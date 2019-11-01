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01 Kasım 2019 Cuma 07:42:09 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 07:42:57

Başkentte Şanlıurfa Kültür Turizm ve Lezzet Festivali

Şanlıurfa Kültür Turizm ve Lezzet Festivali, Altınpark Anfa Expo-Center Fuar Merkezi'nde başladı.

Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat Araştırma Vakfı, Şanlıurfa Kültür ve Turizmini Destekleme Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen festivalde, yöreye özgü "semsek, ağzı açık, içli köfte, ciğer kebabı, çiğ köfte, borani ve baklava" gibi lezzetler sunuldu.

Başkentliler, yerel sanatçılarınca çekilen ve Göbeklitepe başta olmak üzere Şanlıurfa'nın tarihi ile kültürünü tanıtan fotoğraf sergisini gezdi. Yöresel sıra gecesi ekibi de festivalde çeşitli parçaları seslendirdi.

Festivale katılanlar dağıtılan çiğ köftelerin tadına bakabilmek için kuyruk oluşturdu. Etkinlik kapsamında, geleneksel el sanatları ve hediyelik eşyalar da satışa sunuldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'nın tarihi, coğrafyası ve lezzetleriyle bir cazibe merkezi olduğuna işaret ederek, başkentlilerin Şanlıurfa'ya görmeseler bile festival aracılığıyla ili tanıma fırsatı bulabileceklerini söyledi.

İzmir ve İstanbul gibi illerde de benzer etkinlikler düzenleyeceklerini ifade eden Beyazgül, "Büyük organizasyon, 11 Nisan tarihinde Şanlıurfa'da olacak. Bugünden hazırlamaya başladığımız, Şanlıurfa'nın kurtuluşuyla birlikte yapılacak bir organizasyondur. Bu çok daha farklı olacak ama İzmir ve İstanbul gibi şehirlerimizde de bu organizasyonun benzerleri olacaktır." diye konuştu.

"Şanlıurfa'da güvenlik anlamında hiçbir sıkıntı yok"

Beyazgül, Şanlıurfa'nın Barış Pınarı Harekatı'na ev sahipliği yapan bir il olduğunu ancak harekat dolayısıyla Şanlıurfa'da güvenlik anlamında hiçbir sıkıntı olmadığını vurgulayarak, "Şanlıurfa'da turizmden dolayı şu anda otellerde doluluk oranı üst seviyededir çünkü Şanlıurfa'da güvenlik sıkıntısı yok. Şanlıurfa güvenlik bakımında eskisinden daha iyi bir konuma geldi. Çünkü biz sınırı ileriye doğru aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, milletvekilleri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı etkinlik, 3 Kasım'da sona erecek.

(AA)

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