Bir kitap iki dizi

Gülseren Budayıcıoğlu’nun ‘Camdaki Kız’ adlı kitabı iki ayrı dizi olarak izleyiciyle buluşacak. Kitaptaki iki ayrı öykünün kahramanları Nalan ile Zeynep’in yaşadıkları farklı kanallarda ekrana gelecek. Nalan’ın hikayesini Ali Aydın; Zeynep’in hikayesini ise Eylem Canpolat yazıyor. Ali Aydın’ın senaryolaştırdığı hikaye için yapım şirketi Erkan Petekkaya ile görüşmeye başladı.