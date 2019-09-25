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25 Eylül 2019 Çarşamba 14:55:01 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 14:55:49

Biriktirdiği antikalarla iş yerini 'kültür evi'ne dönüştürdü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaşayan Rasim Kaya'nın asırlık kılıç, silah, mezar taşı, dikiş makinesi, semaver gibi malzemeleri sergilediği kültür evi büyük ilgi görüyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaşayan Rasim Kaya, hobi amacıyla biriktirdiği asırlık kılıç, silah, madeni para, tarım aletleri, dikiş makinesi, radyo, tabak ve çanak gibi malzemelerle kültür evi oluşturdu.

Kentte tarihi eşya ve tarım aletlerine olan merakı sayesinde zengin antika koleksiyonuna kavuşan Kaya, oluşturduğu kültür evinde Osmanlı-Rus Savaşı döneminden kalan eserleri sergiliyor.

Birinci Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve 90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nda kullanılan silah, mavzer, süngü ve kılıç gibi asırlık eserleri de kültür evinde sergileyen Kaya, tarihin izlerini taşıyan bu eserlere gözü gibi bakıyor.

"3 bin tarihi eser topladım"

Rasim Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sarıkamış bölgesinde davul zurna çalarak müzisyenlik yaptığını söyledi.

Gittiği her yerden tarihi eşya toplayarak bunları, kendine ait kültür evinde sergileyen Kaya, şöyle konuştu:

"Çevre köylere, şehirlere gittiğim zaman tarihi şeyler görünce bir merak saldım. Kültür evi adı altında üç bin tane tarihi eser topladım. Çevrede olmayan bir kültür evi yaptım. Eserleri vatandaşlar köylerden bana getiriyorlar. Mesela Allahuekber Dağı'nda bulunan tüfekleri, malzemeleri hep bana getiriyorlar. Tabii 100-150 yıllık daha fazlası olanlarda var, bunları kültür evinde sergiliyorum. Gelen misafirler, yerli yabancı turistler merak ediyorlar."

"Tüfeklere, süngülere dokunduğumda duygulanıyorum"

Kaya, tarihi objeleri özenle koruduğunu belirterek, özellikle şehitlerin tüfek ve malzemelerine bakım yaptığında duygulandığını dile getirdi.

Sergilediği eserlerin tarihe tanıklık ettiğini aktaran Kaya, "Gerçekten o dönemde ne çilelerle, nasıl savaştıklarını, nasıl şehit olduklarını tüfeklere, süngülere her dokunduğumda duygular içerisinde oluyorum. Artık her tarafta duyuldu, Sarıkamış'ta bir kültür evi var. Mesela çobanlar köylerden buldukları tarihi objeleri sağ olsunlar bana getiriyorlar." diye konuştu.

Tarihi eşyaların atılmaması, korunması gerektiğini anlatan Kaya, yolu buraya düşenleri kültür evine beklediğini ifade etti.

(AA)

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