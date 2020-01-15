Bakan Ersoy Müzede Selfie Günü etkinliğine katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm açısından sosyal medyaya önem verdiklerini belirterek, "Müzede selfie dünya için yapılmış çok önemli bir çalışma." dedi.

Ersoy, Müzede Selfie Günü etkinliği kapsamında Etnografya Müzesi'ni gezerek, Selfie Günü uygulamasına katıldı.

Gün dolayısıyla Bakanlığın bir yarışma düzenlediğini belirten Ersoy, yerli ve yabancı ziyaretçiler arasında başarılı olan selfieye ödülü vereceklerini söyledi.

Yabancı ziyaretçilere opera bileti, yerli ziyaretçilere ise Müzekart hediye edeceklerini aktaran Ersoy, iletişim sistemlerinin gelişen teknolojiyle birlikte çok değiştiğini kaydetti.

Ersoy, "Turizm açısından sosyal medyaya önem veriyoruz. Müzede selfie dünya için yapılmış çok önemli bir çalışma. Hem müzelerin tanıtımını hem de farkındalığını sağlamış oluyorsunuz. Türkiye'de de yaygın olmaya başladı. Biz de destekliyoruz." diye konuştu.

Geçen yıl bir rekor kırdıklarını dile getiren Ersoy, "İlk kez 30 milyondan fazla kişi, müzelerimizi ziyaret etti. Gelir açısından da önemli bir artış oldu. Hem Türk hem de yabancı ziyaretçi sayısında ciddi artışlar var." ifadesini kullandı.

Türk ziyaretçilerin müzeleri ziyaret etmesi için Müzekart uygulamasını yaygınlaştırmak istediklerine dikkati çeken Ersoy, Müzekart'ın geçen seneden beri fiyatını sabitlediklerini, vatandaşların 70 lira ödeyerek bir yıl boyunca müze ve ören yerlerini ziyaret edebileceğini anlattı.

1 Ocak'tan itibaren Milli Sarayları da Müzekart kapsamına aldıklarını anımsatan Ersoy, "Türk misafirlerin sabit bir ücretle AVM dışında olması gereken müze alışkanlıklarının oluşmasını istiyoruz." dedi.

Bakan Ersoy, Etnografya Müzesi'ndeki restorasyon çalışmasının yakın zamanda tamamlandığını, Resim ve Heykel Müzesi'ndeki restorasyon çalışmasını da yakın zamanda bitirerek, müzeyi hizmete sunacaklarını söyledi.

Ersoy, şunları kaydetti:

"Müzelerimizle ilgili yatırımlarımız var. Ziyaretçi sayılarımız arttıkça müze yatırım bütçelerimiz de artıyor. Geçen senelere oranla kıyaslanmayacak ölçüde yatırım bütçeleri ayırmaya başladık. Türk vatandaşlarımız için yerli ziyaretçilerimiz için 0-18 yaş, 65 yaş ve üzeri ücretsiz uygulamamız var. Öğretmenlerimiz, arkeoloji öğrencileri ve erbaşlar ücretsiz müzelerimizi ziyaret edebiliyorlar. Amaç halkımızın maksimum seviyede müzelerimizden faydalanmasını sağlamak. Tanıtım amaçlı da çağımızın sosyal medyasına ağırlık veriyoruz. Müzede selfie dünya da uygulanıyor bizim içinde başarılı bir uygulama. İnşallah bu sene de çok fazla katılım olacak. Onu da geliştirerek yeni projeleri destekleyeceğiz."

(AA)