Bayram Bilge Tokel: Neşet Ertaş akademik anlamda da tanınmalı

Halk ozanı Neşet Ertaş'ın yakın dostu ve adına kitap yazan Bayram Bilge Tokel, "Bozkırın tezenesi" olarak bilinen sanatçının akademik anlamda da tanınması ve araştırılması gerektiğini söyledi.

Tokel, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Geleneği İçinde Neşet Ertaş ve Sanatı Paneli"nde, ünlü halk ozanını anlamanın ve anlatmanın zor olduğunu ifade etti.

Ertaş'ın kimine göre çok güzel saz çalıp türkü söyleyen biri, kimine göre güzel söz yazan şair, kimine göre ise duygusal ve iyi bir insan olduğunu belirten Tokel, sanatçının geniş kitlelerce daha çok sazı ve sözü ile sevildiğini dile getirdi.

Bin yıllık kadim saz geleneği ve bağlamanın gelmiş geçmiş en iyi icracılarından ve ses virtüözlerinden birinden bahsettiğini vurgulayan Tokel, şöyle devam etti:

"Neşet Ertaş, tarihten gelen Karacaoğlan, Pir Sultan Abdal ve Yunus Emre ile başlayıp bugüne gelen halk şiiri geleneğimizi 21. asırda en seviyeli çizgiye, hatta daha da yükseğe taşıyarak devam ettiren bir ozandır. Onun daha çok sesi, sazı çok güçlü ve önde olduğu için kitleler bu yönüyle tanıyıp seviyor. Diğer özelliklerini geniş kitleler daha fazla tanımıyor ama biz tanımak durumundayız. Özellikle akademik anlamda tanınmalı."

"Yorumları, eşi benzeri olmayan yorumlardır"



Ertaş'ın, başkalarının türkülerine bile yorumunu ustalıkla katmış bir sanatçı olduğuna işaret eden Tokel, şunları kaydetti:

"Söylediği, babasına ait eserler de vardır ama Neşet Ertaş'ın yorumu babasınınkinden farklıdır. Ertaş, bırakın başka birini, müziği öğrendiği babasını bile taklit edemeyecek kadar deha sahibidir. Kendi yeteneklerini, büyüklüğünü ortaya koyan bir sanatçıdır. Yorumları, eşi benzeri olmayan yorumlardır. Daha önce okunmuş bir türküyü Neşet Ertaş'tan dinlediğimizde yeni bir türküymüş gibi heyecan duyarız."

Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Sekreteri Ekrem Öztürk'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, Anadolu Abdalları ile ilgili kitabı bulunan yazar Adnan Yılmaz, sanatçı yazar Ercan Kesal, müzikolog ve yazar Süleyman Şenel ile Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Erhan Yiğiner, sanatçının yaşamı, felsefesi ve hatıralarına ilişkin bilgi verdi.

Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş ve halk ozanının telif haklarını organize eden müzik şirketi sahibi Hasan Saltuk da Ertaş ile yaşadıkları anıları anlattı.

Panele, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

(AA)