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18 Ocak 2020 Cumartesi 00:22:33 | Son Güncelleme: 18 Ocak 2020 Cumartesi 00:23:34

'Bir Nefes Dede Korkut' oyunu Üsküdar'da gala yaptı

İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen Gökçe Kurt Elitez'in yönettiği "Bir Nefes Dede Korkut" oyununun galası yapıldı.

Üsküdar Tekel Sahnesi'ndeki oyunu, İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu'nun yanı sıra çok sayıda tiyatrosever izledi.

Oyunun yönetmeni Gökçe Kurt Elitez, gala öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 Mart'ta oyunun ilk kez sahnelendiğini belirterek, "Geçen sezonun sonunda sadece 10 gün gibi kısa bir süre İstanbul'da oynadık. Yurt içi ve yurt dışı turnelerimiz oldu. Festivallere katıldık. Bugün de gala yapıyoruz. Çok mutluyuz." dedi.

Elitez, Dede Korkut Destanı'nın, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) tarafından Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası listesine girdikten sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatrolarından Dede Korkut'la alakalı bir proje istediğini aktararak, şunları kaydetti:

"Ben yaklaşık 8 senedir anlatı ve masallarla ilgileniyordum. Genel Müdürümüz Mustafa Kurt da bana Dede Korkut'la ilgili bir şey çalış dedi. Benim de aklımda böyle bir şey vardı. Çok güzel bir tevafuk oldu. Çok kısa bir prova sürecinden sonra Tataristan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan gibi Orta Asya'daki birçok ülkede turnemiz oldu. Uluslararası festivallere katıldık. Türkiye'nin oyunumuzu izlemesinden daha önce uluslararası festivallerde oyunumuza ödüller alarak geri döndük. 2 tane ödülümüz var ve bu bizi çok mutlu etti. Çünkü Orta Asya'da Dede Korkut'un kendi topraklarında seyirciyle buluşmuş olması ve Orta Asya'daki insanların Türkiye'ye ve Dede Korkut'a olan ilgisi bizi çok sevindirdi."

Oyunun geleneksel Türk tiyatrosu tarzında olduğuna dikkati çeken Elitez, geleneksel motifleri çağdaş bir yorum, performans ve canlı müzikle sunduklarını, Türk kültürüne ait olanı seyirciye tekrar hatırlatmayı hedeflediklerini söyledi.

"BİR NEFES DEDE KORKUT" OYUNU HAKKINDA

Dede Korkut Hikayeleri'nden Gökçe Kurt Elitez'in derlediği oyunda karakterlere Gökçe Kurt Elitez, Ziya Serkan Doğan, Fuat Yıldız ve Bahri Çakır hayat veriyor.

Dekor ve kostüm tasarımını Dilek Kaplan'ın üstlendiği oyunun ışık tasarımını Önder Ay, müziklerini ise Fuat Yıldız ve Bahri Çakır hazırladı.

1. Uluslararası Abish Alemi Kazakistan Tiyatro Festivali'nde En İyi Performans ödülüne layık görülen "Bir Nefes Dede Korkut" oyunu, 7. Art Ordo Uluslararası Tiyatro Festivali'nde ise En İyi 3. Oyun ödülünü kazandı.

AA

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