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01 Eylül 2019 Pazar 09:51:33 | Son Güncelleme: 01 Eylül 2019 Pazar 09:56:45

Bir asırlık konakta 'Kralların Ressamı' Pehlivanlı'nın eserleri sergileniyor

Amerika, Avrupa ve Afrika’da kabul görmüş, "Kralların Ressamı" olarak tanınan Rahmi Pehlivanlı’nın eserleri Kırıkkale’nin Keskin ilçesindeki bir asırlık konakta sergileniyor. Kursiyerler Pehlivanlı’nın eserlerini örnek alarak resim yapmayı öğreniyor.

Dünyada "Kralların Ressamı" olarak tanınan Rahmi Pehlivanlı’nın ilçedeki doğup büyüdüğü konağına "Rahmi Pehlivanlı Müze Evi" adı verildi. Çeşitli ülkelerdeki 17 farklı müzede 4 binden fazla eseri olan Pehlivanlı’nın yaklaşık bir asırlık konağında da bazı eserleri ve kişisel eşyaları sergileniyor. Öğrencilere ve vatandaşlara yönelik açılan resim kursunda kursiyerler, Pehlivanlı’nın eserlerini örnek alarak resim yapmasını öğreniyor. Vatandaşlar tarihi konakta nikah törenleri gibi çeşitli etkinlikler de yapabiliyor.   

"179 eseri ilimiz envanterine kazandırılmıştır" 

Rahmi Pehlivanlı’nın Avrupa, Afrika, Ortadoğu, Amerika ve birçok ülkenin devlet başkanlarının resimlerini yaparak "kralların ressamı" namını aldığını ifade eden Kırıkkale Kültür ve Turizm İl Müdürü vekili Aydın Demiröz, "Valimizin katkılarıyla 179 eseri ilimiz envanterine kazandırılmıştır. Bu eserlerin 53 replikası yaptırılıp 27. ölüm yıl dönümünde sergilemeye başladık. Bu açıdan da ilimizdeki veya sanatsever hemşehrilerimizin ziyaretleri sırasında bu eserler de görülebiliyor. Orta öğrenim düzeyinde olan öğrenciler, Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri eşliğinde burada resim çalıştayları yapılarak bu Demiröz, "Rahmi beyin kendi bir kitabı vardır, 'Bir fırça, bir palet, bir hayat' kitabında, cümlesi var okumak istiyorum; 'Bence en büyük sanatkar Allahtır. Bizler onun kopyacısıyız. Ona yaklaşabildiğimiz müddetçe sanatkar oluyoruz.' Sanatında, resimlerinde her zaman en iyi, en mükemmeli arayan, kolaycılığa kaçmayan her zaman bir üste çıkmaya çalışan bir kişilik. Kendisi ortaokul mezunu olmasına rağmen dünya liderlerinin saraylarına konuk olup, onların sofralarına oturup entelektüel sohbetlere katılabilen bir insan. Yılmayan, mücadeleci bir kişilik. Hem kendisini ispatlıyor hem de ülkemize değer katmasını bilen bir kişilikten bahsediyoruz. Çok çalışkan bir insan, 4 binden fazla eseri olduğundan bahsediliyor. Dünyanın birçok ülkesinde de Rahmi Bey’in resimleri müzelerde sergilenmektedir" şeklinde konuştu.

Keskin İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ise, "Keskin’de örgün eğitimde eğitim öğretim gören öğrencilerimize Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile de yaptığımız işbirliği kapsamında resim kursları veriyoruz. Rahmi Pehlivanlı’nın eserlerini yanlarına koyarak onları taklit etmeye, onlardan kendilerini onun gibi olmaya, dolu dolu kültür ve sanatla yoğrularak yetişmelerine yardımcı olma adına bu çalışmaları burada yürütüyoruz" diye konuştu.

Rahmi Pehlivanlı’ya 1969’da Fransa Côte D’Azure’da düzenlenen uluslararası bir sergide birincilik ödülü ve diploma verildi. 1981 yılında İtalya’daki Accademia Universale Roma tarafından “Accademico Benemerito” diploması ve fahri hocalık unvanı verilen sanatçı adına sürekli bir kürsü ayrıldı. Pehlivanlı, aralıksız olarak resim çalışmalarını ölünceye kadar sürdürmüş ve yaşamının değişik evrelerinde eser vermiş bir sanatçıdır. Anadolu’da gece-gündüz yüzlerce kilometre kat eden Pehlivanlı, “Renk Renk Türkiye’m” adlı koleksiyonunu da tamamladı. 

(İHA)

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