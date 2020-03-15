Bakan Ersoy, özel tiyatroların temsilcileriyle bir araya geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, özel tiyatrolara sunulacak destek paketine ilişkin, "Şu anda en büyük mağdur turizm sektöründen sonra aslında kültür ve sanatla ilgilenen başta özel tiyatrolar. Onlara da bu süreçte bir destek paketiyle yardımcı olacağız." dedi.

Özel tiyatroların temsilcileriyle İstanbul'daki bakanlık ofisinde bir araya gelen Ersoy, toplantı sonrası gazetecilere açıklama yaptı.

Turizm sektörüyle ilgili bir destek paketi üzerine çalıştıklarını belirten Ersoy, "Perşembe günü sektör temsilcileri ve STK temsilcileri, başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdik. Onlardan gelen istekler ve talepler doğrultusunda hemen akabinde Hazine ve Maliye Bakanlığımızla bir toplantı yaparak, bu istekleri ve konuları tartıştık." diye konuştu.

Ersoy, bu destek paketinin bir hafta içinde açıklanacağını ifade ederek, "Herhangi bir gecikme söz konusu değil. Önümüzdeki hafta içinde turizm sektörü destek paketini açıklayacağız." dedi.

Turizm sektörünün koronavirüsten birinci derecede etkilendiğini aktaran Ersoy, şöyle devam etti:

"Yine bizim bakanlığımız uhdesinde olan kültür ve sanat faaliyetleri ve etkinlikleri de belli bir süre, nisan sonuna kadar ertelendi. Özellikle özel tiyatrolar da bu süreçte en olumsuz etkilenenler arasında. Bugün özel tiyatroların temsilcileriyle, Tiyatro Kooperatifi ve Oyuncular Sendikası temsilcilerini davet ederek, bir toplantı gerçekleştirdik. Detaylı olarak acil ihtiyaç duydukları konuların üzerinden geçtik."

Bakan Ersoy, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün sitesinden özel tiyatroların hangi kriterlerde başvuracaklarıyla ilgili bir açıklama yayınlanacağını dile getirerek, "Özel tiyatroların başvurularını aldıktan sonra haftaya cuma günü bir toplantı daha yapıp bir sonraki hafta içinde özel tiyatrolara nasıl bir destek paketi sunacağımızı da açıklayacağız. Şu anda en büyük mağdur turizm sektöründen sonra aslında kültür ve sanatla ilgilenen başta özel tiyatrolar. Onlara da bu süreçte bir destek paketiyle yardımcı olacağız." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ile özel tiyatroların temsilcilerinden Iraz Yöntem, Yeşim Özsoy, Mert Fırat, Muharrem Uğurlu, Fisun Eşki, Serdar Orçin, Sermet Yeşil ve Güney Zeki Göker'in de arasında bulunduğu isimlerin katıldığı öğrenildi.

(AA)