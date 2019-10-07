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Everest Yayınları, Dünya edebiyatının önemli kalemlerinden biri olan Khaled Hosseini’nin mültecilerin yaşadığı sorunları ele aldığı “Deniz Duası” eserini kitapseverlerin beğenisine sundu.

Eserlerinde Orta Doğu yaşantılarını mercek altına alan Afgan kökenli yazar Khaled Hosseini, ilk romanı “Uçurtma Avcısı”nda Afgan bir ailenin savaş yüzünden ülkesini terk edişini anlatıyordu. İkinci kitabı “Bin Muhteşem Güneş” kitabında yine doğduğu topraklarda yaşanan trajedileri dostluk ilişkisi üzerinden anlatıyordu.

“AYLAN KURDİ’NİN HİKÂYESİNDEN ESİNLENİLDİ”

Kitapları dünyada ilgiliyle takip edilen yazarlar arasında yer alan Khaled Hosseini, “Deniz Duası” kitabını 2015 yılının eylül ayında Avrupa’ya göç etmek isterken denizde boğularak 3 yaşında hayatını kaybeden Aylan Kurdi’nin hikâyesinden esinlenerek kaleme aldı.

“DENİZLERDE KAYBOLAN BİNLERCE MÜLTECİYE ADANDI”

“Deniz Duası” bir babanın oğluna yazdığı mektuplardan oluşur. Hossesini, kitabının girişinde okurlarına şu notu düşmektedir: “Bu kitap, savaştan ve zulümden kaçarken denizlerde kaybolan binlerce mülteciye adanmıştır.”

“GÖKLER BOMBA KUSTU, AÇLIK VE CENAZE…”

“Keşke Humus’u benim gibi hatırlayabilsen. Şehrin o debdebeli tarihi bölgesinde, biz Müslümanlar için cami, Hristiyan komşularımız için kilise ve bir de büyük pazar vardı. Orada hepimiz altın kolyeler, taze ürünler ve gelinlikler için pazarlık ederdik.

Kızarmış içli köfte kokan tıkış tıkış dar sokakları ve annenle birlikte Saat Kulesini Meydanı’nda yaptığımız yürüyüşleri hatırlasan, keşke. Ama o hayat, o dönem şimdi bana bile rüya gibi geliyor. Önce gösteriler başladı, sonra kuşatma. Gökler bomba kustu, açlık, cenaze… İşte bunlar bildiğin şeyler.”

“GÜVENLİ YAŞAM ARARKEN HAYATINI KAYBEDEN İNSANLAR”

Dünyadaki mülteci sorununu insani açıdan kaleme alan Khaled Hosseini, “Deniz Duası” kitabının bütün gelirini Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine (UNHCR) aktardı. Hosseini, UNHCR kamplarına ziyaretler yapmaya ve uluslararası platformlarda mülteci sorununu dile getirmeye devam ediyor.

Güvenli yaşam alanı ararken denizlerde boğularak hayatlarını kaybeden binlerce mülteciye adanan “Deniz Duası” kitabı, mülteci konusu üzerinde farklı yorum getirmek isteyen okurlar için yararlı kaynak olacaktır.