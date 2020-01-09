Berlin Film Festivali'nin jüri başkanı İngiliz aktör Jeremy Irons oldu
Almanya'da, 20 Şubat-1 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenecek 70’nci Uluslararası Berlin Film Festivali'nin (Berlinale) jüri başkanlığına, ünlü İngiliz aktör Jeremy Irons seçildi.
Uluslararası Berlin Film Festivali'nin (Berlinale) yönetiminden yapılan açıklamada, bu yıl 71 yaşındaki Oscar ödüllü film ve tiyatro oyuncusu Jeremy Irons’un festivalin jüri başkanlığını yapacağı duyuruldu.
Kariyerinde birçok filmde oynayan Irons, 1991’de “Reversal of Fortune” filmdeki rolüyle en "iyi oyuncu" Oscar ödülünü ve Altın Küre ödülünü almıştı.
70. Berlinale'de gösterilecek filmler henüz açıklanmadı.
Festivalin programı 29 Ocak’ta kamuoyuyla paylaşılacak.
AA
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