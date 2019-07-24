  • Bist 100
    103457
  • Dolar
    5,7129
  • Euro
    6,3642
  • Altın
    261,5120
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Yüksek Lisans öğrencisinden kültür mantarı üretimi Yüksek Lisans öğrencisinden kültür mantarı üretimi
Her derde deva sarımsağın kilosu 17 TL'den satılıyor Her derde deva sarımsağın kilosu 17 TL'den satılıyor
Diplomatı yaralayan emekli albay intihar etti Diplomatı yaralayan emekli albay intihar etti
"Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" dizisinin galası yapıldı "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" dizisinin galası yapıldı
İngiltere'de yeni Maliye Bakanı bir Müslüman olan Sajid Javid oldu İngiltere'de yeni Maliye Bakanı bir Müslüman olan Sajid Javid oldu
Karabük'te otomobil kamyonla çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı Karabük'te otomobil kamyonla çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Ya Remy ya Adebayor Ya Remy ya Adebayor
Falcao'da son tango Falcao'da son tango
Aslan büyük oynuyor Aslan büyük oynuyor
Luiz Gustavo Yann çizdi Luiz Gustavo Yann çizdi
Tonelli'ye yakın temas Tonelli'ye yakın temas
Gündemdeki golcü Miguel Borja Gündemdeki golcü Miguel Borja
Çaykur Rizespor, Vedat Muriç'e karşılık Tarık Çetin'i kiraladı Çaykur Rizespor, Vedat Muriç'e karşılık Tarık Çetin'i kiraladı
ABD Türkiye'yi kaybederse... ABD Türkiye'yi kaybederse...
Abdurrahim Albayrak: Radamel Falcao ile temastayız, Diagne için 8 teklif var Abdurrahim Albayrak: Radamel Falcao ile temastayız, Diagne için 8 teklif var
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
"Türkiye'ye yaptırım uygulamak istemediğini anlattı" "Türkiye'ye yaptırım uygulamak istemediğini anlattı"
Trabzonspor, Patrik Schick transferinde önemli mesafe katetti Trabzonspor, Patrik Schick transferinde önemli mesafe katetti
Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir ile bir araya geldi Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir ile bir araya geldi
Peru'daki Ubinas Yanardağı'nda patlama meydana geldi Peru'daki Ubinas Yanardağı'nda patlama meydana geldi
MEB'in ücretsiz gençlik kampı sayısı artırılacak MEB'in ücretsiz gençlik kampı sayısı artırılacak
İngiltere'de 8 bakan istifa etti, 6 bakan görevden alındı İngiltere'de 8 bakan istifa etti, 6 bakan görevden alındı
Eljif Elmas gelir gelmez maça çıktı Eljif Elmas gelir gelmez maça çıktı
ABD Federal Ticaret Komisyonu Başkanı Simons: Facebook, tüketicilerin tercihlerini önemsemedi ABD Federal Ticaret Komisyonu Başkanı Simons: Facebook, tüketicilerin tercihlerini önemsemedi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Temmuz 2019 Çarşamba 22:34:44 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 22:36:58

"Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" dizisinin galası yapıldı

Televizyonda yayımlandığı 3 sezon boyunca beğeniyle izlenilen dizi, 6 yıl aradan sonra BluTV'de izleyici ile buluşacak.

Yönetmen koltuğuna Serdar Akar'ın oturduğu "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" adlı dizinin galası yapıldı.

Yazar ve senarist Emrah Serbes'in aynı adlı romanından esinlenerek Ercan Mehmet Erdem'in senaryoya uyarladığı dizinin galası Swissotel The Bosphorus'da gerçekleştirildi.

Televizyonda yayımlandığı 3 sezon boyunca beğeniyle izlenilen ve 6 yıl aradan sonra BluTV'de izleyici ile buluşacak dizinin gösterimi öncesi, oyuncu ekibi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Dizinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, seyircilerin uzun bir aradan sonra hikayede tekrar aradıklarını bulabileceklerine işaret ederek, "Yönetmek bir işin hangi açıdan, nasıl çekileceğini göstermek değil. Yönetmen demek bir durumu yönetmen demek. Serdar Ağabey bu dizide zor olan durumu çok iyi idare etti ve ortaya da hepimizin özlemle beklediği bir iş çıktı. Seyirci de bırakmadı işi." dedi.

Beşikçioğlu, diziye 6 yıl boyunca özlem duyduklarını dile getirerek, "Oynamayı, oynarken üretmeyi çok özlemişiz. Ustalıkları çok özlemişiz. Her bir oyuncu birbirine bu özlemle baktığı zaman ortaya çok enteresan bir iş çıkmış. Usta bu zor durumu çok iyi idare etmiş." değerlendirmesinde bulundu.

Belçim Bilgin, diziye sezon sonu giriş yapacağını belirterek, "Sadece küçük bir 'ce' deyip, öbür sezona tam anlamıyla gireceğim. Bir pavyon şarkıcısı olduğumu söyleyebilirim. Gerisi bana ve size sürpriz olsun." ifadelerini kullandı.

Senarist Ercan Mehmet Erdem, geçen sezonlarda olduğu gibi bu sezon da hikayenin benzerlikler taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dizinin uzun süredir devam etmesini düşünüyorduk ama bir adım gerekiyordu. Bu adım gelince insan motive oluyor. Motivasyon da çok kısa bir süre önce başladı. Bir sene bile önce geçmişi yoktur bu sezonun. Başladık çok heyecanlı ve keyifli oldu hem yazım süreci hem çekim süreci. 9 bölüm gözümüz açıp kapayıncaya kadar bitti."

Aksiyon, macera, polisiye ve suç türlerini içerisinden barından dizi, yarından itibaren 9 bölüm olarak BluTV'de izleyici karşısına çıkacak.

(AA)

ABD Türkiye'yi kaybederse...
Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulamak istemiyor
"Facebook, tüketicilerin tercihlerini önemsemedi"
Devlet Bahçeli: Milli Mücadele'yi incelemelerini tavsiye ederim
Elif Gönlüm ve özel dedektifinin hapsi istendi
THY'nin 'rüya uçak' tanıtım videosu
Düzce sakinleri alınan karardan memnun...
İngiltere Başbakanı Johnson'dan Brexit mesajı
1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule blokları geldi
“Dönüşüme ayak uyduramayan ticari işletmeler kaybetmeye mahkumdur”
PKK'ya pençe darbesi! Terör inleri vuruldu!
O çizimi yapan kişi bakın kim çıktı!
Moraller bozuk, sözde yöneticiler firar etti!
Flaş... O ilimiz afet bölgesi ilan edildi!
'ABD'nin bölgedeki tüm üslerini vururuz'
Dünya İngiltere'nin sıradışı başbakanı Boris Johnson'ı konuşuyor! İşte Boris Johnson'ın soyağacı
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Sabrımız tükendi' açıklaması
Mosturoğlu'dan çarpıcı açıklama: Transferi için Makedonya Cumhurbaşkanı bile devreye girdi
Hakan Atilla Türkiye'de
BAE planı tekrar devreye sokuldu! Bölgeye asker yığacaklar...
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ