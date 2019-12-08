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08 Aralık 2019 Pazar 22:21:39 | Son Güncelleme: 08 Aralık 2019 Pazar 22:24:13

'Beyaz Hüzün/Sarıkamış' filminin galası yapıldı

Yönetmenliğini Kenan Korkmaz'ın yaptığı, İsmail Bilgin'in aynı isimli romanından sinemaya uyarlanan "Beyaz Hüzün/Sarıkamış" filminin galası yapıldı.

"Beyaz Hüzün/Sarıkamış" filminin Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki gala gösterimine yapım ekibi, yönetmeni ve oyuncularının yanı sıra oyuncu Turgay Tanülkü, yönetmen Mesut Uçakan ve Nazif Tunç, yazar Kahraman Tazeoğlu ile Erzincan'daki çekimlerde görev alan köylüler de katıldı. 

Gösterim öncesi açıklama yapan filmin yönetmeni, oyuncusu ve senaristi Kenan Korkmaz, senaryonun yazımından bugüne gelen sürecin 5 yıla yakın olduğunu belirterek, "Zor bir dönemin zor bir filmini çektik. Amacım hep bir hikaye anlatmaktı. Ben büyük bir savaşın büyük komutanlarını, büyük meydan muharebelerini değil sıradan bir çavuşun öyküsünü anlatmayı tercih ettim. Yorucu bir film oldu ama şu an yaşadığımız keyif bütün sıkıntıları geride bırakıyor. Artık bu işin mutluluğunu seyirciyle paylaşmanın keyfi var."

Korkmaz, Sarıkamış Harekatı'nı anlatan bütün filmlerin çok değerli olduğunu vurgulayarak, bu filmin farkının yaşanılan tarihi olayları bir askerin gözüyle anlatması olduğunu söyledi.

Filmin oyuncularından Murat Yatman da filmin kaybolan bir manganın hikayesini ele aldığına işaret ederek, "Filmde bütün karakterlerin tek tek hikayesine değiniliyor. Zor bir çekim süreci geçirdik ama çok da güzeldi. Bazen 'Keşke şimdi orada olsak.' diyorum. Oradaki insanlarla duygusal bir bağ kurdum diyebilirim. Benim için oyunculuk, performans ve gişenin ötesinde bir film oldu bu." diye konuştu.

"Erzincan'da da gala yapacağız"

Yapımcı Abdurrahman Korkmaz ise Sarıkamış Harekatı'nın şimdiye kadar askeri yönden anlatılmadığına dikkati çekerek, filmin savaştan çok insan hikayelerine odaklandığını dile getirdi.

Korkmaz, çekimlerin 2 yıl sürdüğünü ve gerçek mekanlarda yapıldığını aktararak, "Karın erken kalkması ya da geç yağması gibi nedenler çekim süresini uzattı. Figüran olarak bine yakın oyuncu oynattık. Yöre halkından gerçek kişileri diyaloglu oyuncu olarak kullandık. Galaya da Erzincan ve Bayburt'tan çok sayıda davetlimiz geldi. Gelemeyenler de oldu tabii onların gönlünü almak için Erzincan'da da gala yapacağız." ifadelerini kullandı.

Film hakkında

Senaryosunu ve yönetmenliğini Kenan Korkmaz'ın üstlendiği filmde, Kenan Korkmaz ile Murat Yatman, Duygu Poyraz, Suat Ergin ve Yavuz Gürbüz rol alıyor.

Film, Balkan Savaşı'nın ardından mangasıyla birlikte Sarıkamış'a hareket eden Abrek Çavuş'un hikayesini konu ediniyor.

Erzincan ve Bayburt'ta gerçekleşen çekimler, hava şartlarının zorluğu ve zaman zaman kar yağışının yetersizliği nedeniyle iki yılda tamamlandı.

Savaş tarihinin hüzünlü hikayelerinden birini anlatan "Beyaz Hüzün/Sarıkamış", 20 Aralık'ta vizyona girecek. 

(AA)

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