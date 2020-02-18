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18 Şubat 2020 Salı 15:14:47 | Son Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 15:15:53

'Benzemez Kimse Sana Bir Erdoğan Portresi' 26 Şubat'ta raflarda

Portre Yazarı Mehmet Aycı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik karakterini bütün bileşenleriyle ayrı bölümler halinde ele aldığı 'Benzemez Kimse Sana Bir Erdoğan Portresi' isimli kitabı yazdı.

Portre Yazarı Mehmet Aycı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik karakterini bütün bileşenleriyle ayrı bölümler halinde ele aldığı "Benzemez Kimse Sana Bir Erdoğan Portresi" isimli kitabı yazdı.

"İki Yüz", "Böyle Biliriz" portre kitapları ve edebiyat dergilerinde yayımlanan portreleriyle Türk portre edebiyatını zenginleştiren şair-yazar Mehmet Aycı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da portresini kitaplaştırdı.

Erdoğan’ın liderlik özelliklerinin tamamını içeren kitabın hazırlıkları ve yazımı 2,5 yıl sürdü. 41 bölümden oluşan ve Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'a ithaf edilen kitap 26 Şubat'ta raflarda yerini alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 66. doğum gününde piyasaya verilecek kitapta, hitabetinden yüz ifadesine, bakışından vücut dili kullanımına Erdoğan'ın nasıl bir lider olduğu portre diliyle okuyucuya aktarılıyor.

Kitabın yayıncısı Ömer Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlarının hiçbirinin özgün bir portresinin olmadığına işaret etti.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında binlerce kitap olduğunu ancak onun nasıl bir lider ve nasıl bir insan olduğunu bütünüyle anlatan bir portre kitabının maalesef yazılmadığını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu eksiklik edebiyatımızda da var. Günümüzün en üretken portre yazarı Mehmet Aycı ile 3 yıl önce konuştuk. Cumhurbaşkanımız hakkında yazılan kitapları okudu. Medya taraması yaptı. Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatını yakından biliyor. Biyografik malzemeyi ve anıları değerlendirdi. Bunlardan yola çıkarak Cumhurbaşkanımızın bir model portresini yazdı. Kitap edebi bir kitap. Ancak siyasi edebiyatımız için de model bir portre özelliği gösteriyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçmiş Türk liderleriyle kıyaslayanların olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın liderliği kendine özgü, diğer liderlerimize benzemeyen bir liderlik. Onun için kitaba "Benzemez Kimse Sana" ismi verildi. Böyle bir kitap çalışmayı düşündüğümüzü 3 yıl önce Cumhurbaşkanımıza arz etmiştim. 66 rakamının ebcet hesabında muhteşem bir karşılığı var. Bu hesapla kitabı 66 yaşını hedefleyerek tasarladık ve kitabın birinci baskı tarihini Cumhurbaşkanımızın doğum günü olarak yazdık. Kitap tamamlandıktan sonra prova baskısını Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Onayını aldık. Kitabın orijinal baskısını da 20 Şubat'ta Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Açılış Töreninde kendilerine arz edeceğiz. Gelecek kuşaklar Cumhurbaşkanımızın nasıl bir lider olduğunu öğrenmek istediklerinde bir müracaat kaynağı bu kitap. Portre edebiyatımızda da önemli bir yeri olacak kitabın. Mehmet Aycı’nın portre metinleri beğeniyle okunuyor. En iyi kim yazar diye düşündük, Aycı'nın yazmasına karar verdik. O da kabul etti. Böyle bir kitap ortaya çıktı."

"Dünyada da ciddi anlamda karşılık bulacağına inanıyoruz"

Yayıncı Erdoğan, kitabın 2021 yılında İngilizce, Arapça, İspanyolca ve Rusçaya da çevrileceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya markası bir lider olduğunu ifade eden Erdoğan, "Dünyada onun liderliği hakkında en sağlam yayın bizim kitabımız olacak. Kitap bir model portre olduğu kadar liderlikle ilgilenen herkesin başucu kitabı olabilecek nitelikte. Dünyada da ciddi anlamda karşılık bulacağına inanıyoruz." dedi.

(AA)

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