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30 Eylül 2019 Pazartesi 07:38:43 | Son Güncelleme: 30 Eylül 2019 Pazartesi 07:40:31

Bakan Ersoy Türkiye'nin tanıtım filmlerini paylaştı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Twitter'da Türkiye'nin tarihi zenginlikleri, gastronomi unsurları, doğal güzellikleri, müzeleri, tarihi alanları ve spor turizmindeki ögelerinin yer aldığı tanıtım filmlerini paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, uluslararası tanıtım için hazırladıkları reklam serisinin devamında Türkiye'nin zengin kültürü ve kadim tarihini yansıttıklarını bildirdi.

Ersoy, Twitter hesabından, Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan Türkiye'nin tarihi zenginlikleri, gastronomi unsurları, doğal güzellikleri, müzeleri, tarihi alanları ve spor turizmindeki ögelerinin yer aldığı tanıtım filmlerini paylaştı.

"Efes", "Yamaç Paraşütü", "Hamam", "Kapadokya", "Tekne-Atlayış", "Antik Havuz - Aile", "Martı" ve "Suda Dans" temalarının olduğu 1 dakika 13 saniyelik filmi paylaşan Ersoy, "Uluslararası ziyaretçilerimiz için hazırladığımız reklam serimizin başlangıç filminde ülkemizdeki eşsiz tatil seçeneklerini tanıtıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ersoy, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin tanıtıldığı bir videoyu da paylaşarak, şunları kaydetti:

"Uluslararası tanıtım için hazırladığımız reklam serimizin devamında zengin kültürümüzü ve kadim tarihimizi yansıtıyoruz. Ziyaretçilerimize Göbeklitepe'den Efes'e rakipsiz kültür varlıklarımızla da eşsiz seyahat deneyimleri sunuyoruz."

(AA)

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