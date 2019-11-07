Bir adımla 2 bin 200 yıllık zaman yolculuğu

  • Bist 100
    102791
  • Dolar
    5,7441
  • Euro
    6,3729
  • Altın
    274,1630
İstanbul
13 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Fransa polisi Paris'teki göçmen kampını boşalttı Fransa polisi Paris'teki göçmen kampını boşalttı
Arsene Wenger'den Bayern Münih itirafı: Bayern Münih ile görüşme fırsatını asla reddedemem Arsene Wenger'den Bayern Münih itirafı: Bayern Münih ile görüşme fırsatını asla reddedemem
En güzel Kandil simidi tarifi sizlerle: Kandil simidi nasıl yapılır? En güzel Kandil simidi tarifi sizlerle: Kandil simidi nasıl yapılır?
İran yüzde 4,5 zenginleştirilmiş uranyum üretimine 9 Kasım'da başlayacak İran yüzde 4,5 zenginleştirilmiş uranyum üretimine 9 Kasım'da başlayacak
MHP'den Meclis'e nefret ve ayrımcılık suçu teklifi MHP'den Meclis'e nefret ve ayrımcılık suçu teklifi
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Bu millete öyle kolay kolay kimse çelme takamaz AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Bu millete öyle kolay kolay kimse çelme takamaz
Beşiktaş'ta maaş krizi devam ediyor! Amatör şube personelleri uzun süredir ödeme alamadı Beşiktaş'ta maaş krizi devam ediyor! Amatör şube personelleri uzun süredir ödeme alamadı
ABD’nin boşalttığı Suriye’deki askeri üsse Rusya yerleşti ABD’nin boşalttığı Suriye’deki askeri üsse Rusya yerleşti
Ankara'da dev DEAŞ operasyonu: 17 şüpheli gözaltına alındı Ankara'da dev DEAŞ operasyonu: 17 şüpheli gözaltına alındı
Mevlid Kandili nedir? Mevlid Kandili niçin kutlanır? Mevlid Kandili nedir? Mevlid Kandili niçin kutlanır?
Yeni AKM binası Hasan Uçarsu'nun Mimar Sinan Operası'yla açılacak Yeni AKM binası Hasan Uçarsu'nun Mimar Sinan Operası'yla açılacak
Genleri düzenlenen T hücreleri kanser hastalarında kullanıldı Genleri düzenlenen T hücreleri kanser hastalarında kullanıldı
Rusya: ABD, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilirse vereceğimiz yanıt hazır Rusya: ABD, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilirse vereceğimiz yanıt hazır
Erenel: Asker intiharları ABD ve ordusunun zihniyetinin vicdanlara yansımasıdır Erenel: Asker intiharları ABD ve ordusunun zihniyetinin vicdanlara yansımasıdır
Pascal Nouma'dan Ryan Babel'e: Gazoz olma, efsane ol! Pascal Nouma'dan Ryan Babel'e: Gazoz olma, efsane ol!
Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişiklik yolda Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişiklik yolda
Mevlid Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? Mevlid Kandili ibadetleri neler? Mevlid Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? Mevlid Kandili ibadetleri neler?
Menopoz sonrası hafif egzersiz kemik kırılması riskini azaltıyor Menopoz sonrası hafif egzersiz kemik kırılması riskini azaltıyor
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaman organlarını bağışladı Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaman organlarını bağışladı
Başkentte glutensiz büfeler dönemi başlıyor Başkentte glutensiz büfeler dönemi başlıyor
Laodikya'da 'antik dönemin pinokyosu' bulundu Laodikya'da 'antik dönemin pinokyosu' bulundu
Aksaray'daki 9 asırlık Selçuklu kervansarayı restore ediliyor Aksaray'daki 9 asırlık Selçuklu kervansarayı restore ediliyor
AB, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti AB, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
Bir adımla 2 bin 200 yıllık zaman yolculuğu Bir adımla 2 bin 200 yıllık zaman yolculuğu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

07 Kasım 2019 Perşembe 14:21:02 | Son Güncelleme: 07 Kasım 2019 Perşembe 14:22:06

Bir adımla 2 bin 200 yıllık zaman yolculuğu

Muğla'daki Stratonikeia Antik Kenti'ndeki yaklaşık 2 bin 200 yıllık yol, ziyaretçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Muğla'daki Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyareti sırasında fotoğraf çektirdiği noktada bulunan sütun ve yol döşemesi kalıntıları arasındaki yaklaşık 2 bin 200 yıllık yol, ziyaretçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Eskihisar Mahallesi'nde bulunan 3 bin yıllık Stratonikeia Antik Kenti, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor. Antik kent, Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler, Osmanlı ile Cumhuriyet dönemlerine ait eserlerin bir arada olduğu nadir yerler arasında gösteriliyor.

Stratonikeia Kazı Heyeti Başkanı, Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Söğüt, AA muhabirine, antik kent ile Lagina Hekate Kutsal Alanı'nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Pamukkale Üniversitesi adına arkeolojik kazı, konservasyon ve restorasyon çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kentteki camide, hamamda, Roma Caddesi'nde, Bizans sütunlarında ve evlerde koruma çalışması yaptıklarını anlatan Söğüt, insanların bu eserleri nasıl koruduklarını, kullandıklarını, aksettirdiklerini oldukları yerde belgelemek ve gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini dile getirdi.

Onun için de koruma ve kullanma dengesi arasındaki çizgiyi iyi muhafaza etmek istediklerini belirten Söğüt, antik dönemden bugüne her dönemi kendi seviyesinde bir arada koruduklarını bildirdi.

Antik kentin son dönemde özellikle yerli turistler tarafından yoğun ziyaret edildiğini vurgulayan Söğüt, şunları kaydetti:

"Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sonrası insanlar buraya gelip fotoğraf çektiriyor. Bu bence tarihi sevmek, tarihi korumak, tarihin yaşamasını sağlamak ve bunun sürekliliğini temin etmek anlamında çok önemli girişimler. Biz de koruyor ve ziyaretçilerimize gösteriyoruz. Durduğumuz yerde ayağınızın birisi Helenistik, birisi Osmanlı dönemine basabiliyor. İkisinin arasında yaklaşık 2 bin 200 yıl gibi bir tarih farkı var."

"Roma döneminden Osmanlıya bir adımda geçiyorum"

ABD'de yaşayan ziyaretçilerden Sina Mandalinci ise Stratonikeia'nın, dünyanın en güzel mermer şehirlerinden olduğuna işaret etti.

Çocuklarıyla antik kente geldiğini anlatan Mandalinci, "Çünkü burada tarihsel süreç hiçbir kopukluk yaşamadan, bir noktadan öbür noktaya geliyor. Burada Roma döneminden Osmanlıya bir adımda geçiyorum. Birikmiş bütün medeniyet, bütün bilgiler bir yerden bir yere taşınıyor." dedi.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ