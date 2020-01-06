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06 Ocak 2020 Pazartesi 15:56:25 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 15:57:35

Bağımsız yayıncılar bir yılda 423 milyon kitap üretti

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kocatürk, Türkiye'de kitap üretiminin geçen sene, bir önceki yıla göre yüzde 3,16 büyüdüğünü belirterek, 2019'da bağımsız yayıncıların 423 milyon kitap ürettiğini söyledi.

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, 13. Çukurova Kitap Fuarı kapsamında geldiği Adana'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de yeni yayınların giderek arttığını ifade etti.

Ülkede, 2017'de 60 bin, 2018'de ise 66 bin yeni kitap üretildiğini aktaran Kocatürk, "2019'da da aldığımız bilgilere göre 68-70 bin arasında yeni kitap üretildi." diye konuştu.

Kocatürk, 2018'de 410 milyonun üzerinde kitap üretimi olduğunu hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2019'da bağımsız yayıncılarımız 423 milyon kitap üretti. Bu da bir önceki yıla göre yüzde 3,16 civarında bir büyüme demek. Sıkıntılı bir süreçten geçerken, yayıncıların okurlarıyla kurdukları bağ çerçevesinde kitap üretmeye devam ediyor olmamız çok anlamlı. Bunun için okurlarımıza, zor dönemde kitapların üretilmesine verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum."

"İnsanların kitaba ücret ödemeden ulaşmasını sağlamak gerekiyor"

Genel anlamda okurların, kitapların pahalılığından şikayetçi olduğunu dile getiren Kocatürk, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kitap fiyatlarının artmasının temel nedenlerinden bir tanesi kağıt fiyatlarının ve baskı maliyetlerinin artmasıdır. Türkiye'de kitabın ortalama fiyatı 2,5 dolar. Kıta Avrupasındaki ortalama fiyat ise 12 avro, yani 15 dolar civarında. Krizde olan Yunanistan'da ortalama kitap fiyatı 10 avro. Tabii biz insanların kitaba, sosyal devletin halk kütüphaneleriyle, belediyelerin yerel kütüphaneleriyle, gezici kütüphaneleriyle, sınıf kitaplıklarıyla bir bedel ödemeden de erişmelerinin sağlamasını istiyoruz. Onun için buradaki esas mesele, halk kütüphanelerini yaygınlaştırarak insanların kitaba ücret ödemeden ulaşmasını sağlamak gerekiyor." 

"Okuma kültürünün geliştirilmesini amaçlıyoruz"

Türkiye Yayıncılar Birliğince, Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma (OKUYAY) Platformunun kurulduğunu anımsatan Kocatürk, şunları kaydetti:

"Okuma kültürünü yaygınlaştırmak ve iyi örneklerle sivil toplum kuruluşlarını eğitmek, kamuyla sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmek, aktivistler ve öğretmenlerin kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesiyle ilgili çalışmaları koordine etmek istiyoruz. Okuma kültürü, var olan bir metinin içerisinden bilgiyi alarak kritize, muhakeme etmek ve bunu bir analize çevirip bilgiyi kullanma noktasına getirmek... Dünyanın uğraştığı bu meseleler içerisinde bizim önemli görevlerimizden bir tanesi bu. Biz de Türkiye Yayıncılar Birliği olarak okuma kültürünün geliştirilmesiyle ilgili çalışmaların içerisinde halk kütüphanelerin yaygınlaştırılmasını ve yeterince kitap alınmasını, yerel yönetimlerin gezici kütüphaneler kurmasını, Milli Eğitim Bakanlığının sınıf kitaplıklarını, okul kütüphaneleri yaygınlaştırmasını ve geliştirmesini öneriyoruz."

(AA)

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