi Bala Hatun kimdir? Kuruluş Osman Bala Hatun kimdir?
Elazığ'da okuma aşığı kadın, 38 yaşında 3'üncü üniversitesini okuyor Elazığ'da okuma aşığı kadın, 38 yaşında 3'üncü üniversitesini okuyor
Hadise zayıflamak için 30 bin TL'yi gözden çıkardı Hadise zayıflamak için 30 bin TL'yi gözden çıkardı
Mucize 2/Aşk'ın başrolü Biran Damla Yılmaz: Aşk yaşama sevinci verir Mucize 2/Aşk'ın başrolü Biran Damla Yılmaz: Aşk yaşama sevinci verir
Meteoroloji müjdeli haberi verdi: Hafta sonu yağış geliyor Meteoroloji müjdeli haberi verdi: Hafta sonu yağış geliyor
Ali Şen: Fenerbahçe bu sezon şampiyon olamazsa Ali Koç görevi bırakır Ali Şen: Fenerbahçe bu sezon şampiyon olamazsa Ali Koç görevi bırakır
Terör örgütü PKK/YPG'nin imalathanesine baskın: 683 roket lançeri ve 93 EYP kabı ele geçirildi Terör örgütü PKK/YPG'nin imalathanesine baskın: 683 roket lançeri ve 93 EYP kabı ele geçirildi
Oğuzhan Koç'tan şaşırtan hareket! Oğuzhan Koç'tan şaşırtan hareket!
Kuruluş Osman gerçekte kimdir, Osman Gazi kimdir? Osman Gazi'nin hayatı Kuruluş Osman gerçekte kimdir, Osman Gazi kimdir? Osman Gazi'nin hayatı
Yıldız Kenter'in cenazesinde gerginlik Yıldız Kenter'in cenazesinde gerginlik
Süper Lig'de 12. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı Süper Lig'de 12. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Roma dönemine ait 48 kandil ortaya çıkarıldı Roma dönemine ait 48 kandil ortaya çıkarıldı
'Botan Efsanesi' öğretmenler için sahneye çıkacak 'Botan Efsanesi' öğretmenler için sahneye çıkacak
Kuruluş Osman bugün başlıyor! Kuruluş Osman konusu ne? Kuruluş Osman oyuncu kadrosu 2019 haberimizde Kuruluş Osman bugün başlıyor! Kuruluş Osman konusu ne? Kuruluş Osman oyuncu kadrosu 2019 haberimizde
Yapımcı Bozdağ: Sadece iyi dizi yapmadık, iyi bir endüstri kurduk Yapımcı Bozdağ: Sadece iyi dizi yapmadık, iyi bir endüstri kurduk
'Türkiye aile, arkadaşlık ve sevgi mesajıyla bütün dünyayı fethediyor' 'Türkiye aile, arkadaşlık ve sevgi mesajıyla bütün dünyayı fethediyor'
VİZYONER'19 27 Kasım tarihinde kapılarını açıyor VİZYONER'19 27 Kasım tarihinde kapılarını açıyor
Türkiye'den çalınan eserlerle Londra'da Troya sergisi Türkiye'den çalınan eserlerle Londra'da Troya sergisi
Batı ile Çin kıskacındaki Hong Kong krizinin küresel boyutları kaygılandırıyor Batı ile Çin kıskacındaki Hong Kong krizinin küresel boyutları kaygılandırıyor
Rıza Çalımbay'dan VAR, şampiyonluk ve yabancı sınırı açıklaması Rıza Çalımbay'dan VAR, şampiyonluk ve yabancı sınırı açıklaması
Rusya: YPG'nin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesi neredeyse tamamlandı Rusya: YPG'nin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesi neredeyse tamamlandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Kasım 2019 Çarşamba 13:14:24 | Son Güncelleme: 20 Kasım 2019 Çarşamba 13:15:10

'Botan Efsanesi' öğretmenler için sahneye çıkacak

Siirt Gösteri ve Sanat Topluluğu bünyesinde oluşturulan, öğretmen ve öğrenci ile manav, bakkal, balıkçı ve şoför gibi mesleklerden 40 kişinin yer aldığı dans grubu, figürlerini öğretmenler için Ankara'da sahneleyecek.

Siirt Valiliği himayesinde Siirt Gösteri ve Sanat Topluluğu bünyesinde oluşturulan, öğretmen ve öğrenci ile manav, bakkal, balıkçı ve şoför gibi mesleklerden 40 kişinin yer aldığı dans grubu, Ankara'da öğretmenler için sahne alacak.

Sanat yönetmeni Sezgin Aydın, eğitmenler Dinçkal Tunca, Zakir Alp ve Ramazan Kayıkçı'nın öncülüğünde 2013 yılında kurulan 40 kişilik dans grubuna ilgi, 1 Eylül 2013'te dönemin başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın da katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Siirt Günleri galasında sahne almasının ardından günden güne büyüdü.

Siirt'in tarihinde yer alan, şiir ve türkülere konu olan hikayeleri koreografilerle anlatan dans topluluğu, gördüğü ilgi üzerine 7 yıl boyunca yurt içinde ve yurt dışında birçok gösteriye imza attı.

Gösterilere yaklaşık 3 yıl ara veren topluluk, Vali Ali Fuat Atik, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören'in destekleriyle yeniden sahnelere dönmek için hazırlıklarını tamamladı.

Dans topluluğu, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) daveti üzerine 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında 22 Kasım'da Ankara'da "Grani, Halef, Segavi, Karakistan, Kızlar, Huruke, Genimo, Helala, Maşallah, Bablekan, Govend, Çaçan, Kevanjer, Hazale, Dellocan ve Mizansel" isimli oyunlarda figürlerini öğretmenler için sahneleyecek.

"Programa kültür elçisi olarak katılacağız"

Botan Efsanesi Sanat ve Gösteri Topluluğu eğitmeni, müzik öğretmeni Zakir Alp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeşitli nedenlerle sahnelerden ayrı kalan grubun 3 yıl sonra yeniden çalışmalara başladığını söyledi.

Topluluk üyelerinin, toplumun farklı kesimlerini ve mesleklerini temsil ettiğini dile getiren Alp, "Botan Efsanesi diğer gruplardan farklı. Onu farklı kılan çeşitli meslek gruplarındaki insanların işlerinin dışındaki tüm zamanlarını bu projeye ayırması." dedi.

Botan Efsanesi'nin gösterileriyle hem Siirt hem de bölgenin tanıtımına katkı sunduğuna işaret eden Alp, katıldıkları her etkinlikte büyük beğeni topladıklarını vurguladı.

Alp, MEB Şura Salonu'nda sunacakları gösterinin de hazırlıklarını yaptıklarını belirtti.

Gösterilerdeki her oyunun bir anlam ifade ettiğini, kostümlerin ve müziğin de tamamen yöresel olduğunu anlatan Alp, şöyle konuştu:

"İbrahim Hakkı Hazretleri'ni, Siirt ve Botan çevresinde yaşanan hikayeleri, acıyı ve aşkı, toprağın verdiği nimetleri, sevgiyi anlatıyoruz. Bu projeyi ayağa kaldırmak biraz meşakkatli. Çünkü 40 kişi ve hepsinin ayrı sorumlulukları var. Bize destek veren Valimize ve Milletvekilimize teşekkür ediyoruz. Herkes bu çalışmanın bir ucundan tutmaya çalışıyor. Programa kültür elçisi olarak katılacağız. Bu amaca hizmet ettiğimizi düşünüyoruz."

"Bu coğrafyadaki kültürün yaşatılmasını amaçlıyoruz"

Eğitmen ve halk oyunları antrenörü Ramazan Kayıkçı, dans topluluğunun yeni dönemde çok önemli çalışmalara imza atacağını söyledi.

Gösterilerde bölge kültürünün motiflerinin yansıtıldığını dile getiren Kayıkçı, "Bu coğrafyadaki kültürün yaşatılmasını amaçlıyoruz." dedi.

Topluluk üyesi üniversite öğrencilerinden Tuba Ayda, Batmanlı olduğunu, üniversite eğitimi için geldiği Siirt'in zengin bir kültürü bulunduğunu belirtti.

"Botan Efsanesi'ni duydum, çok etkilendim. Ekibe katıldım. Güzel olan genç nesillerin bu kültürü yansıtması." ifadelerini kullanan Ayda, Ankara'da gerçekleştirecekleri gösterinin heyecanını yaşadıklarını anlattı.

Ferda Yılmaz da kurulduğu 2013'ten bu yana grupta yer aldığını, hem Siirt hem de bölgenin tanıtımına katkı sunduklarını kaydetti.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ