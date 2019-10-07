  • Bist 100
    102993
  • Dolar
    5,8100
  • Euro
    6,3829
  • Altın
    278,4680
İstanbul
15 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Emekliye 2.670 TL Emekliye 2.670 TL
Galatasaray'daki Cengiz-Terim krizi büyüyor Galatasaray'daki Cengiz-Terim krizi büyüyor
14 bin Thomas Cook mağduru ülkesine gönderildi 14 bin Thomas Cook mağduru ülkesine gönderildi
"Yavuz gemisi sondaja başlıyor" "Yavuz gemisi sondaja başlıyor"
İslam düşmanından Nazi selamı İslam düşmanından Nazi selamı
Hong Kong'da taksici terörü Hong Kong'da taksici terörü
"Üzüntüden felç geçirdim" "Üzüntüden felç geçirdim"
Telefon seçerken güvenliğe dikkat Telefon seçerken güvenliğe dikkat
Cepte büyük indirim Cepte büyük indirim
Aile içi katliam Aile içi katliam
Diagne'den bira içti iddialarına sert yanıt Diagne'den bira içti iddialarına sert yanıt
Trabzonspor'dan çok anlamlı kampanya Trabzonspor'dan çok anlamlı kampanya
ABD'den operasyon açıklaması: Durdurmak için askeri adım atmayacağız ABD'den operasyon açıklaması: Durdurmak için askeri adım atmayacağız
Kadınların stadyumda maç izlemesini protesto ediyorlar Kadınların stadyumda maç izlemesini protesto ediyorlar
Beyaz tülbentli annelerden HDP önündeki ailelere destek Beyaz tülbentli annelerden HDP önündeki ailelere destek
15 Temmuz'da sela okuyan müezzinin darbedilmesi davasında karar 15 Temmuz'da sela okuyan müezzinin darbedilmesi davasında karar
Batan bottaki 11 düzensiz göçmen kurtarıldı Batan bottaki 11 düzensiz göçmen kurtarıldı
Sevgi Polat: Avrupa'daki gurbetçi anneler Diyarbakır annelerinin yanında Sevgi Polat: Avrupa'daki gurbetçi anneler Diyarbakır annelerinin yanında
'Yüksek riskli binalar kentsel dönüşümde öne alınmalı' 'Yüksek riskli binalar kentsel dönüşümde öne alınmalı'
Şanlıurfa'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün yasaklandı Şanlıurfa'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün yasaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yeni Pazar'a başkonsolosluk açacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yeni Pazar'a başkonsolosluk açacak
7. Konya Bilim Festivali’ne İlgi Büyük 7. Konya Bilim Festivali’ne İlgi Büyük
Masterchef hangi günler oynuyor? Masterchef hangi günler var? Masterchef hangi günler oynuyor? Masterchef hangi günler var?
Espiye Jandarma Komutanı gözaltında Espiye Jandarma Komutanı gözaltında

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

07 Ekim 2019 Pazartesi 16:01:33 | Son Güncelleme: 07 Ekim 2019 Pazartesi 17:18:58

Binlerce mülteciye adanan kitap: "Deniz Duası"

Everest Yayınları, Khaled Hosseini’nin mülteci bir çocuğun hikâyesini anlattığı "Deniz Duası" eserini, Cem Alpan çevirisiyle kitapseverlerin beğenisine sundu.

TM Dijital Haber Merkezi

Everest Yayınları, Dünya edebiyatının önemli kalemlerinden biri olan Khaled Hosseini’nin mültecilerin yaşadığı sorunları ele aldığı “Deniz Duası” eserini kitapseverlerin beğenisine sundu.

Eserlerinde Orta Doğu yaşantılarını mercek altına alan Afgan kökenli yazar Khaled Hosseini, ilk romanı “Uçurtma Avcısı”nda Afgan bir ailenin savaş yüzünden ülkesini terk edişini anlatıyordu. İkinci kitabı “Bin Muhteşem Güneş” kitabında yine doğduğu topraklarda yaşanan trajedileri dostluk ilişkisi üzerinden anlatıyordu.

“AYLAN KURDİ’NİN HİKÂYESİNDEN ESİNLENİLDİ”

Kitapları dünyada ilgiliyle takip edilen yazarlar arasında yer alan Khaled Hosseini, “Deniz Duası” kitabını 2015 yılının eylül ayında Avrupa’ya göç etmek isterken denizde boğularak 3 yaşında hayatını kaybeden Aylan Kurdi’nin hikâyesinden esinlenerek kaleme aldı.

“DENİZLERDE KAYBOLAN BİNLERCE MÜLTECİYE ADANDI”

“Deniz Duası” bir babanın oğluna yazdığı mektuplardan oluşur. Hossesini, kitabının girişinde okurlarına şu notu düşmektedir: “Bu kitap, savaştan ve zulümden kaçarken denizlerde kaybolan binlerce mülteciye adanmıştır.”

“GÖKLER BOMBA KUSTU, AÇLIK VE CENAZE…”

“Keşke Humus’u benim gibi hatırlayabilsen. Şehrin o debdebeli tarihi bölgesinde, biz Müslümanlar için cami, Hristiyan komşularımız için kilise ve bir de büyük pazar vardı. Orada hepimiz altın kolyeler, taze ürünler ve gelinlikler için pazarlık ederdik.

Kızarmış içli köfte kokan tıkış tıkış dar sokakları ve annenle birlikte Saat Kulesini Meydanı’nda yaptığımız yürüyüşleri hatırlasan, keşke. Ama o hayat, o dönem şimdi bana bile rüya gibi geliyor. Önce gösteriler başladı, sonra kuşatma. Gökler bomba kustu, açlık, cenaze… İşte bunlar bildiğin şeyler.”

“GÜVENLİ YAŞAM ARARKEN HAYATINI KAYBEDEN İNSANLAR”

Dünyadaki mülteci sorununu insani açıdan kaleme alan Khaled Hosseini, “Deniz Duası” kitabının bütün gelirini Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine (UNHCR) aktardı. Hosseini, UNHCR kamplarına ziyaretler yapmaya ve uluslararası platformlarda mülteci sorununu dile getirmeye devam ediyor.

Güvenli yaşam alanı ararken denizlerde boğularak hayatlarını kaybeden binlerce mülteciye adanan “Deniz Duası” kitabı, mülteci konusu üzerinde farklı yorum getirmek isteyen okurlar için yararlı kaynak olacaktır.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ