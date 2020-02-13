Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız: Cumhuriyet Bayramını AKM'de kutlayacağımız bir program planlanıyor

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, kültür ve sanat alanında istişarelerde bulunmak üzere aralarında gazeteci, sinemacı, yazar ve şairlerin de bulunduğu heyetle Pera Palace Otel'de bir araya geldi.

Etkinlikte konuşan Yıldız, Beyoğlu'nun kentin kültür sanat, tarih ve turizm merkezi olduğuna işaret ederek, "Amacımız bütün bu işleri bir araya getirerek tarihiyle sanatıyla kültürüyle ve gelişen turizm olanaklarıyla beraber Beyoğlu'nu gelecek yüzyıla hazırlamak." ifadesini kullandı.

Yıldız, iki büyük projenin gündemlerinde olduğuna dikkati çekerek, Haliçport Tersane İstanbul ile Galataport'ta müzeler açılacağını söyledi.

Temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçen yıl 10 Şubat'ta atılan yeni Atatürk Kültür Merkezinin (AKM) yapımının devam ettiğini, genel inşaatının yüzde 25'inin tamamlandığını hatırlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Beyoğlu'nun en merkezi noktasında Atatürk Kültür Merkezi, 2 bin 38 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, sinema salonu ve sergi salonlarıyla bir kültür sanat merkezini bu yılın 29 Ekim tarihinde açmayı planlıyoruz. Cumhurbaşkanımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında AKM'de bir etkinlik yapılmasının talimatını verdi. Tam teşekküllü bitmese bile 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramını AKM'de kutlayacağımız bir program şu anda planlanıyor."

Yıldız, Atatürk Kültür Merkezi'nden Galata Kulesi'ne kadar uzanan bir kültür yolu inşa edeceklerini vurgulayarak, "Galata Kulesi ve Meydanı'ndan Tarık Zafer Tunaya, Narmanlı Han, Muammer Karaca Tiyatro Sahnesi, Garibaldi Sahnesi, Atlas Sineması ve Atatürk Kültür Merkezi'ne kadar uzanan bu yolu biz kültür yolu olarak ifade ediyoruz. Kültürümüzün değerleri buralarda var olacak, yerli, yabancı misafirlerimize sergilenmiş olacak. Kültürü ve sanatı bütün Beyoğlu'na yaymış olacağız." şeklinde konuştu.

(AA)