Balkanlı öğrencilerin 'Rumeli Orkestrası' ilgi gördü

Edirne Valiliği himayesinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ortaklığında Rumeli Akademisi Eğitim ve Kültür Derneğince düzenlenen Akademi Rumeli-5 Projesi kapanış programıyla sona erdi.

Halk eğitim merkezindeki programda ülke temsilcisi öğrenciler ve eğitmenler selamlama konuşması yaptı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, burada yaptığı konuşmada, Balkanlar ve Türkiye'nin büyük bir ağacı oluşturduğunu söyledi.

Akademi Rumeli projesinin farklı ülkelerden öğrencileri bir araya getirdiğini belirten Canalp, "Sizlerin bize hissettirdiğiniz en büyük duygu birliktelik oldu. Bence Akademi Rumeli’nin de en büyük kazancı budur. Gelecek yıllarda güzel projelerde tekrar buluşmayı diliyoruz." dedi.

Konuşmaların ve belge takdiminin ardından eğitmen Emre Çam yönetiminde Balkanlı öğrencilerin oluşturduğu "Rumeli Orkestrası" sahne aldı.

Orkestranın söylediği Balkan şarkıları ve dans gösterileri seyircilerden büyük alkış aldı.

Program, orkestranın seslendirdiği "Hayat bayram olsa" şarkısıyla sona ererken, öğrenciler şarkıya ülke bayraklarıyla eşlik etti.

(AA)