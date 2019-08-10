10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:45:18 | Son Güncelleme: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:47:37
Bir kitap iki dizi
Önümüzdeki sezon ekrana gelecek olan yapımlar yavaş yavaş netleşmeye başladı.
Gülseren Budayıcıoğlu’nun ‘Camdaki Kız’ adlı kitabı iki ayrı dizi olarak izleyiciyle buluşacak. Kitaptaki iki ayrı öykünün kahramanları Nalan ile Zeynep’in yaşadıkları farklı kanallarda ekrana gelecek. Nalan’ın hikayesini Ali Aydın; Zeynep’in hikayesini ise Eylem Canpolat yazıyor. Ali Aydın’ın senaryolaştırdığı hikaye için yapım şirketi Erkan Petekkaya ile görüşmeye başladı.
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