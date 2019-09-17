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17 Eylül 2019 Salı 17:35:38 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2019 Salı 17:36:39

'Bağlılık Aslı' filminin basın gösterimi yapıldı

Türkiye'nin Oscar adayı olarak belirlenen, Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Üçlemesi"nin ilk filmi olarak hayata geçirdiği "Aslı"nın basın gösterimi yapıldı.

Türkiye'nin 2020'de gerçekleştirilecek 92. Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar) adayı olarak belirlenen "Aslı" filmi 20 Eylül'de sinemaseverlerle buluşacak.

'Bağlılık Aslı' evrensel bir hikaye anlatıyor
Yönetmenliğini Semih Kaplanoğlu'nun yaptığı filmin basın gösterimi Kanyon AVM'de gerçekleştirildi.

Film oyuncuları arasında Kübra Kip, Ece Yüksel, Umut Kurt, Almina Kavcı, Merve Şeyma Zengin, Jale Arıkan ve Osman Alkaş yer alıyor.

Kaplanoğlu'nun, senaryosunu Leyla İpekçi'nin katkılarıyla yazdığı filmin görüntü yönetmenliğini ise Andreas Sinanos üstleniyor.

Müziklerinde Anjelika Akbar imzası bulunan film, modern çağda anne-baba ve çocuk ilişkilerine odaklanıyor.

Yaklaşık 2 saat 15 dakika süren "Bağlılık Aslı" filminin konusu, özetle şöyle:

"Genç bir kadın olan Aslı, bebeğini dünyaya getirmek için işinden ayrılır. Doğumun üzerinden geçen birkaç ayın ardından ise işe başlaması için bakıcı arayan Aslı, uzun süre istediği kişiyi bulamaz. Annesinden küçük yaşta ayrılmak zorunda kalan Aslı, kızı Zeynep için aradığı bakıcıyı uzun arayışlar sonunda bulur. Gülnihal'in, bebeğe bakmak için Aslı'nın hayatına girmesi, Aslı'nın iç hesaplaşmasını, bebeğiyle olan ilişkisini ve kendi varoluşuyla ilgili meseleleri sorgulamasına sebep olur."

Son olarak "Buğday" filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkan Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Üçlemesi"nin ilk halkası olan "Aslı" filmi, 20 Eylül'de vizyona girecek.

(AA)

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